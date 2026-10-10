Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Villarreal: Điểm tựa Bernabeu (La Liga)
(2h, 11/10, vòng 8 La Liga) Real Madrid sẽ mong chờ vào điểm tựa Bernabeu để khiến Villarreal nếm trái đắng.
Laliga | 2h, 11/10 | Bernabeu
Điểm
Courtois
Dumfries
Konate
Rudiger
Carreras
Tchouameni
Bernardo Silva
Guler
Bellingham
Vinicius
Mbappe
Điểm
Gulacsi
Mourino
Navarro
Veiga
Cardona
Comesana
Gueye
Akhomach
Moleiro
Pepe
Mikautadze
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Trông đợi vào điểm tựa Bernabeu
Real Madrid trở lại sau giai đoạn tập trung ĐTQG với quyết tâm bám đuổi Barcelona. Tiếp đón Villarreal là thời cơ tốt đối với "Los Blancos", khi họ được thi đấu trên sân nhà.
Trong 4 lần gần nhất tiếp đón Villarreal ở Bernabeu, Real Madrid thắng tới 3 trận. Trong khi đó, Villarreal không phải đội thường xuyên chơi tốt trên sân khách. Như ở mùa giải hiện tại, họ mới thắng 1 trận khi rời xa Estadio de la Ceramica, còn lại hòa 2 và thua 2 trận.
Real Madrid đã để thủng lưới ở 7 trong 8 trận đầu tiên của mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, vấn đề phòng ngự của HLV Jose Mourinho có thể bắt nguồn từ...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/10/2026 17:50 PM (GMT+7)