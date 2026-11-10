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Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Chờ bộ đôi Việt kiều tỏa sáng

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay U23 Việt Nam

(19h, 10/11) Trên hàng công U23 Việt Nam, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa là hai gương mặt đáng chú ý.

19h, 10/11 | Pleiku

U23 Việt Nam
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Chờ bộ đôi Việt kiều tỏa sáng - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Chờ bộ đôi Việt kiều tỏa sáng - 1
U23 Thái Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Chờ bộ đôi Việt kiều tỏa sáng - 1
Cao Văn Bình, Tuấn Khải, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt, Quốc Toản, Hoàng Minh, Bảo Long, Bá Đạt, Văn Thuận, Williams Minh Hoàng, Gia Bảo
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Chờ bộ đôi Việt kiều tỏa sáng - 1
Sirassawut Wongruankham, Jiradet Taichankong, Eakaphat Jaenoduang, Chaiyasit Popoon, Tanakrit Lomnak, Peeranan Buakai, Jittipat Wasungnoen, Siradanai Phosri, Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri, Paripan Wongsa

Chờ bộ đôi Việt kiều tỏa sáng

Trên hàng công U23 Việt Nam, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa là hai gương mặt đáng chú ý. Williams Minh Hoàng sở hữu chiều cao 1m90, vừa khoác áo ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 và ghi được 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Thể hình cùng khả năng di chuyển linh hoạt là những điểm mạnh của tiền đạo đang chơi cho CLB CA TP.HCM, dù anh vẫn cần cải thiện sự gọn gàng trong các pha xử lý và dứt điểm.

Trong khi đó, Ngô Đăng Khoa nổi bật với tốc độ và khả năng đi bóng tạo đột biến. Việc cùng khoác áo CLB CA TP.HCM giúp cầu thủ sinh năm 2006 có cơ hội duy trì sự ăn ý với Williams Minh Hoàng. Nếu được trao cơ hội thi đấu cùng nhau, bộ đôi Việt kiều này sẽ là những nhân tố đáng chờ đợi trên hàng công U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị

Do lịch thi đấu tại V-League 2026/27, phần lớn các tuyển thủ U23 Việt Nam chỉ hội quân đầy đủ vào ngày 9/11 và có một buổi tập vào chiều cùng ngày. Bởi vậy, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu này.

Những cái tên đáng chú ý của U23 Thái Lan

Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri và Yotsakorn Burapha là những cái tên đủ khả năng gây sức ép lên hàng thủ Việt Nam. Những kết quả tích cực tại ASIAD 2026 cho thấy đội khách có nền tảng kỹ thuật và tinh thần thi đấu đáng tôn trọng.

Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Chờ bộ đôi Việt kiều tỏa sáng - 1

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 

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Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Anh
Croatia
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Trước 02:45 ngày 13/11
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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-u23-viet-nam-u23-thai-lan...

-10/11/2026 13:57 PM (GMT+7)
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