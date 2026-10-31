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Điều chỉnh lịch V-League vì U23 Việt Nam

Sự kiện: V-League 2026-27

ANTD.VN - Ban tổ chức V-League 2026/27 thông báo đôn trận HAGL - Hà Nội tại vòng 7 lên sớm 1 ngày, để tạo điều kiện cho sân Pleiku chuẩn bị các công tác tổ chức giải quốc tế có U23 Việt Nam tham dự.

Trong thông báo phát đi, Công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, cho biết lịch thi đấu trận HAGL - Hà Nội trên sân Pleiku (Gia Lai) dự kiến 17h ngày 8-11 sẽ được đôn lên đá lúc 17h ngày 7-11.

Theo VPF, quyết định được thống nhất dựa trên đề xuất của CLB HAGL và ý kiến đồng thuận của CLB Hà Nội, để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị, tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 trên sân Pleiku từ ngày 10-11.

Điều chỉnh lịch V-League vì U23 Việt Nam - 1

V-League điều chỉnh lịch giúp sân Pleiku có thêm 1 ngày chuẩn bị cho giải U23 quốc tế

Theo đó, U23 Việt Nam sẽ so tài cùng U23 Qatar, U23 Thái Lan và U23 Singapore tại giải. Bốn đội thi đấu vòng tròn xếp hạng.

Sân Pleiku sẽ tổ chức thi đấu giải vào các ngày 10, 12 và 14-11, mỗi ngày có 2 trận đấu diễn ra bao gồm 1 trận có U23 Việt Nam góp mặt.

Việc trận HAGL - Hà Nội đá sớm hơn 1 ngày so với lịch cũ giúp ban tổ chức giải U23 quốc tế có thêm thời gian chuẩn bị, đồng thời thêm thời gian để chỉnh trang cảnh quang và hồi phục mặt cỏ sân Pleiku.

Trước đó tại vòng 6 (từ 30-10 đến 1-11), sân Pleiku không tổ chức thi đấu do theo lịch HAGL làm khách trên sân của Bắc Ninh.

Đáng chú ý, ngay sau vòng 7, V-League 2026/27 sẽ tạm nghỉ để đội tuyển Việt Nam tập trung đá Giải giao hữu quốc tế 2026 dịp FIFA Days trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) với các ngày thi đấu 11, 13, 15-11. Cùng thời điểm, U23 Việt Nam đá giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai.

Sau khi kết thúc hai giải giao hữu của tuyển quốc gia và U23, V-League lăn bóng trở lại với các trận đấu vòng 8 từ ngày 20-11.

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Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/dieu-chinh-lich-v-league-vi-u23-viet-nam-post673...

-30/10/2026 09:29 AM (GMT+7)
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