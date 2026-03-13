U23 Việt Nam triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị đấu Trung Quốc, Triều Tiên & Thái Lan

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh tiếp tục dẫn dắt

Theo kế hoạch chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 17/3 tại Hà Nội với 30 cầu thủ được triệu tập. Đây là đợt hội quân đầu tiên của U23 Việt Nam kể từ sau giải U23 châu Á 2026, đồng thời trùng với dịp FIFA Days tháng 3/2026 của đội tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam tập trung với nhiều gương mặt mới chuẩn bị cho ASIAD.

Vì vậy, trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được HLV trưởng Kim Sang Sik tin tưởng giao đảm nhiệm vai trò Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam. Trong thời gian qua, ông Đinh Hồng Vinh cũng là người trực tiếp đồng hành cùng các đội tuyển trẻ U22/U23 Việt Nam trong nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế, góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực của các đội tuyển trẻ.

Rà soát lực lượng cho Asian Games 2026 (ASIAD)

Ở đợt tập trung lần này, ban huấn luyện đặt mục tiêu xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia trong bối cảnh nhiều trụ cột đã quá tuổi U23 hoặc được gọi lên tuyển Việt Nam. Trước mắt, đội sẽ rà soát lực lượng để chuẩn bị cho môn bóng đá nam tại Asian Games 2026 diễn ra vào tháng 9.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải giao hữu ở Trung Quốc.

Nòng cốt của đội hình hiện nay là các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2005–2007. Danh sách 30 cầu thủ cho thấy sự tiếp nối của nhiều gương mặt trưởng thành từ các cấp độ đội tuyển trẻ như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận hay tiền đạo Nguyễn Lê Phát.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình) và Vũ Quốc Anh (Hải Phòng). Sự góp mặt của những cầu thủ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra bầu không khí cạnh tranh tích cực trong đội hình.

Đấu Trung Quốc, Thái Lan và Triều Tiên tại CFA Team China 2026

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Đến ngày 23/3, ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China 2026.

Danh sách tập trung 30 tuyển thủ U23 Việt Nam.

Giải đấu diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3 với sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm U23 Trung Quốc (chủ nhà), U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, chạm trán U23 Thái Lan ngày 28/3 và đối đầu chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31/3. Giải đấu được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện U23 Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ trước những mục tiêu lớn trong năm 2026.