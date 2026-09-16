Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Hồng Kông (TQ): Chủ nhà thị uy sức mạnh (ASIAD)

ASIAD | 17h30, 16/9 | SVĐ Toyota U23 Nhật Bản 0 - 0 U23 Hồng Kông (Trung Quốc) (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Nhật Bản vs U23 Hồng Kông (Trung Quốc) U23 Hồng Kông (Trung Quốc) Điểm Pisano Umeki Ichihara Kosugi Nagano Yasuda Ozeki Ishiwatari Nakajima Ishii Michiwaki Điểm Chan Kun Sun Goncalves Krisna R Korani Kwok Chun Nok Loong Tsz Hin Cheuk Pan Sohgo Ichikawa Wu Chun Ming Pinto Michael Chibuikem Udebuluzor Ng Yu Hei Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản U23 Hồng Kông (Trung Quốc) Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pisano, Umeki, Ichihara, Kosugi, Nagano, Yasuda, Ozeki, Ishiwatari, Nakajima, Ishii, Michiwaki Chan Kun Sun, Goncalves, Krisna R Korani, Kwok Chun Nok, Loong Tsz Hin, Cheuk Pan, Sohgo Ichikawa, Wu Chun Ming, Pinto, Michael Chibuikem Udebuluzor, Ng Yu Hei

Dù chỉ mang đến giải U23 châu Á 2026 diễn ra hồi đầu năm nay bằng đội hình U21 đích thực (không ai trên 21 tuổi), U23 Nhật Bản vẫn bảo vệ thành công danh hiệu vô địch bằng phong độ khủng khiếp: thắng 5 và hòa 1 sau 6 trận, ghi 16 bàn và thủng lưới 1 lần duy nhất. Gần như toàn đội lực lượng vừa đăng quang ở giải vô địch U23 châu Á vừa rồi được lựa chọn trở thành đại diện cho U23 Nhật Bản tại môn bóng đá nam ASIAD 2026. Thậm chí không có ai trên 21 tuổi được triệu tập, nói gì đến quá tuổi.

Hãy nhớ rằng Nhật Bản là quốc gia đăng cai ASIAD 2026 nên nói gì thì nói họ không thể không đặt ra mục tiêu giành HCV môn bóng đá nam, nhất là khi hai kỳ đại hội trước đó, họ đều chỉ giành HCB (cùng thua Hàn Quốc).

Trước mắt thì U23 Nhật Bản chắc không khó vượt qua vòng bảng khi rơi vào bảng đấu toàn đối thủ dưới cơ hoàn toàn. Tất nhiên ở một giải đấu ngắn ngày thì càng giải quyết sớm vòng bảng thì càng tốt, tránh hao tổn thể lực. Vì thế, U23 Nhật Bản được cho sẽ nỗ lực giành vé đi tiếp ngay sau 2 lượt đầu gặp Hồng Kông (Trung Quốc) và Kyrgyzstan có phần dễ chịu hơn Thái Lan ở lượt cuối.