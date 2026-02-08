Trực tiếp bóng đá Valencia - Real Madrid: Chờ Mbappe tỏa sáng (La Liga)

Laliga | 3h, 9/2 | Mestalla Valencia 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Valencia vs Real Madrid Real Madrid Điểm Dimitrievski Foulquier Comert Copete Gaya Rioja Urginic Pepelu Danjuma Beltran Duro Điểm Courtois Alexander Arnold Asencio Huijsen Carreras Valverde Tchouameni Camavinga Mastantuono Mbappe Brahim Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Valencia Valencia Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dimitrievski, Foulquier, Comert, Copete, Gaya, Rioja, Urginic, Pepelu, Danjuma, Beltran, Duro Courtois, Alexander Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Mastantuono, Mbappe, Brahim

Tình hình lực lượng

Valencia sẽ thiếu vắng Cristian Rivero (treo giò) và Mouctar Diakhaby (chấn thương gân kheo) trong trận gặp Real Madrid, trong khi Thierry Correia sẽ được đánh giá thể lực muộn.

Bên phía Real Madrid, Vinicius Junior bị treo giò sau khi nhận thẻ vàng thứ tư ở trận thắng Rayo Vallecano. Ngoài ra, Jude Bellingham dính chấn thương gân kheo và dự kiến phải nghỉ khoảng 3 tuần. Rodrygo cũng sẽ vắng mặt.

Ở hàng thủ, Eder Militao vẫn vắng mặt, nhưng Ferland Mendy, Antonio Rudiger và Trent Alexander-Arnold đều có cơ hội ra sân. Alexander-Arnold được dự đoán sẽ đá chính, qua đó giúp Federico Valverde được đẩy lên lại vai trò tiền vệ.