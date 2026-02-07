Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mbappe mệt mỏi vì "gánh" Real Madrid, cân nhắc ra đi gây choáng

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid Kylian Mbappe

Sự sa sút của Real Madrid khiến Kylian Mbappe dần cạn kiệt về mặt tinh thần, thậm chí có thể cân nhắc nghiêm túc về tương lai ở sân Bernabeu.

  

Mùa giải 2025/26 của Real Madrid đang diễn ra không suôn sẻ. "Đội bóng Hoàng gia" liên tục trải qua những trận đấu nhạt nhòa, thể hiện phong độ thiếu ổn định, đỉnh điểm là sự kiện HLV Xabi Alonso bị sa thải và Alvaro Arbeloa tạm quyền.

Trong bối cảnh đó, Kylian Mbappe trở thành "điểm sáng" hiếm hoi khi vẫn duy trì phong độ ấn tượng (37 bàn/30 trận trên mọi đấu trường, 22 bàn/21 trận ở La Liga). Gần như ở trận đấu nào, tiền đạo người Pháp cũng thể hiện nhiệt huyết, khát khao và tinh thần thủ lĩnh. Anh di chuyển không ngừng, chủ động xin bóng, ghi bàn để vực dậy toàn đội trong những thời điểm khó khăn nhất. 

Mbappe cân nhắc tương lai ở Real Madrid

Mbappe cân nhắc tương lai ở Real Madrid

Mbappe mệt mỏi vì phải "gánh" đội

Thế nhưng, sự phụ thuộc vào Mbappe dần để lại hệ quả. Theo trang E-noticies (Tây Ban Nha), ngôi sao 27 tuổi bắt đầu cho thấy dấu hiệu mệt mỏi, không phải về thể lực mà là về tinh thần. Anh chán nản với việc phải liên tục "gánh" đội nhưng vẫn chứng kiến những vấn đề quen thuộc lặp đi lặp lại: kết quả không như mong đợi và phản ứng tập thể thiếu thuyết phục.

Sau trận thắng nhọc Rayo Vallecano 2-1 ở vòng 21 La Liga, Mbappe thẳng thắn chỉ trích: “Điều này là không thể chấp nhận được, chúng ta không thể chịu đựng như thế này". Nguồn tin này khẳng định, Mbappe dần cảm thấy "Real Madrid khó có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất trong suốt cả mùa giải" nếu tình trạng hiện tại tiếp diễn.

Siêu sao cân nhắc tương lai, Real lo sốt vó

Sự lo ngại trong nội bộ CLB về Mbappe cũng dần phát sinh: Ban lãnh đạo hiểu rằng để giữ chân ngôi sao lớn, cần mang đến cho anh môi trường chiến thắng, ổn định và đầy tham vọng". Thậm chí, E-noticies tiết lộ ngôi sao người Pháp đang cân nhắc nghiêm túc về tương lai:

"Nếu tình hình không được cải thiện, những người xung quanh Mbappe bắt đầu thừa nhận khả năng anh sẽ phải suy nghĩ lại về tương lai của mình.

Đây không phải lời đe dọa, nhưng là kịch bản không ai dám loại trừ. Mbappe muốn chiến thắng, muốn cạnh tranh danh hiệu và muốn được hỗ trợ bởi một tập thể vận hành trơn tru. Nếu điều đó không xảy ra, sự thất vọng của anh sẽ còn gia tăng".

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/02/2026 14:50 PM (GMT+7)
