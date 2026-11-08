Trực tiếp bóng đá MU - Aston Villa: "Quỷ đỏ" phải giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 8/11) MU phải giành 3 điểm trước Aston Villa nếu muốn tránh 3 vị trí cuối cùng.
Premier League | 23h30, 8/11 | Old Trafford
Điểm
Lammens
Yoro
Maguire
Heaven
Dalot
Tielemans
Mainoo
Diallo
Fernandes
Mbeumo
Cunha
Điểm
Suzuki
Bogarde
Torres
Lindelof
Maatsen
Goretzka
Kamara
Alysson
McGinn
Manzambi
Jackson
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Hậu vệ cánh trái đang là điểm yếu chí mạng
Đội chủ sân Old Trafford đang gặp quá nhiều vấn đề. Thứ nhất, rất nhiều cầu thủ quan trọng trong đội hình của họ đang chấn thương. Vị trí hậu vệ trái là vấn đề nhức nhối trong 1 tháng gần nhất. Luke Shaw chưa hẹn ngày trở lại, Dorgu đã tập luyện trở lại nhưng khả năng phòng ngự của cầu thủ này bị đặt dấu hỏi lớn. Dalot có lẽ không cần phải nhắc tới nữa bởi cầu thủ này đã ngược cánh quá tệ. Đây vẫn sẽ là điểm yếu chí mạng của “Quỷ đỏ” cho tới khi Shaw trở lại.
MU đứng trước nguy cơ đứng cuối bảng
Hiện tại, MU đã rớt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng do Nottingham Forest đã thắng Man City. Nếu không thắng Aston Villa, đội chủ sân Old Trafford sẽ đứng ở vị trí đó. Chưa hết, nếu Sunderland thắng và Crystal Palace có điểm, "Quỷ đỏ" sẽ xuống thẳng vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng.
Thống kê đáng chú ý của Man United và Aston Villa kể từ đầu mùa giải
Vào lúc 23h30 ngày 8/11 (giờ Hà Nội), MU tiếp Aston Villa trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh. Với HLV Unai Emery, đây có thể là cơ...