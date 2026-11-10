Trực tiếp bóng đá U23 Qatar - U23 Singapore: So tài không khoan nhượng

Giao Hữu | 15h, 10/11 | U23 Qatar 0 - 0 U23 Singapore (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Qatar vs U23 Singapore U23 Singapore Điểm Abubaker Mohamed Osman Yousef Mohammad Alnizami Abdalla Mugib Gamer Aatif Magdi Elamin Zaid Burhan Bassam Adel Eid Moath Ibrahim Faisal Mohammad Mohamed Gouda Yamaan Jarrar Jassem Al-Hamad Điểm Firman Nabil Sim Jun Yen Iryan Fandi Muhammad Ikram Mikhail Jaden Heng Amir Syafiz Muhammad Asis Ijlalil Khairin Nadim Yasir Ibn Nizamudin Sahoo Garv Adrian Jaccard Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Qatar U23 Qatar U23 Singapore Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Abubaker Mohamed Osman, Yousef Mohammad Alnizami, Abdalla Mugib Gamer, Aatif Magdi Elamin, Zaid Burhan, Bassam Adel Eid, Moath Ibrahim, Faisal Mohammad, Mohamed Gouda, Yamaan Jarrar, Jassem Al-Hamad Firman Nabil, Sim Jun Yen, Iryan Fandi, Muhammad Ikram Mikhail, Jaden Heng, Amir Syafiz, Muhammad Asis Ijlalil, Khairin Nadim, Yasir Ibn Nizamudin, Sahoo Garv, Adrian Jaccard

U23 Qatar được đánh giá cao nhất giải đấu

U23 Qatar được xem là vị khách đáng gờm nhất của Gia Lai VTV Cup 2026. Giải đấu quy tụ 4 đội gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore, thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 10 đến 14/11 trên sân Pleiku.

Đại diện Tây Á cho thấy sự nghiêm túc khi tập hợp nhiều gương mặt từng dự VCK U23 châu Á 2026 và ASIAD 2026. Họ cũng không phải đội bóng gom quân theo đợt: U23 Qatar vận hành như một tập thể gắn bó lâu dài khi được bố trí thi đấu ở giải Hạng Nhì quốc gia, nên các cầu thủ có cảm giác bóng và sự ăn ý tốt hơn nhiều đội U23 khác.

Điểm mạnh thể hình của U23 Qatar

Điểm mạnh của Qatar nằm ở thể hình. Theo danh sách đăng ký được VFF công bố, trung vệ Abdalla Mugib Gamer cao 1m92, Aatif Magdi Elamin cao 1m89 và Yousef Mohammad Alnizami cao 1m88. Thủ môn Abubaker Mohamed Osman cũng cao 1m89.

Những thông số này mang lại lợi thế rõ rệt trong không chiến và các tình huống cố định, vốn là vũ khí Qatar có thể khai thác trước đối thủ nhỏ con hơn. Ở tuyến giữa và hàng công, Bassam Adel Eid, Moath Ibrahim và Mohamed Gouda là những cái tên từng được thử sức ở đấu trường châu lục.

Lứa kế cận của bóng đá Singapore

Ở phía đối diện, U23 Singapore mang sang Việt Nam 23 cầu thủ, kết hợp giữa những gương mặt từng thi đấu quốc tế và lớp tài năng sinh năm 2007, 2008. Mục tiêu của đội bóng đảo quốc sư tử là tích lũy kinh nghiệm và kiểm nghiệm lực lượng trước một đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Việc ít bị kỳ vọng giúp Singapore có tâm lý thoải mái, nhưng sự trẻ trung cũng đồng nghĩa với việc đội dễ gặp khó về kinh nghiệm và sự ổn định khi bị gây sức ép liên tục.

Dấu hỏi phong độ của hai đội

Phong độ của cả hai đội đều không tốt. U23 Qatar toàn thua ở VCK U23 châu Á 2026 trước UAE (0-2), Syria (0-1) và Nhật Bản (0-2), không ghi nổi bàn nào. Đến ASIAD 2026, họ thua Hàn Quốc 1-4 rồi thua Saudi Arabia 0-2 và bị loại từ vòng bảng. Qua 5 trận ở hai giải này, Qatar chỉ ghi 1 bàn và để lọt lưới tới 11 lần.

Những dữ liệu kể trên cho thấy hàng công của U23 Qatar tỏ ra thiếu sắc bén và hàng thủ còn dễ bị tổn thương trước các đối thủ pressing tốt, tốc độ cao. Dù vậy, cần nhìn nhận rằng những đối thủ ấy đều mạnh hơn nhiều so với các đội mà U23 Qatar sẽ gặp ở Gia Lai.

U23 Singapore lo hàng thủ

U23 Singapore còn có nhiều vấn đề hơn U23 Qatar. Tại vòng loại U23 châu Á 2026 hồi tháng 9/2025, họ thua cả Yemen, Việt Nam và Bangladesh, ghi 2 bàn và nhận 7 bàn, trong đó có trận thua 1-4 trước Bangladesh khi đối thủ tăng tốc ở hiệp hai. Sang tháng 11/2025, Singapore tiếp tục thua UAE 0-6 và Iraq 0-2 trong hai trận giao hữu.

Tổng cộng 5 trận quốc tế gần nhất, đội bóng đảo quốc sư tử thua cả 5, ghi 2 bàn và thủng lưới 15 lần. Những thất bại trước UAE, Iraq và Yemen cho thấy hàng thủ Singapore khá dễ vỡ trận khi các đội bóng có sức mạnh vượt trội. Sự lỳ lợm trước áp lực và khả năng phản kháng vẫn là những phẩm chất mà U23 Singapore cần cải thiện.

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