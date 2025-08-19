Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Chelsea tích cực rao bán 9 cục nợ, mơ "hốt bạc" 300 triệu bảng

Tờ The Telegraph cho biết Chelsea có thể tạo nên bước đột phá ở những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025 bằng việc thanh lý hàng loạt ngôi sao thất sủng.

   

💸Chelsea muốn thanh lý 9 cầu thủ

Raheem Sterling trải qua mùa giải 2024/25 đáng thất vọng khi anh đến Arsenal dưới dạng cho mượn. Trở lại Chelsea, cầu thủ này còn 2 năm hợp đồng kèm theo mức lương 325.000 bảng/tuần. Dẫu vậy, HLV Maresca không cần anh vào thời điểm hiện tại. 

Chính vì vậy, Chelsea muốn đẩy Sterling đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Anh là 1 trong số nhiều cầu thủ mà "The Blues" cố gắng thanh lý trước khi phiên chợ hè 2025 đóng lại vào ngày 1/9. Những cái tên khác có thể kể tới như Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Renato Veiga, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, Ben Chilwell, Aaron Anselmino và Tyrique George.

Sterling không có tương lai ở Chelsea

Sterling không có tương lai ở Chelsea

Chelsea tin rằng họ sẽ thu về khoảng 300 triệu bảng từ việc bán cầu thủ khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 kết thúc. Điều này sẽ giúp làm đẹp sổ sách của đội bóng thành London. "The Blues" đã bỏ ra hơn 240 triệu bảng để chiêu mộ tân binh trong mùa hè này. 

Trở lại với Sterling, anh hiện được Fulham, West Ham và Crystal Palace quan tâm. Nhưng họ chỉ xác định mượn ngôi sao người Anh thay vì mua đứt.

Chelsea chiêu mộ nhiều ngôi sao tấn công như Jamie Gittens, Liam Delap và Joao Pedro. Điều đó khiến cho Sterling chỉ còn là người thừa ở sân Stamford Bridge.

🔄Chelsea chưa muốn dừng chuyện mua sắm

Ngoài việc bán cầu thủ, Chelsea còn mong đợi chiêu mộ một số cái tên trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025. Xavi Simons và Alejandro Garnacho hiện được "The Blues" theo dõi sát sao. Nhưng điều này chỉ xảy ra nếu Chelsea ít nhất bán được Jackson và Nkunku.

Bayern Munich đã đưa ra đề nghị mượn Nkunku, nhưng Chelsea vẫn ưu tiên bán đứt vào thời điểm này. Trong khi đó, MU xác định chỉ nhả Garnacho với mức giá 50 triệu bảng. 

Chelsea có kỳ FIFA Club World Cup 2025 chơi thăng hoa khi giành chức vô địch. Nhưng họ không thể mang tới phong độ đó trong ngày trở lại Ngoại hạng Anh mùa 2025/26. Đoàn quân HLV Maresca chỉ có trận hòa 0-0 trước Crystal Palace ở vòng 1. 

8

Garnacho "chơi bài ngửa" với MU: Chỉ đến Chelsea, sẵn sàng không đá 12 tháng
Garnacho "chơi bài ngửa" với MU: Chỉ đến Chelsea, sẵn sàng không đá 12 tháng

Theo Fabrizio Romano, Garnacho đã chơi "bài ngửa" với MU khi sẵn sàng ngồi chơi 1 năm tới nếu không được tới Chelsea.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

19/08/2025 12:06 PM (GMT+7)
