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Vì sao HLV Kim Sang Sik không dẫn dắt U23 Việt Nam đấu Qatar, Thái Lan?

Sự kiện: U23 Việt Nam

TPO - HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục để trợ lý Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U23 Việt Nam tranh tài cùng U23 Qatar, U23 Thái Lan và U23 Singapore tại giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026

Vì sao HLV Kim Sang Sik không dẫn dắt U23 Việt Nam đấu Qatar, Thái Lan? - 1

U23 Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tích luỹ kinh nghiệm ở giải U23 quốc tế tại Pleiku

Ngày 27/10, VFF công bố giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Giải diễn ra từ ngày 10-14/11 tại SVĐ Pleiku (Gia Lai), với sự tham dự của các đội U23 Thái Lan, U23 Qatar, U23 Singapore và chủ nhà U23 Việt Nam.

Giải là dịp để U23 Việt Nam cọ xát với các đối thủ quốc tế, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại U23 châu Á 2028. Do HLV Kim Sang Sik cùng tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế tại Ninh Bình trong kỳ FIFA Days tháng 11, nên HLV Đinh Hồng Vinh là người được giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam.

Tại Asiad 20 (Nagoya), HLV Đinh Hồng Vinh cũng được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam thay ông Kim Sang-sik bận công việc ở đội tuyển Việt Nam.

Vì sao HLV Kim Sang Sik không dẫn dắt U23 Việt Nam đấu Qatar, Thái Lan? - 2

Đại diện BTC, Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Sức nóng của giải đấu sẽ rất hấp dẫn khi U23 Việt Nam đá trận khai mạc với U23 Thái Lan. Đây là điểm nhấn của giải đấu năm nay. BTC làm hết khả năng về công tác tổ chức giải đấu, giúp các đội bóng có kỷ niệm đẹp nhất tại giải".

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11, tiếp đó là U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11. U23 Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 8/11.

Trước đó, VFF đã công bố kế hoạch phân phối và giá vé xem giải đấu với 4 mệnh giá: 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng.

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Theo Vĩnh Xuân ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/vi-sao-hlv-kim-sang-sik-khong-dan-dat-u23-viet-nam-dau...

-27/10/2026 12:59 PM (GMT+7)
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