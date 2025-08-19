Hàng công Chelsea 250 triệu bảng im tiếng, "Vua thế giới" có nên lo lắng?

Hàng công 250 triệu bảng im tiếng

Joao Pedro, tân binh 55 triệu bảng từ Brighton, đá cao nhất. Hai cánh là Jamie Gittens, gia nhập từ Dortmund với 52 triệu bảng, ra mắt trận đầu tiên, và Pedro Neto trị giá 45 triệu bảng. Cole Palmer, tiền vệ tấn công 40 triệu bảng, chơi ngay phía sau với vai trò số 10. Dù sở hữu dàn tấn công khủng, Chelsea vẫn bị Crystal Palace chiếm ưu thế ở những phút đầu và suýt thủng lưới.

Hàng công đắt giá của Chelsea bất lực trước Crystal Palace

Phút 13, Eberechi Eze sút phạt trực tiếp thành công, nhưng bàn thắng bị VAR từ chối do đội trưởng Marc Guehi của Crystal Palace đứng ở khoảng cách chưa đầy một mét so với hàng rào Chelsea.

Sang hiệp hai, Chelsea tung thêm hai tân binh tấn công khác là tiền vệ cánh Estevao Willian (29 triệu bảng, từ Palmeiras) và tiền đạo Liam Delap (30 triệu bảng, từ Ipswich Town). Cả hai đều bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, cùng với Andrey Santos, khiến đội bóng thành London đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng ngay tại Stamford Bridge trong ngày ra quân đáng thất vọng.

Sau trận ra quân, Chelsea sẽ cảm thấy lo lắng khi họ chỉ có 3 cú sút trúng đích, ít hơn 1 lần so với Crystal Palace trong 90 phút.

Dù chỉ mới một trận đấu và cuộc đua vô địch vẫn còn rất dài, Chelsea sẽ chịu áp lực lớn nếu không thể duy trì phong độ sau chức vô địch FIFA Club World Cup mùa hè vừa qua.

Một số chuyên gia từng dự đoán Chelsea có thể cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng để đua tranh với Liverpool, Arsenal hay Man City suốt 38 vòng, họ cần cải thiện cả khả năng sáng tạo lẫn hiệu suất ghi bàn.

Chelsea có nên lo lắng?

“The Blues” hiểu rằng danh hiệu FIFA Club World Cup khó có thể ngay lập tức chuyển hóa thành thành công ở Ngoại hạng Anh, đặc biệt sau giai đoạn chuẩn bị mùa hè rút ngắn chỉ 13 ngày sau khi trở thành nhà vô địch thế giới vào tháng Bảy.

HLV Maresca đã phải kêu gọi các CĐV Chelsea kiên nhẫn sau trận hòa nhạt nhòa trước Crystal Palace

HLV Enzo Maresca không muốn đổ lỗi cho việc thiếu giai đoạn chuẩn bị khi nhận xét về màn trình diễn của các học trò: “Tôi không nghĩ vậy, bởi đến phút cuối chúng tôi vẫn thi đấu đầy quyết tâm. Chúng tôi cố gắng thắng trận. Tôi nghĩ cuối trận chúng tôi cũng có vài cơ hội với Estevao và Andrey Santos.

Điều đó cho thấy nhìn chung, đội thi đấu khá tốt. Chắc chắn họ (Crystal Palace) đã chơi khoảng bảy, tám trận giao hữu. Còn chúng tôi, tuần trước chỉ chơi 2 trận nhưng đã cố gắng phân bổ thời gian thi đấu. Trận đấu thực sự của chúng tôi là hôm nay. Nhưng chắc chắn, từng chút một chúng tôi sẽ tốt hơn”.

Các tân binh Joao Pedro, Gittens, Estevao và Delap sẽ cần thời gian hòa nhập và xây dựng sự hiểu biết với các đồng đội. Trong số này, Joao Pedro có vẻ sẵn sàng nhất, khi ghi 3 bàn trong 3 trận ra mắt chính thức cho Chelsea, sau khi rút ngắn kỳ nghỉ ở Brazil để tham dự FIFA Club World Cup.

Điều này trái ngược hoàn toàn với Crystal Palace, đội chọn tới 10 trong số 11 cầu thủ đá chính ở chung kết FA Cup trước Man City và Siêu cúp Anh trước Liverpool, chỉ thiếu tiền vệ Daichi Kamada vì chấn thương.

Tiền đạo Nicolas Jackson đang bị treo giò sau thẻ đỏ trước Newcastle ở cuối mùa 2024/25, nhưng ngay cả khi có đủ điều kiện ra sân, anh cũng chưa chắc được lựa chọn. Chelsea vẫn cân nhắc bán Jackson cùng Christopher Nkunku và đang tìm kiếm một tiền đạo mới, với cả Alejandro Garnacho (MU) và Xavi Simons (Leipzig) nằm trong tầm ngắm trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1/9.