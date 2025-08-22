Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Dự đoán tỷ số West Ham – Chelsea: "The Blues" vực dậy sau nỗi thất vọng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 West Ham United Nhận định bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(2h, 23/8, vòng 2 Ngoại hạng Anh) Chelsea được kỳ vọng sẽ thắng một West Ham rệu rã tinh thần, sau khi đã bị cầm hòa ở trận ra quân.

   

⚠️ Khởi đầu thảm họa

West Ham và Chelsea chưa có chiến thắng sau ngày mở màn Ngoại hạng Anh, nhưng trong khi Chelsea có thể cảm thấy không quá thất vọng khi bị cầm chân bởi đương kim vô địch FA Cup Crystal Palace, West Ham thua tan tành 0-3 trước đội mới lên hạng Sunderland.

West Ham đá như một ứng cử viên xuống hạng trong trận thua Sunderland

West Ham đá như một ứng cử viên xuống hạng trong trận thua Sunderland

Trận thua vừa qua càng khiến dư luận bi quan về khả năng trụ hạng của West Ham. Mùa trước họ thay tướng giữa chừng và Graham Potter đã không thực sự cải thiện nhiều điều ở giai đoạn cuối, nhưng Potter giờ sẽ có áp lực lớn hơn nhiều do có cả mùa hè để chuẩn bị lực lượng.

West Ham mới thắng 1/8 trận sân nhà gần nhất ở Premier League, và đối thủ sắp tới không khiến cơ hội của “The Hammers” tăng cao. Họ đã thua Chelsea trong 3 trận liên tiếp và cá nhân HLV Potter cũng chưa từng thắng được “The Blues” dù dẫn dắt đội nào.

♻️ Chelsea trở lại vấn đề cũ

Chelsea dù vậy bắt đầu mùa giải không thực sự khí thế. Sau chức vô địch Club World Cup, họ đã phải nghỉ hè và tập trung muộn trước mùa dẫn đến thể lực không ở trạng thái sẵn sàng khi vòng 1 khởi tranh. Họ bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà và có lẽ đã thua Crystal Palace nếu không được VAR can thiệp, trong khi phải tới phút 89 mới khiến thủ môn Dean Henderson phải cứu thua.

Chelsea khá may khi giữ được 1 điểm trước Palace

Chelsea khá may khi giữ được 1 điểm trước Palace

Cơ hội phút 89 đó thuộc về Liam Delap và thể hiện từ ghế dự bị của tân binh này đặt ra vấn đề cho hàng công Chelsea. Họ đã bổ sung Joao Pedro, Jamie Gittens và Estevao trong khi sẵn có Cole Palmer và Pedro Neto, nhưng có thể Delap mới là “chìa khóa” cho việc đánh bại những hàng phòng ngự số đông, điều Chelsea làm rất chật vật mùa trước.

Mùa giải vẫn còn dài và Chelsea đang ít nhất có lịch thi đấu thoải mái, họ không phải xa London cho tới tận sau đợt đá tuyển tháng 9. Một chiến thắng trước West Ham là cần thiết để thầy trò HLV Enzo Maresca lấy lại sự tự tin.

🎯 Thời cơ cho "The Blues"

Chelsea đang vắng mặt Levi Colwill vì chấn thương và họ có thể bổ sung trung vệ trong những ngày cuối thị trường hè, nhưng nhìn chung lực lượng của “The Blues” đang ổn định. Họ có thể sẽ lại có Joao Pedro trên hàng công, bởi chân sút này rất “mắn bàn” khi gặp West Ham với 6 lần lập công.

Joao Pedro &amp; Liam Delap sẽ cùng đá chính trước West Ham?

Joao Pedro & Liam Delap sẽ cùng đá chính trước West Ham?

West Ham thì khác, họ vẫn chưa ổn định nhân sự khi Edson Alvarez sắp bị đem cho Fenerbahce mượn, còn Guido Rodriguez cũng nằm trong diện thanh lý. Dàn tiền vệ của West Ham sắp mất đi 2 người nhưng chưa có dấu hiệu sẽ cải thiện về mặt chất lượng, trong khi hàng công chỉ bổ sung một Callum Wilson hay chấn thương, và là quân tự do vừa nhặt về sau khi Newcastle cho đáo hạn hợp đồng.

Cách chơi của Chelsea cần sự thay đổi, nhưng lực lượng và tinh thần của họ đang tốt hơn so với nhiều sự bất định ở hậu trường West Ham. Chelsea đủ sức thắng đậm, nhưng một cách biệt vừa phải cũng sẽ đủ cho HLV Maresca.

Đội hình dự kiến:

West Ham: Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Diouf; Bowen, Wilson, Paqueta.

Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Joao Pedro, Delap.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-0.

21/08/2025 23:45 PM (GMT+7)
