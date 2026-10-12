Nóng nhất thể thao sáng 12/10: "Tiểu Sharapova" lập kỷ lục ấn tượng trên bảng xếp hạng WTA

"Tiểu Sharapova" lập kỷ lục ấn tượng trên bảng xếp hạng WTA

Mirra Andreeva đã trở thành tay vợt trẻ nhất kể từ thần tượng của cô, Maria Sharapova năm 2004, lọt vào top 3 bảng xếp hạng WTA.

Sharapova khi 17 tuổi đã trở thành nhà vô địch Grand Slam bằng cách đánh bại Serena Williams trong trận chung kết Wimbledon năm 2004. Cuối năm đó, cụ thể là vào tháng 11, huyền thoại quần vợt người Nga lần đầu tiên vươn lên vị trí số 3 thế giới.

Andreeva làm nên cột mốc lịch sử

Giờ đây, 22 năm sau, Andreeva, người đã bước sang tuổi 19, trở thành tay vợt trẻ nhất kể từ Sharapova lọt vào top 3 trên bảng xếp hạng WTA.

Raducanu coi như từ bỏ mùa giải 2026

Emma Raducanu dường như đã quyết định kết thúc mùa giải 2026 và tập trung vào việc hồi phục hoàn toàn cho mùa giải 2027 vì tên cô không có trong danh sách tham dự bất kỳ giải đấu nào còn lại trong năm 2026. Sau khi bỏ lỡ Wimbledon, cựu tay vợt số 10 thế giới cũng lặng lẽ rút lui khỏi tất cả các giải đấu trên sân cứng ở Bắc Mỹ, bao gồm cả US Open. Ngoài ra, tay vợt đến từ Vương quốc Anh cũng không tham gia vòng chung kết Billie Jean King Cup.

Ngôi sao Boxing nước Mỹ duy trì thành tích thắng 8-0

Joshua Edwards, niềm hy vọng mới nhất của làng quyền Anh hạng nặng nước Mỹ, tiếp tục chuỗi trận bất bại của mình tại Chicago. Anh nâng thành tích lên 8-0 với 7 trận thắng knock-out, với thắng lợi mới nhất diễn ra trước Craig Lewis.

Zhang Shuai lên tiếng bảo vệ Coco Gauff

Cựu tay vợt Zhang Shuai đã lên tiếng bảo vệ Coco Gauff sau khi Gauff bị phân biệt chủng tộc ở China Open: "Hãy nhìn cô gái này. Nhìn vào đôi mắt của Gauff, thật chân thành và thân thiện. Từ khi còn rất nhỏ và lần đầu chúng tôi gặp nhau trong chuyến lưu diễn, bất kể là đối thủ hay đồng đội, cô ấy đều thể hiện tiềm năng và khát khao vươn tới đỉnh cao nhất.

Cô ấy đã đạt được những kết quả đáng nể ở độ tuổi còn rất trẻ. Cô ấy làm việc chăm chỉ hết sức có thể, trung thực với đồng đội và bạn bè. Tôi muốn kết luận với mọi người rằng: cô ấy tốt bụng, không bao giờ bỏ cuộc, là chiến binh, chính trực".