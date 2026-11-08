Trực tiếp bóng đá MU - Aston Villa: "Quỷ đỏ" phải giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 8/11 | Old Trafford Man United 0 - 0 Aston Villa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man United vs Aston Villa Aston Villa Điểm Lammens Yoro Maguire Heaven Dalot Tielemans Mainoo Diallo Fernandes Mbeumo Cunha Điểm Suzuki Bogarde Torres Lindelof Maatsen Goretzka Kamara Alysson McGinn Manzambi Jackson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man United Man United Aston Villa Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Yoro, Maguire, Heaven, Dalot, Tielemans, Mainoo, Diallo, Fernandes, Mbeumo, Cunha Suzuki, Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen, Goretzka, Kamara, Alysson, McGinn, Manzambi, Jackson

Hậu vệ cánh trái đang là điểm yếu chí mạng

Đội chủ sân Old Trafford đang gặp quá nhiều vấn đề. Thứ nhất, rất nhiều cầu thủ quan trọng trong đội hình của họ đang chấn thương. Vị trí hậu vệ trái là vấn đề nhức nhối trong 1 tháng gần nhất. Luke Shaw chưa hẹn ngày trở lại, Dorgu đã tập luyện trở lại nhưng khả năng phòng ngự của cầu thủ này bị đặt dấu hỏi lớn. Dalot có lẽ không cần phải nhắc tới nữa bởi cầu thủ này đã ngược cánh quá tệ. Đây vẫn sẽ là điểm yếu chí mạng của “Quỷ đỏ” cho tới khi Shaw trở lại.

MU đứng trước nguy cơ đứng cuối bảng

Hiện tại, MU đã rớt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng do Nottingham Forest đã thắng Man City. Nếu không thắng Aston Villa, đội chủ sân Old Trafford sẽ đứng ở vị trí đó. Chưa hết, nếu Sunderland thắng và Crystal Palace có điểm, "Quỷ đỏ" sẽ xuống thẳng vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng.

Thống kê đáng chú ý của Man United và Aston Villa kể từ đầu mùa giải