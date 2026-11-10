Tin mới về buổi họp bàn tương lai Carrick của MU

"Quỷ Đỏ" chìm sâu

Như tin đã đưa, trong ngày thứ Hai 9/11 vừa qua ban lãnh đạo MU đã tổ chức một cuộc họp nhằm xác định tương lai của HLV Michael Carrick. Mặc dù đã anh dũng cầm hòa Aston Villa 4-4 trong thế bị dẫn 2-4 ở những phút cuối, MU đã rơi xuống thứ 18 trên BXH Premier League, lần đầu tiên họ đứng ở vị trí xuống hạng sau 4 thập kỷ.

MU đã rơi xuống nhóm xuống hạng dù gỡ lại được 1 điểm trước Aston Villa

Với chỉ 1 trận thắng trước Ipswich Town, MU hiện đang bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng và họ có thể còn nguy ngập hơn nữa khi sau đợt FIFA Days, đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Liverpool tại Anfield (23h30, 22/11). Mặc dù ý chí thi đấu của các cầu thủ MU đã được thể hiện qua các trận thắng ngược Roma và hòa Aston Villa, HLV Carrick gần như không sửa được sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự.

Trong thời gian qua, ban lãnh đạo của MU vói 2 nhân vật chính là giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox & CEO Omar Berrada đã đứng mũi chịu sào trong việc chọn một HLV trưởng mới nếu phải thay Carrick. Đã có những cái tên lớn được đề cập như Eddie Howe, Antonio Conte và Julian Nagelsmann, nhưng chưa một ai được xác định là lựa chọn ưa thích của các sếp.

Sếp lớn chần chừ

Đáng nói là sau cuộc họp hôm qua, các nguồn tin đều cho biết MU đã không đưa ra được một quyết định nào về vị trí HLV trưởng. Hay nói cách khác, Carrick hiện vẫn tại vị, nhưng cũng chẳng phải vì ông được tin tưởng.

Wilcox và Berrada vẫn chưa đưa ra được quyết định về Carrick

Theo nhà báo Simon Stone của BBC (một nguồn tin thân cận lâu năm với MU), dù kết quả của MU lẫn cung cách làm việc của Carrick đã được phân tích chán chê, nhưng cả Wilcox và Berrera vẫn không đưa ra quyết định dứt khoát. Lý do được cho là bởi hai ông “cần thời gian lẫn sự bình tĩnh để phán xét”.

Về phần Carrick và các trợ lý, họ sẽ tiếp tục làm việc trong ngày hôm nay 10/11 với những cầu thủ MU không lên tập trung đội tuyển. Tuy nhiên Simon Stone cho biết Wilcox và Berrada vẫn có thể quyết sa thải Carrick trong những ngày tới.

Không có người tạm quyền?

Thông tin từ phía Simon Stone đã gây não nề với nhiều fan MU. Sau kỳ FIFA Days hiện tại, mùa giải sẽ diễn tiến một mạch cho tới tháng 3 mới có quãng nghỉ và dù tình hình đội bóng đã trở nên khá tệ, Wilcox và Berrada vẫn rất miễn cưỡng “xuống tay” với Carrick, bởi lý do gì thì không ai giải thích được.

HLV đội trẻ MU Darren Fletcher được cho là sẽ không tạm quyền đội bóng nếu Carrick bị thôi việc

Fan MU đang đồn đoán về các khả năng: Hoặc 2 sếp lớn của đội vẫn chưa thống nhất chọn ai thay Carrick, hoặc Wilcox và Berrada không dám sa thải Carrick vì sợ tốn tiền. Khả năng thứ 2 có thể ngốn tới tận 12 triệu bảng của MU, còn khả năng thứ nhất thì cho thấy sự do dự của 2 quan chức cấp cao đang nguy hại thế nào.

Liên quan đến khả năng thứ nhất, phóng viên Jamie Jackson cho biết nếu sa thải Carrick, MU sẽ bổ nhiệm một HLV chính thức luôn chứ không đưa một người tạm quyền lên, như HLV đội trẻ Darren Fletcher. Điều này đồng nghĩa nếu sau tuần này mà MU vẫn chưa có HLV mới, gần như chắc chắn Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt MU đụng độ Liverpool.