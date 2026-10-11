Trực tiếp bóng đá Liverpool - Man City: "Chảo lửa" Anfield chờ đón "The Citizens" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h30 | Anfield Liverpool 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Man City Man City Điểm Alisson Araujo Jacquet Van Dijk Kerkez Mac Allister Szoboszlai Ngumoha Wirtz Munoz Barcola Điểm Donnarumma Nunes Guehi Dias Gvardiol Fernandez Anderson Ndiaye Cherki Doku Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Munoz, Barcola Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol, Fernandez, Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland

Điểm tựa niềm tin mang tên Anfield

Liverpool luôn có một điểm tựa niềm tin khi được chơi trên sân nhà. Đó chính là những khán đài của sân Anfield. Với sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi, sân đấu này luôn mang lại ưu thế cho "The Kop" nhờ sự cuồng nhiệt của các CĐV. Khi Liverpool thi đấu, tiếng ồn tại sân Anfield có thể lớn tới 116 dB, cao hơn gần đôi so với tiếng ồn thông thường (40-60dB).

Trên thực tế, Liverpool cũng đang bất bại trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 3 tới nay. Đội cuối cùng có 3 điểm rời Anfield vừa hay lại chính là Man City.

Dấu hỏi mang tên Man City

Giới mộ điệu đang thực sự tò mò Man City sẽ thi đấu thế nào trong trận đấu này. Đây là lần đầu tiên thầy trò HLV Enzo Maresca ra sân sau khi đội bóng bị tuyên bố vi phạm 114/115 cáo buộc liên quan đến tài chính từ Ngoại hạng Anh. Án phạt đang treo lơ lửng trên đầu liệu có khiến Haaland cùng các đồng đội cảm thấy nao núng? Đây là câu hỏi sẽ được giải đáp trong trận đấu này.

Phong độ của hai đội

Phong độ của Liverpool và Man City trong 5 trận gần nhất

Tình hình lực lượng

Điều cuối cùng mà người hâm mộ Man City vốn đã lo lắng mong muốn xảy ra trong đợt tập trung ĐTQG là Haaland dính chấn thương. Tuy nhiên, nỗi lo này vẫn xuất hiện khi chân sút 26 tuổi có dấu hiệu tập tễnh rời sân trong trận Na Uy gặp Bồ Đào Nha.

Dù vậy, tình trạng thể lực của Haaland trước chuyến làm khách đến Anfield không đáng lo ngại. HLV Maresca đã xác nhận điều này trong buổi họp báo trước trận, giữa hàng loạt câu hỏi liên quan đến các cáo buộc nhằm vào Man City.

Chiến lược gia người Italia không cung cấp thông tin cập nhật về Nico O'Reilly (chấn thương nhẹ do va chạm) hay Antoine Semenyo (chấn thương mắt cá chân). Tuy nhiên, cả hai được cho là không gặp vấn đề nghiêm trọng. Trong khi đó, Phil Foden sẽ phải chấp hành án treo giò trận cuối cùng trong tổng số 3 trận sau tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận derby Manchester.

Cả Man City lẫn Liverpool đều phải đối mặt với những nỗi lo về các tiền đạo Bắc Âu trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua. Isak đã rút khỏi danh sách đội tuyển Thụy Điển do gặp vấn đề ở đùi và chắc chắn vắng mặt trong trận đấu này.

Gakpo (chấn thương mắt cá chân) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trong khi đó, Hugo Ekitike (chấn thương gân Achilles) sẽ tiếp tục vắng mặt ít nhất vài tuần nữa. Điều này có thể buộc HLV Iraola phải sử dụng Bradley Barcola đá cao nhất trên hàng công.

Ở chiều ngược lại, Jeremy Jacquet (chấn thương đùi) và Federico Chiesa (chấn thương lưng) có tín hiệu tích cực hơn. Jacquet đã được xác nhận đủ thể lực thi đấu, còn Chiesa đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên, Conor Bradley (chấn thương đầu gối) và Giovanni Leoni (chấn thương đầu gối) đều sẽ phải ngồi ngoài.

Lịch sử đối đầu

Liverpool đã để thua Man City cả hai lượt trận tại Premier League mùa trước. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/1937, đội bóng thành phố cảng thất bại trong 2 trận liên tiếp trước Man City ở giải VĐQG. Khi đó, Liverpool thậm chí phải nhận tới 4 thất bại liên tiếp trước đối thủ này.

Sau chiến thắng ngược dòng 2-1 ngay tại Anfield hồi tháng 2, Man City đang hướng tới mục tiêu giành 2 chiến thắng liên tiếp trên sân Liverpool ở giải VĐQG lần đầu tiên kể từ năm 1953.

Đáng chú ý, đội khách đã thắng 2 trong 3 lần đối đầu gần nhất giữa Liverpool và Man City tại Premier League. Thành tích này ngang bằng số chiến thắng mà các đội khách có được trong 32 lần chạm trán trước đó.

Lần duy nhất trước đây hai đội chứng kiến các đội khách thắng liên tiếp trong khuôn khổ Premier League diễn ra ở mùa giải 2002/03.