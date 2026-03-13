Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Việt Nam triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị đấu Trung Quốc, Triều Tiên & Thái Lan

Sự kiện: U23 Việt Nam HLV Kim Sang Sik

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 17/3 tại Hà Nội với danh sách 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho giải quốc tế CFA Team China 2026 tại Tây An (Trung Quốc). Đây cũng là đợt tập trung đầu tiên của đội trong năm 2026 để rà soát lực lượng hướng tới các mục tiêu lớn phía trước.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh tiếp tục dẫn dắt

Theo kế hoạch chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 17/3 tại Hà Nội với 30 cầu thủ được triệu tập. Đây là đợt hội quân đầu tiên của U23 Việt Nam kể từ sau giải U23 châu Á 2026, đồng thời trùng với dịp FIFA Days tháng 3/2026 của đội tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam tập trung với nhiều gương mặt mới chuẩn bị cho ASIAD.

U23 Việt Nam tập trung với nhiều gương mặt mới chuẩn bị cho ASIAD.

Vì vậy, trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được HLV trưởng Kim Sang Sik tin tưởng giao đảm nhiệm vai trò Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam. Trong thời gian qua, ông Đinh Hồng Vinh cũng là người trực tiếp đồng hành cùng các đội tuyển trẻ U22/U23 Việt Nam trong nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế, góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực của các đội tuyển trẻ.

Rà soát lực lượng cho Asian Games 2026 (ASIAD)

Ở đợt tập trung lần này, ban huấn luyện đặt mục tiêu xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia trong bối cảnh nhiều trụ cột đã quá tuổi U23 hoặc được gọi lên tuyển Việt Nam. Trước mắt, đội sẽ rà soát lực lượng để chuẩn bị cho môn bóng đá nam tại Asian Games 2026 diễn ra vào tháng 9.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải giao hữu ở Trung Quốc.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải giao hữu ở Trung Quốc.

Nòng cốt của đội hình hiện nay là các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2005–2007. Danh sách 30 cầu thủ cho thấy sự tiếp nối của nhiều gương mặt trưởng thành từ các cấp độ đội tuyển trẻ như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận hay tiền đạo Nguyễn Lê Phát.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình) và Vũ Quốc Anh (Hải Phòng). Sự góp mặt của những cầu thủ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra bầu không khí cạnh tranh tích cực trong đội hình.

Đấu Trung Quốc, Thái Lan và Triều Tiên tại CFA Team China 2026

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Đến ngày 23/3, ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026.

Danh sách tập trung 30 tuyển thủ U23 Việt Nam.

Danh sách tập trung 30 tuyển thủ U23 Việt Nam.

Giải đấu diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3 với sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm U23 Trung Quốc (chủ nhà), U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, chạm trán U23 Thái Lan ngày 28/3 và đối đầu chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31/3. Giải đấu được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện U23 Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ trước những mục tiêu lớn trong năm 2026.

2 cầu thủ Việt kiều lên U19 Việt Nam

Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ hội quân đợt đầu tiên trong năm 2026 với 31 cầu thủ nhằm rà soát, đánh giá lực lượng, chuẩn bị cho Giải U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2027. Đội do HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi dẫn dắt.

Danh sách tập trung lần này có nhiều gương mặt từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia như Nguyễn Đức Nhật, Lê Minh Nhật, Bạch Trọng Dương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Hoàng Nam hay Đinh Xuân Khải. Đây được kỳ vọng sẽ là lực lượng nòng cốt của U19 Việt Nam trong thời gian tới.

Đáng chú ý trong danh sách là thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka, cầu thủ cao 1m96 đang thi đấu cho CLB Đại học Ryukei (Nhật Bản) và từng tham gia tập luyện cùng U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản năm 2024.

Bên cạnh đó, tiền đạo Việt kiều Antonio Moric (CLB NK Trnje, Croatia) cũng gây chú ý khi có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công. Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 17/3 đến 29/3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Sau khoảng một tuần tập luyện, ban huấn luyện sẽ tiến hành sàng lọc, dự kiến rút gọn 10–15 cầu thủ và gọi bổ sung thêm khoảng 10 gương mặt khác để tăng tính cạnh tranh và đánh giá toàn diện lực lượng.
13/03/2026 15:00 PM (GMT+7)
