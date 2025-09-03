Trực tiếp bóng đá U23 Yemen - U23 Singapore: "Xem giò" đối thủ của U23 Việt Nam (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 19h, 3/9 | U23 Yemen 0 - 0 U23 Singapore (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Yemen vs U23 Singapore U23 Singapore Điểm Jumaan Al-Badawi Maarouf Al-Batoul Al-Tariqi Abu Bakr Saleh Ahmed Balabil Radi Wadi Hamza Mahrous Masnoum Al-Sharafi Điểm Aizil Yazid Kieran Teo Marcus Mosses Yoshimura Andrew Aw Ryu Hardy Ong Yu En Robson Nadim Jonan Tan Syafiz Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Yemen U23 Yemen U23 Singapore Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Jumaan, Al-Badawi, Maarouf, Al-Batoul, Al-Tariqi, Abu Bakr Saleh, Ahmed Balabil, Radi Wadi, Hamza Mahrous, Masnoum, Al-Sharafi Aizil Yazid, Kieran Teo, Marcus Mosses, Yoshimura, Andrew Aw, Ryu Hardy, Ong Yu En, Robson, Nadim, Jonan Tan, Syafiz

U23 Yemen đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 với đội hình gồm 23 cầu thủ, chủ yếu đến từ các câu lạc bộ trong nước. Đáng chú ý, thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan đang thi đấu tại Saudi Arabia. Với kinh nghiệm quốc tế và sự đồng đều trong đội hình, U23 Yemen được xem là ứng viên nặng ký tại bảng C, nơi họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam.

Trong khi đó, U23 Singapore đang đối mặt với nhiều thách thức về phong độ. Đội bóng này không tham dự VCK U23 Đông Nam Á 2025, một giải đấu quan trọng để thử nghiệm đội hình. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kosei Nakamura, Singapore đã có hai trận giao hữu, trong đó hòa U23 Philippines và thắng U23 Malaysia. Tuy nhiên, phong độ không ổn định có thể khiến Singapore gặp khó khăn trong việc tạo bất ngờ trước các đối thủ đến từ Tây Á.