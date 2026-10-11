Trực tiếp bóng đá Hull City - Everton: Chờ màn so tài hấp dẫn (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h, 11/10 | MKM Hull City 0 - 0 Everton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hull City vs Everton Everton Điểm Tzolakis Ajayi Egan Herrington Coyle Crooks Slater Giles Stroud McBurnie Belloumi Điểm Pickford Maitland-Niles Tarkowski Branthwaite Mykolenko Garner Johnson Armstrong Dewsbury-Hall George Barry Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hull City Hull City Everton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Tzolakis, Ajayi, Egan, Herrington, Coyle, Crooks, Slater, Giles, Stroud, McBurnie, Belloumi Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Johnson, Armstrong, Dewsbury-Hall, George, Barry

Hull City tự tin trên sân nhà

Hull City đang đứng thứ 10 với 8 điểm sau 5 vòng đấu, gồm 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, tân binh này từng đánh bại MU 2-0, hạ Coventry City 1-0 và cầm hòa Aston Villa 0-0, cho thấy khả năng cạnh tranh đáng gờm.

Hàng thủ chắc chắn là điểm tựa của thầy trò HLV Sergej Jakirović khi mới nhận 4 bàn thua. Tuy nhiên, với 6 bàn thắng sau 5 trận, Hull vẫn cần cải thiện khả năng tấn công nếu muốn tận dụng lợi thế sân nhà trước đối thủ khó chịu như Everton.

Everton hướng đến chuỗi trận bất bại

Everton đang xếp thứ 8 với 9 điểm sau 5 vòng đấu và chưa phải nhận thất bại nào tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV David Moyes ghi 6 bàn, thủng lưới 3 lần và duy trì phong độ ổn định nhờ hệ thống phòng ngự hiệu quả.

Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Everton bất bại và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Dù Hull có lợi thế sân nhà, kinh nghiệm cùng sự chắc chắn của đội khách hứa hẹn tạo nên thế trận giằng co. Một kết quả hòa là kịch bản đáng cân nhắc.