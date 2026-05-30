Trực tiếp chung kết Cúp C1 PSG - Arsenal: An ninh siết chặt chưa từng có ở Budapest
Vào lúc 23h ngày 30/5 (giờ Hà Nội), PSG và Arsenal sẽ bước vào trận chung kết Champions League. Trước giờ G, hai đội đã có những sự chuẩn bị rất đáng chú ý.
Lực lượng cảnh sát Hungary sẽ triển khai chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử thành phố Budapest nhằm đảm bảo an toàn cho trận chung kết Champions League giữa Arsenal và Paris Saint-Germain.
Theo kế hoạch, gần 4.000 cảnh sát sẽ được huy động làm nhiệm vụ, con số cao nhất từng được ghi nhận tại thủ đô Hungary trong một sự kiện duy nhất. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Puskas Arena với sức chứa 67.155 chỗ ngồi.
Mỗi đội bóng được phân bổ 17.000 vé, tuy nhiên giới chức địa phương ước tính sẽ có thêm khoảng 10.000 CĐV không có vé vẫn đổ về Budapest để hòa mình vào bầu không khí của trận cầu đỉnh cao.
Bên cạnh lực lượng cảnh sát thông thường, chiến dịch an ninh còn có sự tham gia của các đội tuần tra mô tô, cảnh khuyển, cảnh sát kỵ binh và đơn vị điều khiển máy bay không người lái. Nhà chức trách cũng phát đi cảnh báo cứng rắn đối với những hành vi gây rối trật tự công cộng.
Thiếu tướng Janos Zoltan Kuczik, chỉ huy chiến dịch, nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ hành động kiên quyết nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng đến an ninh và trật tự công cộng”.
Ông cho biết cảnh sát Hungary đã theo dõi và phân tích hoạt động của các nhóm CĐV Arsenal và PSG trong suốt ba tuần qua, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia an ninh của UEFA để chuẩn bị cho trận đấu.
“Không phải bí mật khi việc người hâm mộ từ London và Paris cùng xuất hiện tại Budapest vào cùng thời điểm có thể tạo ra những rủi ro đáng kể. Nhiệm vụ của chúng tôi là giảm thiểu tối đa những nguy cơ đó”, ông Kuczik khẳng định.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tăng cường nhân sự tại các tổng đài hỗ trợ, bố trí đội ngũ nói tiếng Anh và tiếng Pháp nhằm hỗ trợ du khách. Người dân và CĐV được khuyến cáo ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong ngày diễn ra trận chung kết.
Huyền thoại Cafu tin rằng Arsenal hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn cho PSG trong trận chung kết Champions League.
Chia sẻ với Daily Mail Sport, cựu đội trưởng tuyển Brazil đánh giá rất cao đoàn quân của HLV Mikel Arteta, đặc biệt là khả năng tận dụng các tình huống cố định – thứ vũ khí đã trở thành thương hiệu của đội bóng thành London.
Nhận định của Cafu càng có trọng lượng khi ông là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, từng hai lần vô địch World Cup cùng tuyển Brazil và đăng quang Champions League trong màu áo AC Milan mùa giải 2006/07.
“Tôi thực sự không biết đội nào sẽ giành chiến thắng. Rất khó để đưa ra dự đoán lúc này. Tôi không thể nói đó sẽ là PSG hay Arsenal”, Cafu chia sẻ.
Theo cựu danh thủ 55 tuổi, chất lượng đội hình của hai đội gần như ngang bằng, khiến cuộc đối đầu tại trận đấu cuối cùng của mùa giải trở nên khó lường: “Hai đội sở hữu lực lượng tương đương nhau nên thật khó để biết ai sẽ là người chiến thắng”.
Cafu cũng dành lời khen cho sự tiến bộ vượt bậc của Arsenal dưới thời Arteta: “Đó là một đội bóng thực sự nguy hiểm. Họ biết cách khai thác các tình huống cố định rất hiệu quả. Arsenal đã có một chiến dịch tuyệt vời và không để thủng lưới quá nhiều bàn thắng”.
“Chính vì thế, tôi tin rằng đây sẽ là một trận chung kết đẳng cấp và rất đáng chờ đợi.”
Trước thềm chung kết Champions League với Arsenal, ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia khẳng định Paris Saint-Germain đang sở hữu đủ bản lĩnh và chất lượng để đánh bại bất kỳ đối thủ nào trên hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu.
Cầu thủ người Georgia dành sự tôn trọng lớn cho Arsenal nhưng nhấn mạnh PSG luôn tự tin vào lối chơi và sức mạnh tập thể. Theo Kvaratskhelia, đội bóng thủ đô nước Pháp không thay đổi quá nhiều so với mùa giải thành công trước đó, mà chỉ ngày càng hoàn thiện hơn về bản lĩnh thi đấu ở những trận cầu lớn. Ngôi sao chạy cánh này cũng khẳng định toàn đội đang tập trung tối đa cho trận đấu tại Budapest với mục tiêu tiếp tục viết nên lịch sử ở Champions League.
Paris Saint-Germain đón tin cực vui trước trận chung kết UEFA Champions League Final khi bộ đôi trụ cột Ousmane Dembele và Achraf Hakimi kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu gặp Arsenal.
HLV Luis Enrique đã chính thức công bố lực lượng chuẩn bị cho trận đấu diễn ra tại Puskas Arena, Budapest vào tối thứ Bảy. Trước đó, Hakimi khiến ban huấn luyện PSG lo lắng khi dính chấn thương gân kheo ở bán kết lượt đi với Bayern Munich hôm 28/4 và phải nghỉ thi đấu nhiều tuần. Sự trở lại của hậu vệ người Morocco cùng Dembele giúp PSG có thêm niềm tin trong mục tiêu bảo vệ ngôi vương châu Âu.
-29/05/2026 23:24 PM (GMT+7)