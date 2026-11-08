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Trực tiếp bóng đá MU - Aston Villa: "Quỷ đỏ" phải giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester United Aston Villa

(23h30, 8/11) MU phải giành 3 điểm trước Aston Villa nếu muốn tránh 3 vị trí cuối cùng.

   

Premier League | 23h30, 8/11 | Old Trafford

Man United
Trực tiếp bóng đá MU - Aston Villa: "Quỷ đỏ" phải giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Aston Villa: "Quỷ đỏ" phải giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh) - 1
Aston Villa
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Aston Villa: "Quỷ đỏ" phải giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Yoro, Maguire, Heaven, Dalot, Tielemans, Mainoo, Diallo, Fernandes, Mbeumo, Cunha
Trực tiếp bóng đá MU - Aston Villa: "Quỷ đỏ" phải giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh) - 1
Suzuki, Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen, Goretzka, Kamara, Alysson, McGinn, Manzambi, Jackson

Hậu vệ cánh trái đang là điểm yếu chí mạng

Đội chủ sân Old Trafford đang gặp quá nhiều vấn đề. Thứ nhất, rất nhiều cầu thủ quan trọng trong đội hình của họ đang chấn thương. Vị trí hậu vệ trái là vấn đề nhức nhối trong 1 tháng gần nhất. Luke Shaw chưa hẹn ngày trở lại, Dorgu đã tập luyện trở lại nhưng khả năng phòng ngự của cầu thủ này bị đặt dấu hỏi lớn. Dalot có lẽ không cần phải nhắc tới nữa bởi cầu thủ này đã ngược cánh quá tệ. Đây vẫn sẽ là điểm yếu chí mạng của “Quỷ đỏ” cho tới khi Shaw trở lại.

MU đứng trước nguy cơ đứng cuối bảng

Hiện tại, MU đã rớt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng do Nottingham Forest đã thắng Man City. Nếu không thắng Aston Villa, đội chủ sân Old Trafford sẽ đứng ở vị trí đó. Chưa hết, nếu Sunderland thắng và Crystal Palace có điểm, "Quỷ đỏ" sẽ xuống thẳng vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng.

Thống kê đáng chú ý của Man United và Aston Villa kể từ đầu mùa giải

Thống kê đáng chú ý của Man United và Aston Villa kể từ đầu mùa giải

8

Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Anh
Croatia
Gửi dự đoán
Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-mu-aston-villa-quy-do-pha...

-08/11/2026 16:50 PM (GMT+7)
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