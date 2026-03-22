Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Long tranh hổ đấu (Chung kết League Cup)

League Cup | 23h30, 22/3 | SVĐ Wembley Arsenal 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Man City Man City Điểm Kepa Timber Gabriel Saliba Calafiori Zubimendi Rice Eze Saka Trossard Gyokeres Điểm Trafford Nunes Khusanov Dias O’Reilly Rodri Bernardo Silva Cherki Doku Semenyo Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kepa, Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres Trafford, Nunes, Khusanov, Dias, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland

Khởi đầu giấc mơ “ăn 4”

“Ăn 4” vẫn chỉ dừng ở con số 0% với Arsenal, nhưng con số đó hoàn toàn có thể tăng lên 25% nếu thầy trò Mikel Arteta chấm dứt cơn khát danh hiệu League Cup đã kéo dài suốt ba thập kỷ.

Lần gần nhất “Pháo thủ” nâng cao chiếc cúp League Cup là vào ngày 18/4/1993, sáu năm sau chức vô địch đầu tiên của họ. Trái lại, 6 lần thất bại ở chung kết League Cup của đội bóng thành London, gần nhất là trước chính Man City vào năm 2018, là con số nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Pep Guardiola phản ứng gắt trước trận

Khi phóng viên nhắc đến việc Arsenal hiện bị cho là “bậc thầy tiểu xảo” trong cuộc họp báo trước trận chung kết, Pep Guardiola phản ứng khá gay gắt: “Bạn nói vậy à? Hãy đến London và hỏi trực tiếp Arteta. Nếu có điều gì không đúng, trọng tài sẽ xử lý. HLV có thể làm điều mình muốn, tôi cũng vậy. Tôi không biết đó có phải là ‘tiểu xảo’ hay không.

Hãy nhìn những gì đang xảy ra trên thế giới, mọi thứ đang hỗn loạn nhưng chẳng ai hành động. Thế giới có thể sụp đổ, còn chúng ta vẫn ngồi đây bàn về việc đội này hay đội kia có dùng tiểu xảo hay không. Có những điều quan trọng hơn thế”.

Arteta tự tin “mang cúp về nhà”

Hướng đến trận chung kết League Cup tại Wembley, Arteta thể hiện sự tự tin cao độ: “Tôi thực sự sẵn sàng và tin rằng chúng tôi sẽ làm được. Khi bước vào những khoảnh khắc quyết định, khi cần ‘đánh chiếm’ một danh hiệu và mang nó về nhà, đó là lúc bạn phải bước lên và tạo ra khác biệt.

Chúng tôi rất háo hức vì hiểu rõ điều gì đang chờ phía trước. Việc vẫn góp mặt ở 4 đấu trường vào cuối tháng 3 nói lên rất nhiều về đội bóng. Cuối cùng, tất cả được quyết định bằng việc bạn có giành danh hiệu hay không. Chúng tôi cần chứng minh điều đó trên sân”.

Arteta và cái duyên với Wembley

Gần 6 năm sau trận chung kết FA Cup 2020, cũng là lần duy nhất Arteta góp mặt trong một trận chung kết lớn cùng Arsenal (không tính Siêu cúp Anh), chiến lược gia người Tây Ban Nha có cơ hội viết nên lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên của “Pháo thủ” giành chiến thắng ở hai trận chung kết cúp lớn đầu tiên.

Lịch sử cũng đang đứng về phía Arteta khi ông bất bại trong 8 lần xuất hiện tại Wembley cùng Arsenal trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Quan trọng hơn, phong độ hiện tại cũng ủng hộ “Pháo thủ”. Arsenal đang có chuỗi 14 trận bất bại, mới nhất là chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bayer Leverkusen ở lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó có 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Eze từng gieo sầu cho Man City

Một trong những cái tên đáng chú ý bên phía Arsenal là Eberechi Eze, người vừa ghi siêu phẩm trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Bayer Leverkusen tại Champions League giữa tuần. Chính anh cũng là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Crystal Palace đánh bại Man City ở chung kết FA Cup mùa trước.

Nếu tiếp tục ghi bàn, Eze có thể trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử lập công vào lưới cùng một đối thủ ở cả chung kết League Cup lẫn FA Cup, sau Roberto Di Matteo (trước Middlesbrough) và Didier Drogba (trước Liverpool).

Arteta đau đầu vị trí thủ môn

Một quyết định đáng chú ý của Mikel Arteta nằm ở vị trí thủ môn. Kepa Arrizabalaga là lựa chọn số 1 của Arsenal tại các cúp quốc nội mùa này, nhưng khả năng anh tiếp tục được tin dùng hay nhường chỗ cho David Raya vẫn còn bỏ ngỏ.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng tỏ ra khá kín tiếng khi cập nhật tình hình lực lượng Arsenal trước trận chung kết, song ông không loại trừ khả năng Jurrien Timber và đội trưởng Martin Odegaard kịp bình phục để ra sân.

Bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola xác nhận thủ môn James Trafford sẽ bắt chính trước Arsenal, khi anh là lựa chọn số 1 của Man City tại League Cup mùa này.

Pep Guardiola hướng tới kỷ lục

Man City lần gần nhất vô địch League Cup là vào năm 2021, sau khi từng có chuỗi 4 lần đăng quang liên tiếp từ năm 2018. Họ đã góp mặt ở 9 trận chung kết League Cup và giành chiến thắng tới 8 lần, thất bại duy nhất của họ là trước Wolves vào năm 1974.

Chỉ có Liverpool là đội vô địch League Cup nhiều hơn Man City, với tổng cộng 10 lần đăng quang. Pep Guardiola thậm chí sẽ trở thành HLV đầu tiên giành 5 chức vô địch League Cup nếu Man City lên ngôi.

Phong độ đang lo của Man City

Mùa giải đầy biến động của Man City vẫn còn cơ hội cứu vãn ở các đấu trường quốc nội, với Liverpool chờ đợi ở tứ kết FA Cup, nhưng chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho thấy phong độ đáng lo ngại của “The Citizens”, trong bối cảnh đây có thể là mùa giải chia tay của Pep Guardiola.

Trong khi đó, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang dần nghiêng về Arsenal khi họ hơn 9 điểm so với phần còn lại (dù thi đấu nhiều hơn 1 trận).

Long tranh hổ đấu

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trận chung kết League Cup chứng kiến màn so tài giữa hai đội đang đứng thứ nhất và thứ hai tại Ngoại hạng Anh.

Arsenal đang sở hữu chuỗi 14 trận bất bại trên mọi đấu trường và bước vào trận chung kết với sự tự tin cao độ. HLV Mikel Arteta thậm chí xem đây là một trong những “thời khắc mang tính định đoạt” của mùa giải đối với Arsenal.

Ở chiều ngược lại, Man City lại không thắng trong 3 trận gần nhất và đang kém Arsenal tới 9 điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. HLV Pep Guardiola thừa nhận trận chung kết này sẽ là “thử thách lớn” dành cho đội bóng của ông.

Phong độ gần đây của Arsenal và Man City