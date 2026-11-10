Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Chờ bộ đôi Việt kiều tỏa sáng
(19h, 10/11) Trên hàng công U23 Việt Nam, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa là hai gương mặt đáng chú ý.
19h, 10/11 | Pleiku
Điểm
Cao Văn Bình
Tuấn Khải
Nguyên Hoàng
Quang Kiệt
Quốc Toản
Hoàng Minh
Bảo Long
Bá Đạt
Văn Thuận
Williams Minh Hoàng
Gia Bảo
Điểm
Sirassawut Wongruankham
Jiradet Taichankong
Eakaphat Jaenoduang
Chaiyasit Popoon
Tanakrit Lomnak
Peeranan Buakai
Jittipat Wasungnoen
Siradanai Phosri
Jehhanafee Mamah
Worawut Noisri
Paripan Wongsa
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Chờ bộ đôi Việt kiều tỏa sáng
Trên hàng công U23 Việt Nam, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa là hai gương mặt đáng chú ý. Williams Minh Hoàng sở hữu chiều cao 1m90, vừa khoác áo ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 và ghi được 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Thể hình cùng khả năng di chuyển linh hoạt là những điểm mạnh của tiền đạo đang chơi cho CLB CA TP.HCM, dù anh vẫn cần cải thiện sự gọn gàng trong các pha xử lý và dứt điểm.
Trong khi đó, Ngô Đăng Khoa nổi bật với tốc độ và khả năng đi bóng tạo đột biến. Việc cùng khoác áo CLB CA TP.HCM giúp cầu thủ sinh năm 2006 có cơ hội duy trì sự ăn ý với Williams Minh Hoàng. Nếu được trao cơ hội thi đấu cùng nhau, bộ đôi Việt kiều này sẽ là những nhân tố đáng chờ đợi trên hàng công U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị
Do lịch thi đấu tại V-League 2026/27, phần lớn các tuyển thủ U23 Việt Nam chỉ hội quân đầy đủ vào ngày 9/11 và có một buổi tập vào chiều cùng ngày. Bởi vậy, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu này.
Những cái tên đáng chú ý của U23 Thái Lan
Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri và Yotsakorn Burapha là những cái tên đủ khả năng gây sức ép lên hàng thủ Việt Nam. Những kết quả tích cực tại ASIAD 2026 cho thấy đội khách có nền tảng kỹ thuật và tinh thần thi đấu đáng tôn trọng.
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