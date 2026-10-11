Trực tiếp bóng đá Liverpool - Man City: "Chảo lửa" Anfield chờ đón "The Citizens" (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh 11/10/26 - Trực tiếp
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
0
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
0
Hà Nội vs Bắc Ninh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hull City vs Everton
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Trực tiếp bóng đá Liverpool - Man City: "Chảo lửa" Anfield chờ đón "The Citizens" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(22h30, 11/10, vòng 6) "Chảo lửa" Anfield vẫn luôn là điểm tựa của các cầu thủ Liverpool trong những trận đấu lớn.

   

Premier League | 22h30 | Anfield

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Man City: "Chảo lửa" Anfield chờ đón "The Citizens" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Man City: "Chảo lửa" Anfield chờ đón "The Citizens" (Ngoại hạng Anh) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Man City: "Chảo lửa" Anfield chờ đón "The Citizens" (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Munoz, Barcola
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Man City: "Chảo lửa" Anfield chờ đón "The Citizens" (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol, Fernandez, Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland

Điểm tựa niềm tin mang tên Anfield

Liverpool luôn có một điểm tựa niềm tin khi được chơi trên sân nhà. Đó chính là những khán đài của sân Anfield. Với sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi, sân đấu này luôn mang lại ưu thế cho "The Kop" nhờ sự cuồng nhiệt của các CĐV. Khi Liverpool thi đấu, tiếng ồn tại sân Anfield có thể lớn tới 116 dB, cao hơn gần đôi so với tiếng ồn thông thường (40-60dB).

Trên thực tế, Liverpool cũng đang bất bại trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 3 tới nay. Đội cuối cùng có 3 điểm rời Anfield vừa hay lại chính là Man City. 

Dấu hỏi mang tên Man City

Giới mộ điệu đang thực sự tò mò Man City sẽ thi đấu thế nào trong trận đấu này. Đây là lần đầu tiên thầy trò HLV Enzo Maresca ra sân sau khi đội bóng bị tuyên bố vi phạm 114/115 cáo buộc liên quan đến tài chính từ Ngoại hạng Anh. Án phạt đang treo lơ lửng trên đầu liệu có khiến Haaland cùng các đồng đội cảm thấy nao núng? Đây là câu hỏi sẽ được giải đáp trong trận đấu này.

Phong độ của hai đội

Phong độ của Liverpool và Man City trong 5 trận gần nhất

Phong độ của Liverpool và Man City trong 5 trận gần nhất

Tình hình lực lượng

Điều cuối cùng mà người hâm mộ Man City vốn đã lo lắng mong muốn xảy ra trong đợt tập trung ĐTQG là Haaland dính chấn thương. Tuy nhiên, nỗi lo này vẫn xuất hiện khi chân sút 26 tuổi có dấu hiệu tập tễnh rời sân trong trận Na Uy gặp Bồ Đào Nha.

Dù vậy, tình trạng thể lực của Haaland trước chuyến làm khách đến Anfield không đáng lo ngại. HLV Maresca đã xác nhận điều này trong buổi họp báo trước trận, giữa hàng loạt câu hỏi liên quan đến các cáo buộc nhằm vào Man City.

Chiến lược gia người Italia không cung cấp thông tin cập nhật về Nico O'Reilly (chấn thương nhẹ do va chạm) hay Antoine Semenyo (chấn thương mắt cá chân). Tuy nhiên, cả hai được cho là không gặp vấn đề nghiêm trọng. Trong khi đó, Phil Foden sẽ phải chấp hành án treo giò trận cuối cùng trong tổng số 3 trận sau tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận derby Manchester.

Cả Man City lẫn Liverpool đều phải đối mặt với những nỗi lo về các tiền đạo Bắc Âu trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua. Isak đã rút khỏi danh sách đội tuyển Thụy Điển do gặp vấn đề ở đùi và chắc chắn vắng mặt trong trận đấu này.

Gakpo (chấn thương mắt cá chân) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trong khi đó, Hugo Ekitike (chấn thương gân Achilles) sẽ tiếp tục vắng mặt ít nhất vài tuần nữa. Điều này có thể buộc HLV Iraola phải sử dụng Bradley Barcola đá cao nhất trên hàng công.

Ở chiều ngược lại, Jeremy Jacquet (chấn thương đùi) và Federico Chiesa (chấn thương lưng) có tín hiệu tích cực hơn. Jacquet đã được xác nhận đủ thể lực thi đấu, còn Chiesa đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên, Conor Bradley (chấn thương đầu gối) và Giovanni Leoni (chấn thương đầu gối) đều sẽ phải ngồi ngoài.

Lịch sử đối đầu

Liverpool đã để thua Man City cả hai lượt trận tại Premier League mùa trước. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/1937, đội bóng thành phố cảng thất bại trong 2 trận liên tiếp trước Man City ở giải VĐQG. Khi đó, Liverpool thậm chí phải nhận tới 4 thất bại liên tiếp trước đối thủ này.

Sau chiến thắng ngược dòng 2-1 ngay tại Anfield hồi tháng 2, Man City đang hướng tới mục tiêu giành 2 chiến thắng liên tiếp trên sân Liverpool ở giải VĐQG lần đầu tiên kể từ năm 1953.

Đáng chú ý, đội khách đã thắng 2 trong 3 lần đối đầu gần nhất giữa Liverpool và Man City tại Premier League. Thành tích này ngang bằng số chiến thắng mà các đội khách có được trong 32 lần chạm trán trước đó.

Lần duy nhất trước đây hai đội chứng kiến các đội khách thắng liên tiếp trong khuôn khổ Premier League diễn ra ở mùa giải 2002/03.

8

Liverpool - Man City 11.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
Dự đoán tỷ số Liverpool - Man City: Long tranh hổ đấu (Ngoại hạng Anh)
Dự đoán tỷ số Liverpool - Man City: Long tranh hổ đấu (Ngoại hạng Anh)

(22h 30, 11/10, vòng 6) Liverpool và Man City đã tạo nên nhiều cuộc đối đầu đỉnh cao trong thập kỷ qua. Cuộc đại chiến sắp tới được dự báo sẽ càng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 17:17 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN