Suýt mất mạng vì ép cân, Rodtang vẫn mạnh miệng trước ngày đấu cao thủ Muay Thái

Rodtang Jitmuangnon, cựu vô địch Muay Thái ONE Championship hạng ruồi, khẳng định không gặp vấn đề về cân nặng và sẵn sàng sử dụng mọi chiến thuật để khắc chế kinh nghiệm thi đấu của người đàn anh Nong-O Hama, cựu vô địch thế giới Muay Thái ONE Championship hạng gà.

Hai võ sĩ sẽ đối đầu tại vòng tứ kết nhánh A, giải Grand Prix Muay Thái thế giới ONE Championship hạng ruồi (125-135 pound), trong sự kiện The Inner Circle 38, diễn ra tại sân vận động quyền Anh Lumpinee (Ramintra) vào ngày 13/11/2026. Trận đấu này được xem là bài kiểm tra quan trọng đối với Rodtang trong nỗ lực lấy lại niềm tin của người hâm mộ và xóa bỏ những lời chỉ trích. Võ sĩ người Thái Lan khẳng định chắc chắn sẽ không gặp vấn đề về cân nặng như những lo ngại trước đó.

Rodtang từng gặp nguy hiểm tính mạng vì ép cân trước trận đấu với Nong-O vào cuối năm 2025

Còn nhớ vào tháng 11/2025, Rodtang đã buộc phải bỏ trận đấu tranh đai vô địch với chính Nong-O Hama ở sự kiện ONE 173: Superbon vs. Masaaki. ONE cho biết Rodtang bất ngờ đổ bệnh trước trận đấu còn Nong-O thì không vượt qua kiểm tra cân nặng nên trận đấu bị hủy bỏ. Sau đó Rodtang đã tiết lộ rằng anh đã cận kề cái chết khi ép cân để chuẩn bị cho trận đấu ở Nhật Bản với Nong-O.

Trong lần livestream vào cuối năm 2025, Rodtang cho biết việc ép cân, bao gồm cả quá trình xông hơi, đã khiến anh mất rất nhiều nước và huyết áp tăng cao. Thậm chí, Rodtang đã ngất xỉu trong nhà vệ sinh và đập đầu xuống đất. Sau khi tỉnh lại, Rodtang vẫn đến địa điểm cân vì rất muốn thi đấu trận tranh đai vô địch và không muốn bị xem là thiếu chuyên nghiệp. Dù vượt qua buổi kiểm tra cân nặng, võ sĩ Thái Lan bất ngờ đổ mồ hôi dữ dội, cơ thể khô kiệt, mặt tái nhợt và huyết áp tăng cao.

Sau đó, anh bị chuột rút nghiêm trọng khắp cơ thể, từ cổ, ngực, chân đến lưng. Những cơn đau kéo dài hàng giờ khiến Rodtang cảm thấy như sắp chết. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, bác sĩ đề nghị dùng thuốc an thần và đưa anh đến bệnh viện. Tại đây, Rodtang được lấy máu xét nghiệm, truyền 5 chai dịch truyền và nghỉ ngơi. Chính vì vậy nên Rodtang đã phải từ bỏ trận đấu ở ONE 173.

Sau gần 1 năm, Rodtang đã rút kinh nghiệm. Anh chia sẻ: “Lần trở lại này, tôi muốn để màn trình diễn trên võ đài chứng minh tất cả. Về vấn đề cân nặng mà nhiều người lo lắng, lần này chắc chắn tôi sẽ vượt qua thuận lợi. Tôi đã thuê chuyên gia dinh dưỡng theo sát và chăm sóc chế độ ăn uống của mình. Ngay cả ở trận đấu với Takeru, tôi cũng hoàn thành việc kiểm soát cân nặng, vì vậy lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì”.

Rodtang cũng khẳng định quyết tâm đánh bại Nong-O: “Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng mình có thể dễ dàng đánh bại Nong-O. Anh ấy có kỹ năng rất tốt và vẫn nguy hiểm như cách đây 10 năm. Tôi sẵn sàng thi đấu theo mọi cách bởi chưa biết khi lên võ đài, anh ấy sẽ lựa chọn lối đánh nào. Khả năng ứng biến và xử lý tình huống ngay trên võ đài là điều tốt nhất”.

Rodtang có sự chuẩn bị tốt hơn khi gặp lại Nong-O

Võ sĩ 29 tuổi khẳng định mục tiêu đoạt đai vô địch hạng ruồi của ONE: “Về mục tiêu lớn nhất trong lần trở lại này, khi tôi vẫn thi đấu ở hạng cân này và còn có thể tiếp tục sự nghiệp, tôi muốn giành lại chiếc đai vô địch”.

Rodtang Jitmuangnon, tên thật Tinnakorn Srisawat, sinh ngày 23/7/1997. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013, anh từng giữ đai vô địch thế giới Muay Thái hạng ruồi của ONE Championship trong thời gian dài nhất lịch sử hạng cân này. Tính đến ngày 22/9/2026, Rodtang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Muay Thái hạng ruồi của ONE Championship. Rodtang đã thất bại trước cao thủ người Nhật Bản, Takeru Segawa ở sự kiện ONE Samurai 1 hồi tháng 4 năm nay. Sau tranh cãi về hợp đồng với ONE, Rodtang tái xuất và tham dự ONE Muay Thai World Grand Prix.

Nong-O (39 tuổi) tên thật là Apichet Kotanon, từng 4 lần vô địch sân vận động Lumpinee, một lần vô địch sân vận động Rajadamnern và là nhà vô địch thế giới Muay Thái hạng gà đầu tiên của ONE Championship. Anh từng giành danh hiệu này ở ba hạng cân khác nhau. Tính đến ngày 22/9/2026, Nong-O đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Muay Thái hạng ruồi của ONE Championship.