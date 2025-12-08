Lễ khai mạc SEA Games 33 hấp dẫn với dàn hoa hậu, hứa hẹn đập tan những nghi ngại

Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ chính thức diễn ra vào 19h (9/12) tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, Bangkok, Thái Lan. Đây được kỳ vọng là một trong những sự kiện thể thao và văn hóa hoành tráng nhất khu vực, hứa hẹn xóa tan những nghi ngại về công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Ông Dr. Gongsak Yodmani khẳng định lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ không thua kém bất kỳ nơi nào

🌏 Cam kết lễ khai mạc “tầm cỡ thế giới”

Ông Dr. Gongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), trấn an công chúng về lễ khai mạc: “Chúng tôi đã chứng kiến buổi tổng duyệt với hơn 500 học sinh, sinh viên. Biểu diễn sẽ phản ánh tiềm năng thể thao của Thái Lan. Tôi cam đoan lễ khai mạc lần này sẽ không thua kém bất kỳ nơi nào”.

Mặc dù trước đó nước chủ nhà phải đối mặt với nhiều chỉ trích, như poster SEA Games Virtual Run 2025 sai ngày, SAT khẳng định đã học hỏi từ những sai sót và hoàn tất chuẩn bị cho buổi lễ, bao gồm việc phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức SEA Games 33.

🔥 Chủ đề và thông điệp lễ khai mạc

Lễ khai mạc mang chủ đề “Ngọn lửa đam mê”, tập trung vào sự thống nhất và đoàn kết khu vực. Chương trình được chia thành 5 phần hoành tráng, từ tái hiện lịch sử, tôn vinh văn hóa đa dạng, đến sự kết hợp nghệ thuật và công nghệ hiện đại.

Thông điệp chính của Thái Lan gửi đến ASEAN là: “We Are One” (Chúng ta là một), nhấn mạnh sự gắn kết của cộng đồng Đông Nam Á, đồng thời tôn vinh vai trò trung tâm và văn hóa phong phú của quốc gia đăng cai.

Buổi lễ khai mạc hứa hẹn bùng nổ với con người, âm thanh, ánh sáng...

🎆 Sự kết hợp giữa văn hóa và công nghệ

Buổi lễ sẽ sử dụng ánh sáng 3D, hiệu ứng âm thanh, lửa, nước và công nghệ sân khấu tiên tiến, hứa hẹn tạo ra trải nghiệm trực quan sống động chưa từng có tại Thái Lan. Hơn 5.000 diễn viên, tình nguyện viên và nghệ sĩ tham gia, trình diễn trong hơn 90 phút.

Lễ thắp đuốc SEA Games cũng được giấu kín đến phút cuối, dự kiến tạo bất ngờ lớn cho khán giả trong nước và quốc tế. Công nghệ được sử dụng còn hướng tới SEA Games xanh, an toàn và bền vững.

👑 Dàn sao và mỹ nhân đỉnh cao

Một điểm nhấn đặc biệt là 11 nàng Hoa hậu Thái Lan dẫn đầu các đoàn VĐV từ 11 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Suchata Chuangsri (Hoa hậu thế giới 2025) và Antonia Porsild (Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023).

Hoa hậu thế giới 2025, Suchata Chuangsri là 1 trong 11 người đẹp làm nhiệm vụ dẫn đầu các đoàn

Ngoài ra, Buakaw Banchamek, huyền thoại Muay Thái, cùng các nghệ sĩ như BamBam (K-Pop), F.Hero - Tong Twopee và Violette Wautier sẽ góp mặt, biến lễ khai mạc thành “bữa tiệc visual” đầy màu sắc và năng lượng.

🏛️ Điểm nhấn lịch sử và ý nghĩa

SEA Games 33 đánh dấu mốc trở lại Thái Lan sau 18 năm, đồng thời kỷ niệm 66 năm thành lập SEA Games (từ SEAP Games 1959). Buổi lễ được thiết kế vừa mang tính giải trí, vừa là cơ hội để Thái Lan quảng bá hình ảnh năng động, thân thiện và giàu văn hóa với bạn bè quốc tế.

⚠️ Một số vấn đề bất thường trước lễ khai mạc

Mặc dù chuẩn bị kỹ lưỡng, vẫn tồn tại một số vấn đề gây chú ý:

+ Lỗi Quốc ca: Trong trận bóng đá nam trước lễ khai mạc, nhạc quốc ca của Việt Nam và Lào bị trục trặc, buộc cầu thủ hát mà không có nhạc.

+ Cơ sở hạ tầng: Một số địa điểm, như sân bóng chày, bị bùn lầy, khiến nhân viên phải khắc phục khẩn cấp.

+ Thiếu không khí công cộng: Truyền thông Thái Lan nhận xét lễ khai mạc tại Bangkok ít náo nhiệt hơn so với các kỳ trước.

+ Tranh cãi luật lệ: Giới hạn số huy chương vàng khiến một số VĐV hàng đầu bỏ thi, thu hút chú ý truyền thông.

Ông Atthakorn Sirilatthayakorn hứa tạo ra "món quà đáng nhớ" cho người hâm mộ thể thao

🌐 Kỳ vọng và sự quan tâm quốc tế

Theo Bộ trưởng Du lịch & Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilatthayakorn, Trung tâm Phát sóng Quốc tế (IBC) đã sẵn sàng với công nghệ hiện đại, truyền phát hơn 31 môn thể thao, nhiều hơn bất kỳ kỳ SEA Games nào trước đây. Lễ khai mạc sẽ là “món quà đáng nhớ” cho người hâm mộ thể thao, đồng thời đặt ra chuẩn mực mới cho các nước chủ nhà trong tương lai.

SEA Games 33 diễn ra từ 9-20/12/2025, với 574 HCV từ 50 môn chính thức, 3 môn biểu diễn và 1 môn giá trị gia tăng (MMA) nhằm làm tăng sức hấp dẫn cho Đại hội. Lễ khai mạc tối 9/12 hứa hẹn là màn mở đầu ấn tượng, kết hợp văn hóa, công nghệ và tinh thần thể thao của khu vực Đông Nam Á.