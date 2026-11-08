Trực tiếp bóng đá Atletico - Barcelona: Đại chiến vì ngôi đầu (La Liga)
(3h, 9/11, Vòng 12) Atletico Madrid có cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng La Liga từ chính tay Barcelona.
Laliga | 3h 09/11 | Riyadh Air Metropolitano
Điểm
Oblak
Llorente
Grimaldo
Hancko
Pubill
Baena
Barrios
Simeone
Hjulmand
Lee Kang In
Alvarez
Điểm
Joan Garcia
Cancelo
Cubarsi
Martin
Farinas
Bernal
Pedri
Yamal
Lopez
Gordon
Raphinha
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Atletico bay cao cùng điểm tựa Metropolitano
Atletico Madrid bước vào trận đại chiến với phong độ thăng hoa sau chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại La Liga. Lợi thế sân nhà Metropolitano, nơi thầy trò HLV Diego Simeone bất bại 6 trận gần nhất (thắng 5), đang trở thành bệ phóng vững chắc.
Bản sắc phòng ngự chặt chẽ đã trở lại khi Atletico chỉ để thủng lưới ở 2 trong 7 vòng đấu vừa qua. Với khoảng cách chỉ 2 điểm ít hơn đối thủ, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp nửa đỏ trắng thành Madrid vượt qua chính đối thủ để vươn lên chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.
Barca và sức mạnh hàng công xứ Catalunya
Bên kia chiến tuyến, Barca của HLV Hansi Flick thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ khi đã ghi tới 46 bàn sau 11 vòng đấu (trung bình hơn 4 bàn mỗi trận).
Sự thăng hoa của các ngôi sao như Raphinha và Lamine Yamal giúp lối chơi kiểm soát bóng cùng bẫy việt vị tầm cao của đội bóng xứ Catalunya hoạt động hiệu quả. Ngoại trừ trận thua sát nút trước Real Madrid, Barca vẫn thi đấu vô cùng ổn định.
Lịch sử cũng ủng hộ đại diện xứ Catalunya khi họ áp đảo với 6 chiến thắng trong 7 lần gần nhất làm khách tại Metropolitano.
Lực lượng và Lịch sử đối đầu
Về lịch sử đối đầu, Barca chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 5, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 7 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại các giải đấu quốc nội.
Về tình hình lực lượng, Atletico không có sự phục vụ của Cuti Romero do chấn thương nhưng chào đón sự trở lại của Pablo Barrios. Phía Barca vắng Rodri, Dani Olmo, Xavi Espart, Roony Bardghji vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Jules Kounde, Eric Garcia và Andreas Christensen vẫn bỏ ngỏ.
Thể Công để thủng lưới ngay từ phút thứ 8 của trận đấu.