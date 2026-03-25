Người đẹp Kim Anh tung quái chiêu trên sới vật, Trang "búp bê" đang thắng thành bại

Tại hội vật làng Lương, Đại Đồng (Bắc Ninh) ngày 20/3, người hâm mộ tiếp tục được thưởng thức một “bữa tiệc” mãn nhãn với màn so tài đỉnh cao giữa hai nữ đô quen mặt, Kim Anh và Thu Trang, hay còn được gọi thân mật là Trang “búp bê”.

Kim Anh giành chiến thắng cảm xúc trước Trang "búp bê" tại hội làng Lương, Bắc Ninh

Màn đọ sức của hai “bông hồng” sới vật

Cả Kim Anh lẫn Trang “búp bê” đều không còn xa lạ với khán giả yêu vật. Họ được nhớ đến không chỉ bởi chuyên môn vững vàng mà còn bởi nét duyên riêng, thứ khiến mỗi lần xuất hiện đều thu hút đông đảo người xem vây kín sới.

Ngay từ khi bước ra, hai nữ đô đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt. Một bên là Kim Anh, dày dạn kinh nghiệm, ánh mắt điềm tĩnh; bên kia là Trang “búp bê” sung sức với lợi thế thể hình nổi bật.

“Trận này chắc chắn căng, Trang khỏe hơn nhưng Kim Anh rất khôn đòn”, một khán giả đứng sát sới nhận định.

Ba hiệp đấu căng như dây đàn

Không ngoài dự đoán, trận đấu diễn ra với nhịp độ cao ngay từ những giây đầu tiên. Trang tận dụng sức trẻ và thể hình để liên tục dồn ép, tìm cách áp đặt thế trận bằng những pha ghì, ôm và tìm cơ hội bốc đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Kim Anh không hề nao núng. Cô di chuyển linh hoạt, hóa giải từng tình huống nguy hiểm bằng kỹ năng phòng thủ chắc chắn và sự tỉnh táo đáng kinh ngạc. Gần như trong suốt 3 hiệp đấu, Thu Trang không thể hoàn toàn chiếm thế chủ động, dù có thời điểm tưởng chừng đã nắm chắc lợi thế.

Sự giằng co khiến khán giả liên tục ồ lên sau mỗi pha thoát hiểm. “Đấy, kinh nghiệm nó khác! Không dễ bắt đâu”, một tiếng reo vang lên đầy phấn khích.

Thu Trang (đai xanh) có lợi thế...

...nhưng Kim Anh (đai đỏ) quá quái kiệt

Khoảnh khắc “quái kiệt” định đoạt trận đấu

Bước ngoặt đến ở một tình huống tưởng chừng quen thuộc. Trang ôm được vai, ghì chặt và chuẩn bị thực hiện pha bốc, đòn đánh có thể kết thúc trận đấu. Nhưng ngay khoảnh khắc quyết định ấy, Kim Anh đã cho thấy đẳng cấp của mình.

Không chống trả theo cách thông thường, cô bất ngờ đẩy đối thủ về phía trước, tận dụng chính lực tấn công của Trang để “mượn lực”. Chỉ trong tích tắc, Trang “Búp bê” mất thăng bằng và ngã ngửa lưng xuống sới.

Một pha xử lý nhanh, gọn và đầy “quái”, đúng chất của một đô vật từng trải. Cả sới vật như vỡ òa. Người xem đứng bật dậy, vỗ tay không ngớt trước đòn phản công quá đẳng cấp.

Giống như trận đấu giữa Trần Thị Sáng và Vân “Baby” trước đó, màn so tài giữa Kim Anh và Trang "búp bê" tiếp tục khẳng định một điều, sới vật hôm nay không chỉ là nơi phô diễn sức mạnh, mà còn là sân khấu của bản lĩnh, trí tuệ và cả vẻ đẹp rất riêng của các nữ đô.