Trực tiếp bóng đá Villarreal - Man City: Haaland và mục tiêu xóa dớp sân khách (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 22/10 | La Ceramica Villarreal 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Villarreal vs Man City Man City Điểm Tenas Mourino Marin Veiga Cardona Gueye Parejo Comesana Pepe Mikautadze Buchanan Điểm Donnarumma Nunes Stones Gvardiol O'Reilly Gonzalez Bobb Bernardo Silva Foden Doku Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Villarreal Villarreal Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Tenas, Mourino, Marin, Veiga, Cardona, Gueye, Parejo, Comesana, Pepe, Mikautadze, Buchanan Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bobb, Bernardo Silva, Foden, Doku, Haaland

Xóa dớp sân khách

Man City đã thắng 2 vòng gần nhất ở Premier League để lên nhì bảng và bám theo đội dẫn đầu Arsenal. Tuy nhiên trên đấu trường Champions League, trận hòa 2-2 trước Monaco vì quả penalty muộn của Eric Dier khiến Man City chưa có được khởi đầu tốt.

Đáng nói là với trân hòa Monaco, Man City đang có thành tích đá sân khách rất dở tại Cúp C1. Họ đã trải qua 5 trận sân khách không thắng tại Champions League, trong đó có 4 trận thua liên tiếp trước Real Madrid, PSG, Juventus và Sporting Lisbon.

"Tàu ngầm Vàng" tìm lại cảm giác chiến thắng

Cũng ở vòng đấu trước, Villarreal đã có được trận hòa rất quả cảm trước Juventus để giữ lại 1 điểm trong thế bị dẫn bàn cho tới trước phút 90. Đây là điểm đầu tiên của "Tàu ngầm Vàng" nhưng đội cựu vô địch Europa League không thực sự đang trong trạng thái tích cực.

Sau trận hòa Juventus, Villarreal thua Real Madrid 1-3 trong thế thiếu người, nhưng kết quả đáng tiếc nhất phải là trận hòa 2-2 trước Real Betis cuối tuần qua. Dù đã dẫn 2 bàn nhưng đội chủ sân Gốm Sứ (La Ceramica) đã bị Antony ghi cú đúp và đưa Betis trở về nhà với 1 điểm.