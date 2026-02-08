Trực tiếp bóng đá Valencia - Real Madrid: Chờ Mbappe tỏa sáng (La Liga)
(3h, 9/2) Real Madrid buộc phải thắng để bám đuổi Barcelona và Mbappe vẫn là tâm điểm.
Laliga | 3h, 9/2 | Mestalla
Điểm
Dimitrievski
Foulquier
Comert
Copete
Gaya
Rioja
Urginic
Pepelu
Danjuma
Beltran
Duro
Điểm
Courtois
Alexander Arnold
Asencio
Huijsen
Carreras
Valverde
Tchouameni
Camavinga
Mastantuono
Mbappe
Brahim
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tình hình lực lượng
Valencia sẽ thiếu vắng Cristian Rivero (treo giò) và Mouctar Diakhaby (chấn thương gân kheo) trong trận gặp Real Madrid, trong khi Thierry Correia sẽ được đánh giá thể lực muộn.
Bên phía Real Madrid, Vinicius Junior bị treo giò sau khi nhận thẻ vàng thứ tư ở trận thắng Rayo Vallecano. Ngoài ra, Jude Bellingham dính chấn thương gân kheo và dự kiến phải nghỉ khoảng 3 tuần. Rodrygo cũng sẽ vắng mặt.
Ở hàng thủ, Eder Militao vẫn vắng mặt, nhưng Ferland Mendy, Antonio Rudiger và Trent Alexander-Arnold đều có cơ hội ra sân. Alexander-Arnold được dự đoán sẽ đá chính, qua đó giúp Federico Valverde được đẩy lên lại vai trò tiền vệ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/02/2026 19:39 PM (GMT+7)