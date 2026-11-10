Nhận định U23 Qatar vs U23 Singapore, 15h00 ngày 10/11: Bài test khó cho Singapore

Nhận định trước trận U23 Qatar vs U23 Singapore

U23 Qatar được xem là vị khách đáng gờm nhất của Gia Lai VTV Cup 2026. Giải đấu quy tụ 4 đội gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore, thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 10 đến 14/11 trên sân Pleiku. Đại diện Tây Á cho thấy sự nghiêm túc khi tập hợp nhiều gương mặt từng dự VCK U23 châu Á 2026 và ASIAD 2026. Họ cũng không phải đội bóng gom quân theo đợt: U23 Qatar vận hành như một tập thể gắn bó lâu dài khi được bố trí thi đấu ở giải Hạng Nhì quốc gia, nên các cầu thủ có cảm giác bóng và sự ăn ý tốt hơn nhiều đội U23 khác.

Điểm mạnh của Qatar nằm ở thể hình. Theo danh sách đăng ký được VFF công bố, trung vệ Abdalla Mugib Gamer cao 1m92, Aatif Magdi Elamin cao 1m89 và Yousef Mohammad Alnizami cao 1m88. Thủ môn Abubaker Mohamed Osman cũng cao 1m89. Những thông số này mang lại lợi thế rõ rệt trong không chiến và các tình huống cố định, vốn là vũ khí Qatar có thể khai thác trước đối thủ nhỏ con hơn. Ở tuyến giữa và hàng công, Bassam Adel Eid, Moath Ibrahim và Mohamed Gouda là những cái tên từng được thử sức ở đấu trường châu lục.

Gặp đối thủ dưới cơ, Qatar sẽ hướng đến một chiến thắng để tạo đà trước hai cuộc đối đầu khó khăn hơn với Việt Nam và Thái Lan. Nhưng họ có thể không bung hết sức. Giải đấu diễn ra dồn dập với mật độ 2 ngày một trận, và sau Singapore, đội bóng Tây Á còn phải gặp chủ nhà Việt Nam cùng Thái Lan. Trận mở màn vì thế vừa là cơ hội để Qatar có khởi đầu thuận lợi, vừa đòi hỏi họ phải tính toán hợp lý về nhân sự và thể lực cho hành trình chinh phục giải đấu.

U23 Qatar sở hữu dàn cầu thủ có thể hình vượt trội các đối thủ Đông Nam Á.

Ở phía đối diện, U23 Singapore mang sang Việt Nam 23 cầu thủ, kết hợp giữa những gương mặt từng thi đấu quốc tế và lớp tài năng sinh năm 2007, 2008. Mục tiêu của đội bóng đảo quốc sư tử là tích lũy kinh nghiệm và kiểm nghiệm lực lượng trước một đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Việc ít bị kỳ vọng giúp Singapore có tâm lý thoải mái, nhưng sự trẻ trung cũng đồng nghĩa với việc đội dễ gặp khó về kinh nghiệm và sự ổn định khi bị gây sức ép liên tục.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Qatar vs U23 Singapore

Phong độ của cả hai đội đều không tốt. U23 Qatar toàn thua ở VCK U23 châu Á 2026 trước UAE (0-2), Syria (0-1) và Nhật Bản (0-2), không ghi nổi bàn nào. Đến ASIAD 2026, họ thua Hàn Quốc 1-4 rồi thua Saudi Arabia 0-2 và bị loại từ vòng bảng. Qua 5 trận ở hai giải này, Qatar chỉ ghi 1 bàn và để lọt lưới tới 11 lần.

Những dữ liệu kể trên cho thấy hàng công của U23 Qatar tỏ ra thiếu sắc bén và hàng thủ còn dễ bị tổn thương trước các đối thủ pressing tốt, tốc độ cao. Dù vậy, cần nhìn nhận rằng những đối thủ ấy đều mạnh hơn nhiều so với các đội mà U23 Qatar sẽ gặp ở Gia Lai.

U23 Qatar (áo trắng) còn gặp khá nhiều khó khăn trước những đối thủ ở tầm châu lục.

