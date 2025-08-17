Kết quả bóng đá Chelsea - Crystal Palace: Thoát hiểm nhờ VAR (Ngoại hạng Anh)

Bàn thắng không được công nhận của Crystal Palace

Tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà, Chelsea là đội kiểm soát bóng nhiều hơn sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, Crystal Palace chấp nhận nhường lại thế trận và chờ đợi thời cơ phản công.

Chelsea gặp khó trước Crystal Palace

Phút 16, cổ động viên Chelsea chết lặng khi Eze sút phạt uy lực tung lưới đội chủ nhà. Rất may sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Guehi phạm lỗi với Caicedo trong tình huống xếp hàng rào.

Khoảng thời gian tiếp theo, Chelsea ra sức tấn công, tuy nhiên sự chắc chắn của hàng thủ Crystal Palace khiến dàn sao "The Blues" hoàn toàn bế tắc.

Bước sang hiệp 2, HLV Enzo Maresca lần lượt tung Liam Delap, Estevao Willian, Andrey Santos vào sân nhằm tăng cường "hỏa lực" cho hàng công Chelsea. Dù vậy, những đội chủ nhà làm được chỉ dừng ở mức cơ hội. Chung cuộc, Chelsea chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Crystal Palace ở trận ra quân Ngoại hạng Anh.

Chung cuộc: Chelsea 0-0 Crystal Palace

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Acheampong, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Neto, Palmer, Gittens, Joao Pedro

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Mateta, Eze

Thống kê trận đấu

Chelsea Crystal Palace Sút khung thành 19(3) 12(4) Thời gian kiểm soát bóng 71% 29% Phạm lỗi 10 12 Thẻ vàng 2 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 11 2 Cứu thua 4 3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored.com)