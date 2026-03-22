Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Long tranh hổ đấu (Chung kết League Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội 22/03/26 - Trực tiếp
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
0
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
0
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Olympique Lyonnais vs Monaco
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Olympique Marseille vs Lille
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Athletic Club vs Real Betis
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Augsburg vs Stuttgart
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Fiorentina vs Inter Milan
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Man City: Long tranh hổ đấu (Chung kết League Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal Manchester City

(23h30, 22/3, chung kết) Một trong hai đội Arsenal hoặc Man City sẽ nâng cao danh hiệu lớn đầu tiên của bóng đá Anh mùa giải năm nay.

   

League Cup | 23h30, 22/3 | SVĐ Wembley

Arsenal
0 - 0
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Kepa, Timber, Gabriel, Saliba, Calafiori, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres
Trafford, Nunes, Khusanov, Dias, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland

Khởi đầu giấc mơ “ăn 4”

“Ăn 4” vẫn chỉ dừng ở con số 0% với Arsenal, nhưng con số đó hoàn toàn có thể tăng lên 25% nếu thầy trò Mikel Arteta chấm dứt cơn khát danh hiệu League Cup đã kéo dài suốt ba thập kỷ.

Lần gần nhất “Pháo thủ” nâng cao chiếc cúp League Cup là vào ngày 18/4/1993, sáu năm sau chức vô địch đầu tiên của họ. Trái lại, 6 lần thất bại ở chung kết League Cup của đội bóng thành London, gần nhất là trước chính Man City vào năm 2018, là con số nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Pep Guardiola phản ứng gắt trước trận

Khi phóng viên nhắc đến việc Arsenal hiện bị cho là “bậc thầy tiểu xảo” trong cuộc họp báo trước trận chung kết, Pep Guardiola phản ứng khá gay gắt: “Bạn nói vậy à? Hãy đến London và hỏi trực tiếp Arteta. Nếu có điều gì không đúng, trọng tài sẽ xử lý. HLV có thể làm điều mình muốn, tôi cũng vậy. Tôi không biết đó có phải là ‘tiểu xảo’ hay không.

Hãy nhìn những gì đang xảy ra trên thế giới, mọi thứ đang hỗn loạn nhưng chẳng ai hành động. Thế giới có thể sụp đổ, còn chúng ta vẫn ngồi đây bàn về việc đội này hay đội kia có dùng tiểu xảo hay không. Có những điều quan trọng hơn thế”.

Arteta tự tin “mang cúp về nhà”

Hướng đến trận chung kết League Cup tại Wembley, Arteta thể hiện sự tự tin cao độ: “Tôi thực sự sẵn sàng và tin rằng chúng tôi sẽ làm được. Khi bước vào những khoảnh khắc quyết định, khi cần ‘đánh chiếm’ một danh hiệu và mang nó về nhà, đó là lúc bạn phải bước lên và tạo ra khác biệt.

Chúng tôi rất háo hức vì hiểu rõ điều gì đang chờ phía trước. Việc vẫn góp mặt ở 4 đấu trường vào cuối tháng 3 nói lên rất nhiều về đội bóng. Cuối cùng, tất cả được quyết định bằng việc bạn có giành danh hiệu hay không. Chúng tôi cần chứng minh điều đó trên sân”.

Arteta và cái duyên với Wembley

Gần 6 năm sau trận chung kết FA Cup 2020, cũng là lần duy nhất Arteta góp mặt trong một trận chung kết lớn cùng Arsenal (không tính Siêu cúp Anh), chiến lược gia người Tây Ban Nha có cơ hội viết nên lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên của “Pháo thủ” giành chiến thắng ở hai trận chung kết cúp lớn đầu tiên.

Lịch sử cũng đang đứng về phía Arteta khi ông bất bại trong 8 lần xuất hiện tại Wembley cùng Arsenal trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Quan trọng hơn, phong độ hiện tại cũng ủng hộ “Pháo thủ”. Arsenal đang có chuỗi 14 trận bất bại, mới nhất là chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bayer Leverkusen ở lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó có 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Eze từng gieo sầu cho Man City

Một trong những cái tên đáng chú ý bên phía Arsenal là Eberechi Eze, người vừa ghi siêu phẩm trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Bayer Leverkusen tại Champions League giữa tuần. Chính anh cũng là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Crystal Palace đánh bại Man City ở chung kết FA Cup mùa trước.

Nếu tiếp tục ghi bàn, Eze có thể trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử lập công vào lưới cùng một đối thủ ở cả chung kết League Cup lẫn FA Cup, sau Roberto Di Matteo (trước Middlesbrough) và Didier Drogba (trước Liverpool).

Arteta đau đầu vị trí thủ môn

Một quyết định đáng chú ý của Mikel Arteta nằm ở vị trí thủ môn. Kepa Arrizabalaga là lựa chọn số 1 của Arsenal tại các cúp quốc nội mùa này, nhưng khả năng anh tiếp tục được tin dùng hay nhường chỗ cho David Raya vẫn còn bỏ ngỏ.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng tỏ ra khá kín tiếng khi cập nhật tình hình lực lượng Arsenal trước trận chung kết, song ông không loại trừ khả năng Jurrien Timber và đội trưởng Martin Odegaard kịp bình phục để ra sân.

Bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola xác nhận thủ môn James Trafford sẽ bắt chính trước Arsenal, khi anh là lựa chọn số 1 của Man City tại League Cup mùa này.

Pep Guardiola hướng tới kỷ lục

Man City lần gần nhất vô địch League Cup là vào năm 2021, sau khi từng có chuỗi 4 lần đăng quang liên tiếp từ năm 2018. Họ đã góp mặt ở 9 trận chung kết League Cup và giành chiến thắng tới 8 lần, thất bại duy nhất của họ là trước Wolves vào năm 1974.

Chỉ có Liverpool là đội vô địch League Cup nhiều hơn Man City, với tổng cộng 10 lần đăng quang. Pep Guardiola thậm chí sẽ trở thành HLV đầu tiên giành 5 chức vô địch League Cup nếu Man City lên ngôi.

Phong độ đang lo của Man City

Mùa giải đầy biến động của Man City vẫn còn cơ hội cứu vãn ở các đấu trường quốc nội, với Liverpool chờ đợi ở tứ kết FA Cup, nhưng chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường cho thấy phong độ đáng lo ngại của “The Citizens”, trong bối cảnh đây có thể là mùa giải chia tay của Pep Guardiola.

Trong khi đó, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang dần nghiêng về Arsenal khi họ hơn 9 điểm so với phần còn lại (dù thi đấu nhiều hơn 1 trận).

Long tranh hổ đấu

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trận chung kết League Cup chứng kiến màn so tài giữa hai đội đang đứng thứ nhất và thứ hai tại Ngoại hạng Anh.

Arsenal đang sở hữu chuỗi 14 trận bất bại trên mọi đấu trường và bước vào trận chung kết với sự tự tin cao độ. HLV Mikel Arteta thậm chí xem đây là một trong những “thời khắc mang tính định đoạt” của mùa giải đối với Arsenal.

Ở chiều ngược lại, Man City lại không thắng trong 3 trận gần nhất và đang kém Arsenal tới 9 điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. HLV Pep Guardiola thừa nhận trận chung kết này sẽ là “thử thách lớn” dành cho đội bóng của ông.

Phong độ gần đây của Arsenal và Man City

8

Arsenal - Man City 22.03

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh

-22/03/2026 16:58 PM (GMT+7)

-22/03/2026 16:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN