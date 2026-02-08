Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Valencia - Real Madrid: Chờ Mbappe tỏa sáng (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Real Madrid

(3h, 9/2) Real Madrid buộc phải thắng để bám đuổi Barcelona và Mbappe vẫn là tâm điểm.

  

Laliga | 3h, 9/2 | Mestalla

Valencia
Trực tiếp bóng đá Valencia - Real Madrid: Chờ Mbappe tỏa sáng (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Valencia - Real Madrid: Chờ Mbappe tỏa sáng (La Liga) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Valencia - Real Madrid: Chờ Mbappe tỏa sáng (La Liga) - 1
Dimitrievski, Foulquier, Comert, Copete, Gaya, Rioja, Urginic, Pepelu, Danjuma, Beltran, Duro
Trực tiếp bóng đá Valencia - Real Madrid: Chờ Mbappe tỏa sáng (La Liga) - 1
Courtois, Alexander Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Mastantuono, Mbappe, Brahim

Tình hình lực lượng

Valencia sẽ thiếu vắng Cristian Rivero (treo giò) và Mouctar Diakhaby (chấn thương gân kheo) trong trận gặp Real Madrid, trong khi Thierry Correia sẽ được đánh giá thể lực muộn.

Bên phía Real Madrid, Vinicius Junior bị treo giò sau khi nhận thẻ vàng thứ tư ở trận thắng Rayo Vallecano. Ngoài ra, Jude Bellingham dính chấn thương gân kheo và dự kiến phải nghỉ khoảng 3 tuần. Rodrygo cũng sẽ vắng mặt.

Ở hàng thủ, Eder Militao vẫn vắng mặt, nhưng Ferland Mendy, Antonio Rudiger và Trent Alexander-Arnold đều có cơ hội ra sân. Alexander-Arnold được dự đoán sẽ đá chính, qua đó giúp Federico Valverde được đẩy lên lại vai trò tiền vệ.

Nóng rực bảng xếp hạng La Liga: Barcelona thắng đậm bảo toàn ngôi đầu, gây sức ép Real
Nóng rực bảng xếp hạng La Liga: Barcelona thắng đậm bảo toàn ngôi đầu, gây sức ép Real

Barcelona trải qua vòng 23 La Liga hoàn hảo khi giành thắng lợi với cách biệt lớn trước Mallorca.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/02/2026 19:39 PM (GMT+7)
