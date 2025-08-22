Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trực tiếp bóng đá West Ham - Chelsea: Dấu hỏi hàng công 208 triệu bảng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Chelsea Premier League 2025-26

(2h, 23/8, vòng 2) Chelsea cần chiến thắng để đập tan nghi ngờ sau màn ra quân đáng thất vọng ở Ngoại hạng Anh.

   

Premier League | 2h, 23/8 | SVĐ London

West Ham
Trực tiếp bóng đá West Ham - Chelsea: Dấu hỏi hàng công 208 triệu bảng (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá West Ham - Chelsea: Dấu hỏi hàng công 208 triệu bảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Chelsea
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá West Ham - Chelsea: Dấu hỏi hàng công 208 triệu bảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Hermansen, Todibo, Kilman, Aguerd, Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Diouf, Bowen, Wilson, Paqueta
Trực tiếp bóng đá West Ham - Chelsea: Dấu hỏi hàng công 208 triệu bảng (Ngoại hạng Anh) - 1
Sanchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Enzo, Neto, Palmer, Joao Pedro, Delap

❓ Dấu hỏi hàng công 208 triệu bảng

Theo thống kê, 4 cầu thủ đá chính trên hàng công Chelsea ở trận gặp Crystal Palace gồm Cole Palmer (42,5 triệu bảng), Pedro Neto (53,9 triệu bảng) Jamie Gittens (52 triệu bảng), Joao Pedro (60 triệu bảng) có tổng giá trị lên tới 208,4 triệu bảng.

Dù vậy, họ đều bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Điều đó làm dấy lên lo ngại HLV Enzo Maresca chưa tìm ra phương án tốt nhất để kết hợp dàn sao đắt giá, bất chấp Chelsea có sự chuẩn bị kĩ lưỡng suốt mùa hè với việc tham dự cả FIFA Club World Cup lẫn loạt trận giao hữu.

🔁 Đứng dậy sau màn ra quân đáng quên

West Ham và Chelsea đều có những màn ra quân đáng quên ở Ngoại hạng Anh 2025/26. Trong khi Chelsea bị đương kim vô địch FA Cup Crystal Palace cầm hòa không bàn thắng, West Ham thua tan tành 0-3 trước đội mới lên hạng Sunderland.

🧠 HLV Graham Potter gặp khó khi tái ngộ Chelsea

Trận thua Sunderland 0-3 khiến dư luận bi quan về khả năng trụ hạng của West Ham. Mùa trước, họ thay tướng giữa chừng và Graham Potter đã không thực sự cải thiện nhiều điều ở giai đoạn cuối, nhưng Potter giờ sẽ có áp lực lớn hơn nhiều do có cả mùa hè để chuẩn bị lực lượng.

West Ham mới thắng 1/8 trận sân nhà gần nhất ở Premier League, và đối thủ sắp tới không khiến cơ hội của “The Hammers” tăng cao. Họ đã thua Chelsea trong 3 trận liên tiếp và cá nhân HLV Potter cũng chưa từng thắng được “The Blues” dù dẫn dắt đội nào.

Dự đoán tỷ số West Ham – Chelsea: “The Blues” vực dậy sau nỗi thất vọng (Ngoại hạng Anh)
Dự đoán tỷ số West Ham – Chelsea: “The Blues” vực dậy sau nỗi thất vọng (Ngoại hạng Anh)

(2h, 23/8, vòng 2 Ngoại hạng Anh) Chelsea được kỳ vọng sẽ thắng một West Ham rệu rã tinh thần, sau khi đã bị cầm hòa ở trận ra quân.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

22/08/2025 17:17 PM (GMT+7)
