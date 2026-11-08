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Trực tiếp bóng đá Atletico - Barcelona: Đại chiến vì ngôi đầu (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Atletico Madrid Barcelona

(3h, 9/11, Vòng 12) Atletico Madrid có cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng La Liga từ chính tay Barcelona.

  

Laliga | 3h 09/11 | Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid
Trực tiếp bóng đá Atletico - Barcelona: Đại chiến vì ngôi đầu (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Atletico - Barcelona: Đại chiến vì ngôi đầu (La Liga) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Atletico - Barcelona: Đại chiến vì ngôi đầu (La Liga) - 1
Oblak, Llorente, Grimaldo, Hancko, Pubill, Baena, Barrios, Simeone, Hjulmand, Lee Kang In, Alvarez
Trực tiếp bóng đá Atletico - Barcelona: Đại chiến vì ngôi đầu (La Liga) - 1
Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Farinas, Bernal, Pedri, Yamal, Lopez, Gordon, Raphinha

Atletico bay cao cùng điểm tựa Metropolitano

Atletico Madrid bước vào trận đại chiến với phong độ thăng hoa sau chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại La Liga. Lợi thế sân nhà Metropolitano, nơi thầy trò HLV Diego Simeone bất bại 6 trận gần nhất (thắng 5), đang trở thành bệ phóng vững chắc.

Bản sắc phòng ngự chặt chẽ đã trở lại khi Atletico chỉ để thủng lưới ở 2 trong 7 vòng đấu vừa qua. Với khoảng cách chỉ 2 điểm ít hơn đối thủ, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp nửa đỏ trắng thành Madrid vượt qua chính đối thủ để vươn lên chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Barca và sức mạnh hàng công xứ Catalunya

Bên kia chiến tuyến, Barca của HLV Hansi Flick thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ khi đã ghi tới 46 bàn sau 11 vòng đấu (trung bình hơn 4 bàn mỗi trận).

Sự thăng hoa của các ngôi sao như Raphinha và Lamine Yamal giúp lối chơi kiểm soát bóng cùng bẫy việt vị tầm cao của đội bóng xứ Catalunya hoạt động hiệu quả. Ngoại trừ trận thua sát nút trước Real Madrid, Barca vẫn thi đấu vô cùng ổn định.

Lịch sử cũng ủng hộ đại diện xứ Catalunya khi họ áp đảo với 6 chiến thắng trong 7 lần gần nhất làm khách tại Metropolitano.

Lực lượng và Lịch sử đối đầu

Về lịch sử đối đầu, Barca chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 5, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 7 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại các giải đấu quốc nội.

Về tình hình lực lượng, Atletico không có sự phục vụ của Cuti Romero do chấn thương nhưng chào đón sự trở lại của Pablo Barrios. Phía Barca vắng Rodri, Dani Olmo, Xavi Espart, Roony Bardghji vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Jules Kounde, Eric Garcia và Andreas Christensen vẫn bỏ ngỏ.

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Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Anh
Croatia
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Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Thể Công - Thanh Hóa: Đội khách mở tỉ số (V-League)
Trực tiếp bóng đá Thể Công - Thanh Hóa: Đội khách mở tỉ số (V-League)

Thể Công để thủng lưới ngay từ phút thứ 8 của trận đấu.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-atletico-barcelona-dai-ch...

-08/11/2026 17:50 PM (GMT+7)
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