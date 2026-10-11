Video bóng đá MU - Tottenham: Đánh rơi lợi thế vàng (Ngoại hạng Anh)

MU chỉ giành được 5 điểm sau 5 trận, dù đã tung ra tổng cộng 113 cú sút tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào trước khi bước vào vòng 6. Thành tích nghèo nàn ấy khiến HLV Michael Carrick bắt đầu cảm nhận rõ sức ép.

MU (áo đỏ) và Tottenham thi đấu quyết tâm

Nhưng Tottenham thậm chí còn khốn khổ hơn. “Spurs” hiện đứng cuối bảng xếp hạng sau 5 vòng đầu tiên mà chưa giành được chiến thắng nào. Cũng bởi tình cảnh đó, đoàn quân của HLV De Zerbi nhập cuộc với sự chủ động và quyết tâm cao độ.

Ngay phút thứ 3, MU đã suýt thủng lưới sau sai lầm trong khâu triển khai bóng. Thủ môn Lammens cứu thua sau khi phải đối diện với cú dứt điểm cận thành của Solanke. Khoảng thời gian sau đó, Tottenham vẫn là đội làm chủ thế trận và tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ rệt, song đều không thể tận dụng.

Về phần mình, MU chỉ có đúng 1 cú dứt điểm thực sự đáng chú ý trong hiệp đầu tiên của Diallo. Chừng đó là không đủ để "Quỷ đỏ" có thể vượt lên.

Sau giờ nghỉ, Savio tiếp tục khuấy đảo hàng thủ chủ nhà, nhưng Solanke lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đưa bóng vọt xà. Sự phung phí ấy khiến Tottenham phải trả giá ở phút 73. Matheus Cunha đột phá vào vòng cấm rồi chuyền ngang để Mbeumo khống chế bóng gọn gàng, xoay người dứt điểm vào góc xa, mở tỷ số cho MU.

Khó khăn chồng chất với Tottenham khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ chỉ 5 phút sau đó. Tiền vệ này có hai pha vào bóng quyết liệt trước khi xảy ra màn đối đầu trực tiếp với Luke Shaw.

Tuy nhiên, Man Utd không thể tận dụng lợi thế hơn người để bảo toàn chiến thắng. Phút bù giờ, Sandro Tonali tạt bóng vào vòng cấm, tạo điều kiện cho Solanke vượt qua sự truy cản của Lisandro Martinez rồi đánh đầu vào góc thấp, ấn định tỷ số 1-1.

Kết quả giúp Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng, trong khi MU nối dài chuỗi không thắng ở giải quốc nội lên con số 5.

Tỷ số chung cuộc: MU 1-1 Tottenham (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

MU: Mbeumo 73' (Cunha)

Tottenham: Solanke 90+2' (Tonali)

Đội hình thi đấu

MU: Lammens, Yoro, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Diallo, Cunha

Tottenham: Antonín Kinský, Gray, Van Hecke, Senesi, Udogie, Gallagher, Tonali, Bergvall, Savio, Kudus, Solanke

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