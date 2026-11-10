Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Chờ bộ đôi Việt kiều tỏa sáng

19h, 10/11 | Pleiku U23 Việt Nam 0 - 0 U23 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan U23 Thái Lan Điểm Cao Văn Bình Tuấn Khải Nguyên Hoàng Quang Kiệt Quốc Toản Hoàng Minh Bảo Long Bá Đạt Văn Thuận Williams Minh Hoàng Gia Bảo Điểm Sirassawut Wongruankham Jiradet Taichankong Eakaphat Jaenoduang Chaiyasit Popoon Tanakrit Lomnak Peeranan Buakai Jittipat Wasungnoen Siradanai Phosri Jehhanafee Mamah Worawut Noisri Paripan Wongsa Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Việt Nam U23 Việt Nam U23 Thái Lan Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Cao Văn Bình, Tuấn Khải, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt, Quốc Toản, Hoàng Minh, Bảo Long, Bá Đạt, Văn Thuận, Williams Minh Hoàng, Gia Bảo Sirassawut Wongruankham, Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Tanakrit Lomnak, Peeranan Buakai, Jittipat Wasungnoen, Siradanai Phosri, Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri, Paripan Wongsa

Chờ bộ đôi Việt kiều tỏa sáng

Trên hàng công U23 Việt Nam, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa là hai gương mặt đáng chú ý. Williams Minh Hoàng sở hữu chiều cao 1m90, vừa khoác áo ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 và ghi được 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Thể hình cùng khả năng di chuyển linh hoạt là những điểm mạnh của tiền đạo đang chơi cho CLB CA TP.HCM, dù anh vẫn cần cải thiện sự gọn gàng trong các pha xử lý và dứt điểm.

Trong khi đó, Ngô Đăng Khoa nổi bật với tốc độ và khả năng đi bóng tạo đột biến. Việc cùng khoác áo CLB CA TP.HCM giúp cầu thủ sinh năm 2006 có cơ hội duy trì sự ăn ý với Williams Minh Hoàng. Nếu được trao cơ hội thi đấu cùng nhau, bộ đôi Việt kiều này sẽ là những nhân tố đáng chờ đợi trên hàng công U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị

Do lịch thi đấu tại V-League 2026/27, phần lớn các tuyển thủ U23 Việt Nam chỉ hội quân đầy đủ vào ngày 9/11 và có một buổi tập vào chiều cùng ngày. Bởi vậy, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu này.

Những cái tên đáng chú ý của U23 Thái Lan

Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri và Yotsakorn Burapha là những cái tên đủ khả năng gây sức ép lên hàng thủ Việt Nam. Những kết quả tích cực tại ASIAD 2026 cho thấy đội khách có nền tảng kỹ thuật và tinh thần thi đấu đáng tôn trọng.

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