Trực tiếp bóng đá Villarreal - Man City: Haaland và mục tiêu xóa dớp sân khách (Cúp C1)
(2h, 22/10, vòng bảng Champions League) Haaland đang có phong độ ghi bàn rất cao nhưng Man City đá sân khách rất dở tại Cúp C1.
C1 - Champions League | 2h, 22/10 | La Ceramica
Điểm
Tenas
Mourino
Marin
Veiga
Cardona
Gueye
Parejo
Comesana
Pepe
Mikautadze
Buchanan
Điểm
Donnarumma
Nunes
Stones
Gvardiol
O'Reilly
Gonzalez
Bobb
Bernardo Silva
Foden
Doku
Haaland
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Xóa dớp sân khách
Man City đã thắng 2 vòng gần nhất ở Premier League để lên nhì bảng và bám theo đội dẫn đầu Arsenal. Tuy nhiên trên đấu trường Champions League, trận hòa 2-2 trước Monaco vì quả penalty muộn của Eric Dier khiến Man City chưa có được khởi đầu tốt.
Đáng nói là với trân hòa Monaco, Man City đang có thành tích đá sân khách rất dở tại Cúp C1. Họ đã trải qua 5 trận sân khách không thắng tại Champions League, trong đó có 4 trận thua liên tiếp trước Real Madrid, PSG, Juventus và Sporting Lisbon.
"Tàu ngầm Vàng" tìm lại cảm giác chiến thắng
Cũng ở vòng đấu trước, Villarreal đã có được trận hòa rất quả cảm trước Juventus để giữ lại 1 điểm trong thế bị dẫn bàn cho tới trước phút 90. Đây là điểm đầu tiên của "Tàu ngầm Vàng" nhưng đội cựu vô địch Europa League không thực sự đang trong trạng thái tích cực.
Sau trận hòa Juventus, Villarreal thua Real Madrid 1-3 trong thế thiếu người, nhưng kết quả đáng tiếc nhất phải là trận hòa 2-2 trước Real Betis cuối tuần qua. Dù đã dẫn 2 bàn nhưng đội chủ sân Gốm Sứ (La Ceramica) đã bị Antony ghi cú đúp và đưa Betis trở về nhà với 1 điểm.
(Lượt trận thứ 3 vòng bảng) Cả Barcelona và Man City đều hướng tới chiến thắng trước những đối thủ "dưới cơ" để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng...
