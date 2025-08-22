Dự đoán tỷ số vòng 2 Ngoại hạng Anh: MU quyết thắng, Man City - Liverpool tranh ngôi đầu

Man City đại chiến Tottenham, tâm điểm vòng đấu

Manchester City khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh đầy quen thuộc bằng chiến thắng 4-0 trước Wolves, qua đó chiếm luôn ngôi đầu bảng. HLV Pep Guardiola nhấn mạnh rằng toàn đội đang có một “nguồn năng lượng mới mẻ” sau màn ra quân ấy.

Man City đang có thành tích ấn tượng

Lịch sử cũng ủng hộ họ, khi ba mùa gần nhất Man City đều mở màn bằng chuỗi thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, họ cũng đang sở hữu mạch 5 trận thắng liên tiếp tại Etihad.

Ở phía đối diện, Tottenham dưới triều đại Thomas Frank gây ấn tượng mạnh. “Spurs” đã khiến PSG toát mồ hôi ở trận Siêu Cúp châu Âu trước khi dễ dàng đánh bại Burnley 3-0 ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh.

Dẫu đã ghi 5 bàn chỉ sau 2 trận, ban lãnh đạo Tottenham vẫn muốn bổ sung thêm hỏa lực trên thị trường chuyển nhượng, với các mục tiêu là cầu thủ chạy cánh Savinho của chính Man City.

Trước chuyến hành quân tới Etihad, HLV Thomas Frank nhiều khả năng sẽ ưu tiên cải thiện hàng thủ, thậm chí sẵn sàng thay đổi sơ đồ – giống như khi gặp PSG – nhằm đối phó Pep Guardiola.

Cặp đấu này luôn hứa hẹn sự bùng nổ bàn thắng suốt thập kỷ qua. 15 lần gần nhất đôi bên chạm trán tại Etihad đã tạo ra tổng cộng 67 bàn thắng, trung bình 4,47 bàn/trận. Theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, Man City sẽ giành chiến thắng 3-1 và duy trì ngôi đầu bảng.

Arsenal - Chelsea hai nửa buồn vui thành London?

Vòng mở màn không thể tệ hơn với West Ham khi họ bị tân binh Sunderland đả bại 3 bàn trên sân khách. Mùa giải mới chỉ trôi qua một trận, nhưng sau kỳ chuyển nhượng ảm đạm cộng thêm thành tích bết bát mùa trước, HLV Graham Potter đã lập tức phải chịu áp lực lớn.

Trong khi đó, Chelsea lại có phần may mắn khi hưởng lợi từ một tình huống VAR gây tranh cãi trong trận ra quân gặp Crystal Palace, khi bàn thắng từ cú đá phạt của Eberechi Eze bị khước từ, giúp trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0-0. Đáng chú ý, “The Blues” mở màn mùa giải bằng… 4 trận derby London liên tiếp.

Điều không mấy dễ chịu là Chelsea phải đá sân khách, nơi đoàn quân của HLV Enzo Maresca chỉ thắng 2/11 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh mùa trước (hòa 3, thua 6). Theo dự đoán, trận này Chelsea tiếp tục bị cầm hòa, với tỷ số 1-1.

Chelsea có nguy cơ mất điểm tiếp

Trong khi đó, Arsenal có chiến thắng 1-0 trước Manchester United cuối tuần trước nhưng màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục. Tuy nhiên, với HLV Mikel Arteta, điều quan trọng nhất vẫn là 3 điểm.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra phấn khích với “sự kiên cường và khát khao chiến thắng” mà các học trò thể hiện tại Old Trafford – yếu tố then chốt nếu Arsenal muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League kéo dài nhiều năm. Trận đấu sắp tới càng trở nên quan trọng hơn khi nó diễn ra trước chuyến hành quân đầy giông bão đến sân của đương kim vô địch Liverpool tại Anfield tuần tới.

Trong khi đó, Leeds khởi đầu mùa giải ấn tượng khi trở thành đội vô địch Championship đầu tiên giành chiến thắng ở trận ra quân Premier League kể từ mùa 2007/08. Dù vậy, theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, trận này Leeds nhiều khả năng sẽ thua đậm 0-3 trên sân Emirates.

MU - Liverpool đối mặt rủi ro

Bại tướng của Arsenal ở vòng đầu tiên - Manchester United trải qua sự thất vọng tột cùng. Dù trình diễn một trong những trận đấu ấn tượng nhất dưới thời Ruben Amorim, họ vẫn thua 0-1 vì sai lầm của thủ môn.

Điểm sáng hiếm hoi là màn ra mắt đầy hứa hẹn của Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Amorim cần nhanh chóng biến những tín hiệu tích cực ấy thành điểm số, bởi ông đã thua tới 15/28 trận ở Premier League (thắng 7, hòa 6) – con số vượt xa số thất bại trong 167 trận ông từng cầm quân ở giải VĐQG Bồ Đào Nha.

MU cần đứng dậy sau cú ngã đau

Về phần mình, Fulham chỉ thắng 1/19 lần đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh (hòa 3, thua 15), trong đó toàn thua 8 trận liên tiếp khi tiếp Man Utd tại Craven Cottage. Với “Quỷ đỏ”, đây là cơ hội để thiết lập cột mốc lịch sử: lần đầu tiên thắng 9 trận sân khách liên tiếp trước cùng một đối thủ ở giải VĐQG. Đội bóng của HLV Amorim có thể ra về với chiến thắng 2-0.

Trận đấu muộn nhất vòng 2 Ngoại hạng Anh là đại chiến Newcastle - Liverpool. Với những lùm xùm liên quan đến tiền đạo Alexander Isak, trận đấu này sẽ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Các cầu thủ Newcastle chắc chắn sẽ coi đây là cơ hội để thực hiện màn trả đũa nhà đương kim vô địch.

Thế nên, “Lữ đoàn đỏ” không dễ giành trọn 3 điểm ra về. Theo siêu máy tính Ngoại hạng Anh, trận đại chiến trên sân St. James Park có thể kết thúc với tỷ số 2-2.