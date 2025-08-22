Dự đoán tỷ số vòng 2 Ngoại hạng Anh: MU quyết thắng, Man City - Liverpool tranh ngôi đầu

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Rijeka vs PAOK 22/08/25 - Trực tiếp
Logo Rijeka - RIJ Rijeka
1
Logo PAOK - PKT PAOK
0
Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Dự đoán tỷ số vòng 2 Ngoại hạng Anh: MU quyết thắng, Man City - Liverpool tranh ngôi đầu

Sau vòng đầu tiên nhiều điểm nhấn, giải Ngoại hạng Anh bước vào vòng đấu thứ hai còn được chờ đợi hơn nữa. Đây được đánh giá là vòng đấu “khó thở” với các ông lớn.

   

Man City đại chiến Tottenham, tâm điểm vòng đấu

Manchester City khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh đầy quen thuộc bằng chiến thắng 4-0 trước Wolves, qua đó chiếm luôn ngôi đầu bảng. HLV Pep Guardiola nhấn mạnh rằng toàn đội đang có một “nguồn năng lượng mới mẻ” sau màn ra quân ấy.

Man City đang có thành tích ấn tượng

Man City đang có thành tích ấn tượng

Lịch sử cũng ủng hộ họ, khi ba mùa gần nhất Man City đều mở màn bằng chuỗi thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, họ cũng đang sở hữu mạch 5 trận thắng liên tiếp tại Etihad.

Ở phía đối diện, Tottenham dưới triều đại Thomas Frank gây ấn tượng mạnh. “Spurs” đã khiến PSG toát mồ hôi ở trận Siêu Cúp châu Âu trước khi dễ dàng đánh bại Burnley 3-0 ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh.

Dẫu đã ghi 5 bàn chỉ sau 2 trận, ban lãnh đạo Tottenham vẫn muốn bổ sung thêm hỏa lực trên thị trường chuyển nhượng, với các mục tiêu là cầu thủ chạy cánh Savinho của chính Man City.

Trước chuyến hành quân tới Etihad, HLV Thomas Frank nhiều khả năng sẽ ưu tiên cải thiện hàng thủ, thậm chí sẵn sàng thay đổi sơ đồ – giống như khi gặp PSG – nhằm đối phó Pep Guardiola.

Cặp đấu này luôn hứa hẹn sự bùng nổ bàn thắng suốt thập kỷ qua. 15 lần gần nhất đôi bên chạm trán tại Etihad đã tạo ra tổng cộng 67 bàn thắng, trung bình 4,47 bàn/trận. Theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, Man City sẽ giành chiến thắng 3-1 và duy trì ngôi đầu bảng.

Arsenal - Chelsea hai nửa buồn vui thành London?

Vòng mở màn không thể tệ hơn với West Ham khi họ bị tân binh Sunderland đả bại 3 bàn trên sân khách. Mùa giải mới chỉ trôi qua một trận, nhưng sau kỳ chuyển nhượng ảm đạm cộng thêm thành tích bết bát mùa trước, HLV Graham Potter đã lập tức phải chịu áp lực lớn.

Trong khi đó, Chelsea lại có phần may mắn khi hưởng lợi từ một tình huống VAR gây tranh cãi trong trận ra quân gặp Crystal Palace, khi bàn thắng từ cú đá phạt của Eberechi Eze bị khước từ, giúp trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0-0. Đáng chú ý, “The Blues” mở màn mùa giải bằng… 4 trận derby London liên tiếp.

Điều không mấy dễ chịu là Chelsea phải đá sân khách, nơi đoàn quân của HLV Enzo Maresca chỉ thắng 2/11 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh mùa trước (hòa 3, thua 6). Theo dự đoán, trận này Chelsea tiếp tục bị cầm hòa, với tỷ số 1-1.

Chelsea có nguy cơ mất điểm tiếp

Chelsea có nguy cơ mất điểm tiếp

Trong khi đó, Arsenal có chiến thắng 1-0 trước Manchester United cuối tuần trước nhưng màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục. Tuy nhiên, với HLV Mikel Arteta, điều quan trọng nhất vẫn là 3 điểm.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra phấn khích với “sự kiên cường và khát khao chiến thắng” mà các học trò thể hiện tại Old Trafford – yếu tố then chốt nếu Arsenal muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League kéo dài nhiều năm. Trận đấu sắp tới càng trở nên quan trọng hơn khi nó diễn ra trước chuyến hành quân đầy giông bão đến sân của đương kim vô địch Liverpool tại Anfield tuần tới.

Trong khi đó, Leeds khởi đầu mùa giải ấn tượng khi trở thành đội vô địch Championship đầu tiên giành chiến thắng ở trận ra quân Premier League kể từ mùa 2007/08. Dù vậy, theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, trận này Leeds nhiều khả năng sẽ thua đậm 0-3 trên sân Emirates.

MU - Liverpool đối mặt rủi ro

Bại tướng của Arsenal ở vòng đầu tiên - Manchester United trải qua sự thất vọng tột cùng. Dù trình diễn một trong những trận đấu ấn tượng nhất dưới thời Ruben Amorim, họ vẫn thua 0-1 vì sai lầm của thủ môn.

Điểm sáng hiếm hoi là màn ra mắt đầy hứa hẹn của Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Amorim cần nhanh chóng biến những tín hiệu tích cực ấy thành điểm số, bởi ông đã thua tới 15/28 trận ở Premier League (thắng 7, hòa 6) – con số vượt xa số thất bại trong 167 trận ông từng cầm quân ở giải VĐQG Bồ Đào Nha.

MU cần đứng dậy sau cú ngã đau

MU cần đứng dậy sau cú ngã đau

Về phần mình, Fulham chỉ thắng 1/19 lần đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh (hòa 3, thua 15), trong đó toàn thua 8 trận liên tiếp khi tiếp Man Utd tại Craven Cottage. Với “Quỷ đỏ”, đây là cơ hội để thiết lập cột mốc lịch sử: lần đầu tiên thắng 9 trận sân khách liên tiếp trước cùng một đối thủ ở giải VĐQG. Đội bóng của HLV Amorim có thể ra về với chiến thắng 2-0.

Trận đấu muộn nhất vòng 2 Ngoại hạng Anh là đại chiến Newcastle - Liverpool. Với những lùm xùm liên quan đến tiền đạo Alexander Isak, trận đấu này sẽ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Các cầu thủ Newcastle chắc chắn sẽ coi đây là cơ hội để thực hiện màn trả đũa nhà đương kim vô địch.

Thế nên, “Lữ đoàn đỏ” không dễ giành trọn 3 điểm ra về. Theo siêu máy tính Ngoại hạng Anh, trận đại chiến trên sân St. James Park có thể kết thúc với tỷ số 2-2.

22/08/2025 01:16 AM (GMT+7)
