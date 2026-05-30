Trực tiếp chung kết Cúp C1 PSG - Arsenal: An ninh siết chặt chưa từng có ở Budapest

Budapest siết chặt an ninh chưa từng có trước chung kết Champions League

Lực lượng cảnh sát Hungary sẽ triển khai chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử thành phố Budapest nhằm đảm bảo an toàn cho trận chung kết Champions League giữa Arsenal và Paris Saint-Germain.

Theo kế hoạch, gần 4.000 cảnh sát sẽ được huy động làm nhiệm vụ, con số cao nhất từng được ghi nhận tại thủ đô Hungary trong một sự kiện duy nhất. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Puskas Arena với sức chứa 67.155 chỗ ngồi.

Mỗi đội bóng được phân bổ 17.000 vé, tuy nhiên giới chức địa phương ước tính sẽ có thêm khoảng 10.000 CĐV không có vé vẫn đổ về Budapest để hòa mình vào bầu không khí của trận cầu đỉnh cao.

Bên cạnh lực lượng cảnh sát thông thường, chiến dịch an ninh còn có sự tham gia của các đội tuần tra mô tô, cảnh khuyển, cảnh sát kỵ binh và đơn vị điều khiển máy bay không người lái. Nhà chức trách cũng phát đi cảnh báo cứng rắn đối với những hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thiếu tướng Janos Zoltan Kuczik, chỉ huy chiến dịch, nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ hành động kiên quyết nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng đến an ninh và trật tự công cộng”.

Ông cho biết cảnh sát Hungary đã theo dõi và phân tích hoạt động của các nhóm CĐV Arsenal và PSG trong suốt ba tuần qua, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia an ninh của UEFA để chuẩn bị cho trận đấu.

“Không phải bí mật khi việc người hâm mộ từ London và Paris cùng xuất hiện tại Budapest vào cùng thời điểm có thể tạo ra những rủi ro đáng kể. Nhiệm vụ của chúng tôi là giảm thiểu tối đa những nguy cơ đó”, ông Kuczik khẳng định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tăng cường nhân sự tại các tổng đài hỗ trợ, bố trí đội ngũ nói tiếng Anh và tiếng Pháp nhằm hỗ trợ du khách. Người dân và CĐV được khuyến cáo ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong ngày diễn ra trận chung kết.