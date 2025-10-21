Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Villarreal - Man City: Haaland và mục tiêu xóa dớp sân khách (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester City

(2h, 22/10, vòng bảng Champions League) Haaland đang có phong độ ghi bàn rất cao nhưng Man City đá sân khách rất dở tại Cúp C1.

  

C1 - Champions League | 2h, 22/10 | La Ceramica

Villarreal
Trực tiếp bóng đá Villarreal - Man City: Haaland và mục tiêu xóa dớp sân khách (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Villarreal - Man City: Haaland và mục tiêu xóa dớp sân khách (Cúp C1) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Villarreal - Man City: Haaland và mục tiêu xóa dớp sân khách (Cúp C1) - 1
Tenas, Mourino, Marin, Veiga, Cardona, Gueye, Parejo, Comesana, Pepe, Mikautadze, Buchanan
Trực tiếp bóng đá Villarreal - Man City: Haaland và mục tiêu xóa dớp sân khách (Cúp C1) - 1
Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bobb, Bernardo Silva, Foden, Doku, Haaland

Xóa dớp sân khách

Man City đã thắng 2 vòng gần nhất ở Premier League để lên nhì bảng và bám theo đội dẫn đầu Arsenal. Tuy nhiên trên đấu trường Champions League, trận hòa 2-2 trước Monaco vì quả penalty muộn của Eric Dier khiến Man City chưa có được khởi đầu tốt.

Đáng nói là với trân hòa Monaco, Man City đang có thành tích đá sân khách rất dở tại Cúp C1. Họ đã trải qua 5 trận sân khách không thắng tại Champions League, trong đó có 4 trận thua liên tiếp trước Real Madrid, PSG, Juventus và Sporting Lisbon.

"Tàu ngầm Vàng" tìm lại cảm giác chiến thắng

Cũng ở vòng đấu trước, Villarreal đã có được trận hòa rất quả cảm trước Juventus để giữ lại 1 điểm trong thế bị dẫn bàn cho tới trước phút 90. Đây là điểm đầu tiên của "Tàu ngầm Vàng" nhưng đội cựu vô địch Europa League không thực sự đang trong trạng thái tích cực.

Sau trận hòa Juventus, Villarreal thua Real Madrid 1-3 trong thế thiếu người, nhưng kết quả đáng tiếc nhất phải là trận hòa 2-2 trước Real Betis cuối tuần qua. Dù đã dẫn 2 bàn nhưng đội chủ sân Gốm Sứ (La Ceramica) đã bị Antony ghi cú đúp và đưa Betis trở về nhà với 1 điểm.

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
Dự đoán tỷ số Cúp C1: Barcelona vừa đá vừa lo Siêu kinh điển, Man City chờ phá "dớp"
Dự đoán tỷ số Cúp C1: Barcelona vừa đá vừa lo Siêu kinh điển, Man City chờ phá "dớp"

(Lượt trận thứ 3 vòng bảng) Cả Barcelona và Man City đều hướng tới chiến thắng trước những đối thủ "dưới cơ" để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

21/10/2025 18:04 PM (GMT+7)
