Trực tiếp bóng đá Aston Villa - West Ham: Nhiệm vụ phải thắng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h15, 22/3 | Villa Park Aston Villa 0 - 0 West Ham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Aston Villa vs West Ham West Ham Điểm Martinez Cash Konsa Mings Digne Onana Luiz McGinn Rogers Buendia Watkins Điểm Hermansen Wan-Bissaka Mavropanos Disasi Diouf Soucek Magassa Bowen Fernandes Pablo Castellanos Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Aston Villa Aston Villa West Ham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Onana, Luiz, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins Hermansen, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf, Soucek, Magassa, Bowen, Fernandes, Pablo, Castellanos

Aston Villa lao dốc không phanh

Aston Villa cần phải có 3 điểm để bám đuổi top dẫn đầu

Aston Villa từng góp mặt trong cuộc đua vô địch Premier League, nhưng hiện tại đã tụt lại phía sau và bị cuốn vào cuộc chiến giành vé dự Champions League. Phong độ của thầy trò Unai Emery đang ở mức báo động khi họ thua liền 3 trận trước Wolves, Chelsea và MU, thậm chí rơi xuống nhóm cuối nếu chỉ tính kết quả 5 tuần gần đây.

Trong 10 vòng gần nhất, Villa chỉ giành 9 điểm thành tích tệ thứ 18 toàn giải. Hàng công cũng sa sút nghiêm trọng với vỏn vẹn 10 bàn kể từ đầu năm 2026, trái ngược hoàn toàn với giai đoạn bùng nổ trước đó. Nếu tiếp tục thất bại, Emery có nguy cơ lần đầu trong sự nghiệp phải nhận 4 trận thua liên tiếp tại giải quốc nội.

West Ham hồi sinh mạnh mẽ

Trái ngược Villa, West Ham United đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt trong năm 2026. Dù vẫn đứng thứ 18, họ đã tích lũy 15 điểm trong 10 trận gần nhất thành tích đứng thứ 6 toàn giải, chỉ kém MU 8 điểm trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, số điểm này còn nhiều hơn tổng điểm mà West Ham giành được trong 20 vòng đầu mùa. Sự hồi sinh đúng lúc giúp đội bóng thủ đô nuôi hy vọng trụ hạng, đồng thời kéo dài chuỗi 14 năm liên tiếp góp mặt tại Premier League.