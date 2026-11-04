Williams Minh Hoàng & Khoa Ngô có tên danh sách U23 Việt Nam đấu Thái Lan

Theo danh sách tập trung mới được công bố chiều ngày 4/11, U23 Việt Nam sẽ tham dự Gia Lai VTV Cup 2026 với 26 cầu thủ. Đáng chú ý, đội hình lần này có sự góp mặt của ba cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.

Williams Minh Hoàng vừa cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa là hai cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi vừa được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐTQG, tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Việc tiếp tục góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam là cơ hội để bộ đôi này duy trì nhịp thi đấu, tích lũy thêm kinh nghiệm và khẳng định khả năng đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Đặc biệt, những trải nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia sẽ là lợi thế đáng kể đối với hai cầu thủ Việt kiều khi trở lại môi trường U23. Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá năng lực, khả năng thích nghi cũng như tiềm năng phát triển của các nhân tố này trong kế hoạch dài hạn.

⚽ 7 cầu thủ từng dự ASIAD 2026 góp mặt

Bên cạnh những gương mặt Việt kiều, danh sách U23 Việt Nam còn có 7 cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026. Đó là thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt; cùng những cầu thủ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Đây là nhóm cầu thủ đã có cơ hội thi đấu và cọ xát ở sân chơi châu lục. Việc tiếp tục được triệu tập giúp họ duy trì sự ổn định, phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy, đồng thời cạnh tranh vị trí trong đội hình U23 Việt Nam.

Khoa Ngô trong màu áo ĐT Việt Nam.

Sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ từng dự ASIAD, những nhân tố vừa được thử sức ở ĐTQG và các gương mặt trẻ đang lên tạo nên đội hình có tính kế thừa. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện kiểm tra chiều sâu lực lượng, tìm kiếm thêm những phương án nhân sự cho các nhiệm vụ quốc tế sắp tới.

⚽ HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam

Tại Gia Lai VTV Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao nhiệm vụ phụ trách U23 Việt Nam. Trong khi đó, HLV trưởng Kim Sang Sik cùng ĐTQG tập trung thực hiện nhiệm vụ tại FIFA Days tháng 11. HLV Đinh Hồng Vinh không phải gương mặt xa lạ với các cầu thủ trẻ khi từng trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 và nhiều giải đấu quốc tế trước đó.

Sự tiếp nối này giúp ban huấn luyện duy trì tính ổn định trong công tác chuyên môn, đồng thời thuận lợi hơn trong việc theo dõi quá trình phát triển của các cầu thủ. Gia Lai VTV Cup 2026 cũng mang ý nghĩa quan trọng trong lộ trình chuẩn bị cho bóng đá Việt Nam ở cấp độ trẻ. Đây là cơ hội để U23 Việt Nam hoàn thiện lối chơi, thử nghiệm nhân sự và hướng tới những mục tiêu lớn trong năm 2027.

Cụ thể, các nhiệm vụ đáng chú ý của U23 Việt Nam trong thời gian tới gồm SEA Games 34, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 và Vòng loại U23 châu Á 2028. Thông qua giải đấu, ban huấn luyện không chỉ đánh giá khả năng cạnh tranh của từng vị trí mà còn tìm kiếm những nhân tố đủ tiềm năng bổ sung cho ĐTQG. Với những cầu thủ trẻ như Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa hay Trần Thành Trung, đây là cơ hội quan trọng để tiếp tục khẳng định mình trong hành trình hướng tới những cấp độ cao hơn.