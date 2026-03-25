Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên: "Lửa thử vàng" (CFA Team China)

Giao Hữu | 14h, 25/3 | U23 Việt Nam 0 - 0 U23 Triều Tiên (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên U23 Triều Tiên Điểm Cao Văn Bình Lê Nguyên Hoàng Đinh Quang Kiệt Trần Hải Anh Thái Bá Đạt Lê Đình Long Vũ Trần Thành Trung Nguyễn Vadim Nguyễn Công Phương Nguyễn Minh Tâm Lê Văn Thuận Điểm Kang Ju Hyok Jang Kuk Chol Kang Kuk Chol Kim Kuk Bom Kim Kuk Jin Kim Kyong Sok Kim Pom Hyok Kim Yu Song Paek Chung Song Chan Jun Hwang Ri Jo Guk Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Việt Nam U23 Việt Nam U23 Triều Tiên Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Trần Hải Anh, Thái Bá Đạt, Lê Đình Long Vũ, Trần Thành Trung, Nguyễn Vadim, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Minh Tâm, Lê Văn Thuận Kang Ju Hyok, Jang Kuk Chol, Kang Kuk Chol, Kim Kuk Bom, Kim Kuk Jin, Kim Kyong Sok, Kim Pom Hyok, Kim Yu Song, Paek Chung Song, Chan Jun Hwang, Ri Jo Guk

Bài test nặng chờ U23 Việt Nam

Ngay trận mở màn giải giao hữu CFA Team China, U23 Việt Nam phải đối đầu U23 Triều Tiên, đối thủ nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi kỷ luật. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh cũng ít có dịp gặp U23 Triều Tiên nên không thực sự hiểu rõ đối phương.

Nhưng không vì vậy mà U23 Việt Nam tỏ ra thiếu tự tin. Cả đội đang có nhân sự được đánh giá cao. Một số gương mặt giàu kinh nghiệm như thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương hay tiền đạo Lê Văn Thuận tiếp tục góp mặt, đóng vai trò trụ cột. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các cầu thủ Việt kiều như Trần Thành Trung và Nguyễn Vadim mang đến thêm phương án chiến thuật và sự đa dạng trong lối chơi.