U23 Singapore còn có nhiều vấn đề hơn U23 Qatar. Tại vòng loại U23 châu Á 2026 hồi tháng 9/2025, họ thua cả Yemen, Việt Nam và Bangladesh, ghi 2 bàn và nhận 7 bàn, trong đó có trận thua 1-4 trước Bangladesh khi đối thủ tăng tốc ở hiệp hai. Sang tháng 11/2025, Singapore tiếp tục thua UAE 0-6 và Iraq 0-2 trong hai trận giao hữu.

Tổng cộng 5 trận quốc tế gần nhất, đội bóng đảo quốc sư tử thua cả 5, ghi 2 bàn và thủng lưới 15 lần. Những thất bại trước UAE, Iraq và Yemen cho thấy hàng thủ Singapore khá dễ vỡ trận khi các đội bóng có sức mạnh vượt trội. Sự lỳ lợm trước áp lực và khả năng phản kháng vẫn là những phẩm chất mà U23 Singapore cần cải thiện.

Về lịch sử đối đầu, hai đội mới gặp nhau đúng một lần, hòa 0-0 tại ASIAD ngày 7/11/2010. Kết quả này đã cách đây 16 năm và không phản ánh tương quan hiện tại khi cả hai đã thay đổi hoàn toàn thế hệ cầu thủ. Chỉ có thể rút ra một điều: Singapore từng biết cách giữ chắc khung thành trước đại diện Tây Á.

Thông tin lực lượng U23 Qatar vs U23 Singapore

U23 Qatar đăng ký 26 cầu thủ dự Gia Lai VTV Cup 2026. Chưa có thông tin chính thức về trường hợp vắng mặt vì chấn thương hay án treo giò trước trận ra quân. Nếu không có gì thay đổi, những “tòa tháp” như Abdalla Mugib Gamer, Aatif Magdi Elamin và Yousef Mohammad Alnizami sẽ góp mặt ở hàng phòng ngự. Phía trên, Mohamed Gouda cùng Yamaan Jarrar - những mũi nhọn có tốc độ và khả năng đột phá - hứa hẹn có thể tận dụng các đường chuyền dài và những pha đánh biên để tìm kiếm bàn thắng cho đại diện Tây Á.

U23 Singapore (áo xanh) sẽ phải đá với hơn 100% khả năng nếu muốn có điểm trước U23 Qatar.

Về phía U23 Singapore, đội cũng chưa công bố trường hợp vắng mặt đáng kể. Khairin Nadim, cầu thủ từng gia nhập FC Vizela của Bồ Đào Nha, là mũi nhọn được kỳ vọng tạo đột biến. Muhammad Asis Ijlalil cũng có thời gian trải nghiệm bóng đá châu Âu, còn Amir Syafiz – người từng đảm nhận vai trò đội trưởng U23 Singapore - sẽ là mắt xích quan trọng kết nối các tuyến.

Nếu giữ được cự ly đội hình chặt chẽ, Singapore có thể dựa vào tốc độ của Khairin Nadim và các cầu thủ trẻ để phản công khi Qatar dâng cao. Song với hàng phòng ngự đã thủng lưới 15 bàn trong 5 trận gần nhất, Singapore cần cố gắng đứng vững ở khoảng thời gian đầu trận mới có thể hy vọng gây khó cho đối thủ. Nếu không làm được điều đó, đại diện Đông Nam Á khó tránh khỏi thất bại ở trận ra quân.

Đội hình dự kiến U23 Qatar vs U23 Singapore

U23 Qatar: Abubaker Mohamed Osman; Yousef Mohammad Alnizami, Abdalla Mugib Gamer, Aatif Magdi Elamin, Zaid Burhan; Bassam Adel Eid, Moath Ibrahim, Faisal Mohammad; Mohamed Gouda, Yamaan Jarrar, Jassem Al-Hamad.

U23 Singapore: Firman Nabil; Sim Jun Yen, Iryan Fandi, Muhammad Ikram Mikhail, Jaden Heng; Amir Syafiz, Muhammad Asis Ijlalil; Khairin Nadim, Yasir Ibn Nizamudin, Sahoo Garv; Adrian Jaccard.