Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Villarreal: Điểm tựa Bernabeu (La Liga)

Laliga | 2h, 11/10 | Bernabeu Real Madrid 0 - 0 Villarreal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Madrid vs Villarreal Villarreal Điểm Courtois Dumfries Konate Rudiger Carreras Tchouameni Bernardo Silva Guler Bellingham Vinicius Mbappe Điểm Gulacsi Mourino Navarro Veiga Cardona Comesana Gueye Akhomach Moleiro Pepe Mikautadze Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Villarreal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Courtois, Dumfries, Konate, Rudiger, Carreras, Tchouameni, Bernardo Silva, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe Gulacsi, Mourino, Navarro, Veiga, Cardona, Comesana, Gueye, Akhomach, Moleiro, Pepe, Mikautadze

Trông đợi vào điểm tựa Bernabeu

Real Madrid trở lại sau giai đoạn tập trung ĐTQG với quyết tâm bám đuổi Barcelona. Tiếp đón Villarreal là thời cơ tốt đối với "Los Blancos", khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Trong 4 lần gần nhất tiếp đón Villarreal ở Bernabeu, Real Madrid thắng tới 3 trận. Trong khi đó, Villarreal không phải đội thường xuyên chơi tốt trên sân khách. Như ở mùa giải hiện tại, họ mới thắng 1 trận khi rời xa Estadio de la Ceramica, còn lại hòa 2 và thua 2 trận.