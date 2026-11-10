MU chốt sa thải Michael Carrick, Pochettino là ứng viên hàng đầu thay thế

Thời gian của Carrick tại MU tính bằng giờ

Mặc dù MU đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại nhưng thời gian của Michael Carrick tại sân Old Trafford đã hết. Theo nguồn tin từ Athletic, giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã có buổi họp trong ngày 9/11 để xác định tương lai của ông thầy người Anh.

Jason Wilcox và Omar Berrada đã họp bàn và quyết định sa thải Carrick

Trong buổi họp này, Wilcox và Berrada đã đánh giá lại phong độ của đội bóng trong thời gian qua, đặc biệt là trong 3 trận đấu gần nhất với Chelsea, AS Roma và Aston Villa. Trước đó, Carrick đã nhận “tối hậu thư” là phải cải thiện phong độ cũng như kết quả của Man United trong 3 trận đấu này.

Kết quả 1 thắng, 1 hòa, 1 thua không làm hai vị giám đốc hài lòng cũng như lối chơi của đội bóng bị đánh giá là chưa có gì cải thiện, dẫn đến quyết định Carrick không nên cầm quyền tại Man United nữa.

Họ sẽ tìm người thay thế trong 13 ngày tới trước chuyến hành quân tới sân Anfield của Liverpool (23h30, 22/11). Tuy nhiên, đây chưa phải quyết định cuối cùng.

Nguồn tin cho biết, Omar Berrada và Jason Wilcox sẽ bay sang Monaco để họp với chủ tịch đội bóng hiện tại, Sir Jim Ratcliffe trong ngày 10/11. Sau buổi gặp này, tương lai của Carrick mới chính thức được ấn định. Tuy nhiên, tất cả đều đã biết trước kết quả nên chẳng có bất ngờ nào cả.

Pochettino bất ngờ đứng đầu danh sách ứng viên

Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ thay thế Michael Carrick tại Man United? Cả Jason Wilcox và Omar Berrada đều không muốn sử dụng HLV tạm quyền như trước nên Darren Fletcher không có cơ hội. Nguồn tin của Athletic cho biết Mauricio Pochettino bất ngờ đứng đầu danh sách ứng viên vào lúc này.

Pochettino bất ngờ là ứng viên số 1 thay thế Carrick

Ông thầy người Argentina đang dẫn dắt ĐT Mỹ nhưng sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu trở lại Ngoại hạng Anh. Pochettino từng dẫn dắt Tottenham khá thành công nhưng gặp khó tại Chelsea khi chỉ tại vị ở Stamford Bridge chưa đầy 1 năm (từ tháng 7/2023 tới tháng 2/2024).

Đây không phải là lần đầu tiên MU liên lạc với Pochettino. Họ từng làm điều đó vào năm 2022 nhưng cuối cùng lại chọn Erik ten Hag. Nguồn tin cho biết Pochettino lên đầu danh sách ứng viên là kết quả họp bàn giữa Wilcox và Berrada cùng với đó là sự gợi ý tới từ chủ tịch Ratcliffe.

Trước đó, Eddie Howe và Julian Nagelsmann được cho là sáng cửa thay Carrick. Cả hai đều đang rảnh rỗi và sẵn sàng nghe lời đề nghị tới từ MU. Antonio Conte cũng nằm trong danh sách này. Quyết định bổ nhiệm HLV mới cũng sẽ được đưa ra trong buổi họp với chủ tịch Ratcliffe trong ngày hôm nay (10/11).