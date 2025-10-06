Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Brentford - Man City: Haaland tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Haaland tỏa sáng giúp Man City sớm vượt lên trong trận đấu với Brentford.

   

Man City có chuyến làm khách của Brentford trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự với hệ thống 5-4-1. Tuy nhiên, họ không thể đứng vững được lâu trước sức mạnh của Erling Haaland. Tình huống chuyền của đồng đội không quá thuận lợi nhưng tiền đạo người Na Uy tranh chấp thắng Ajer và tung cú dứt điểm không thể cản phá ở ngay phút thứ 8.

Haaland xuất sắc mở tỉ số

Haaland xuất sắc mở tỉ số

Sau khi có được bàn thắng, Man City vẫn duy trì sức ép để Brentford không thể tràn lên. Foden là người được trao nhiều cơ hội nhất nhưng tiền vệ người Anh dứt điểm rất tệ. Cuối hiệp một, Reijnders suýt chút nữa nhân đôi cách biệt nhưng thủ thành bên phía Brentford đã cứu thua thành công.

Bước sang hiệp hai, Man City chủ động chơi chậm trong khi chủ nhà cũng thận trọng tiếp cận trận đấu. Sự nguy hiểm của Haaland khiến Brentford không dám chơi tất tay. Càng đá, Man City càng thể hiện sự khó chịu khi liên tục khiến bóng không thể lăn. Mặc dù rất nỗ lực nhưng Brentford không tìm được bàn gỡ và để thua Man City với tỉ số tối thiểu,

Tỉ số chung cuộc: Brentford 0-1 Man City (H1: 0-1)

Ghi bàn: Haaland 9'

Đội hình xuất phát

Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, Van den Berg, Hickey, Ajer, Yarmolyuk, Damsgaard, Henderson, Schade, Thiago

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Savinho, Foden, Reijnders, Bobb, Haaland

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Brentford - Man City: Haaland tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 2 Brentford Man City Kết quả bóng đá Brentford - Man City: Haaland tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
6(1)
10(4)
Thời gian kiểm soát bóng
30%
70%
Phạm lỗi
10
6
Thẻ vàng
3
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
1
Phạt góc
3
2
Cứu thua
3
1

Chấm điểm cầu thủ (Flashscore)

Brentford Kết quả bóng đá Brentford - Man City: Haaland tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Brentford - Man City: Haaland tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 5 Man City

Điểm

Kelleher 6.6

Kayode 6.5

Collins 6.5

Van den Berg 6.4

Hickey 6.0

Ajer 6.4

Yarmolyuk 6.2

Damsgaard 6.7

Thẻ vàng Henderson 6.0

Thẻ vàng Schade 6.2

Thiago 6.0

Điểm

7.0Donnarumma

7.2Nunes Thẻ vàng

7.8Dias

7.8Gvardiol

7.6O'Reilly Thẻ vàng

7.0Rodri

6.4Savinho

7.4Foden

7.1Reijnders

7.7Bobb

7.3Haaland

Thay người

Thẻ vàngOuattara 5.9

Jensen 6.1

Onyeka 6.3

Janelt 6.2

Carvalho

Thay người

7.1Nic0

5.6Doku

6.6Silva

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Trực tiếp bóng đá Brentford - Man City: Bảo toàn thành quả (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Brentford - Man City: Bảo toàn thành quả (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 7 Ngoại hạng Anh) Brentford rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2025 23:35 PM (GMT+7)
