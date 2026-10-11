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Trực tiếp bóng đá SLNA - Công an TP.HCM: Ngày về của Olaha Mạnh Đức (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay V-League 2026-27 Sông Lam Nghệ An

(18h, 11/10, vòng 3 V-League) Ở mùa giải mày, SLNA đã mất Olaha - người thủ lĩnh gương mẫu nhiều năm gánh vác hàng công. Ở trận đấu tới, Olaha sẽ đứng bên kia chiến tuyến, trong màu áo Công an TP.HCM.

   

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh
-
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360
Hà Nội vs Bắc Ninh
Hà Nội
-
Bắc Ninh
-
FPT Play, VTV6 , MyTV, TV360
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Crystal Palace
-
Nottingham Forest
-
FPT Play
Hull City vs Everton
Hull City
-
Everton
-
FPT Play
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
-
Manchester City
-
FPT Play
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
-
Milan
-
Đang cập nhật
Real Betis vs Osasuna
Real Betis
-
Osasuna
-
On Football
Cagliari vs Juventus
Cagliari
-
Juventus
-
Đang cập nhật
Coventry City vs Newcastle United
Coventry City
-
Newcastle United
-
FPT Play
Lens vs Sporting CP
Lens
-
Sporting CP
-
Đang cập nhật

V-League | 18h, 11/10 |

SLNA
Trực tiếp bóng đá SLNA - Công an TP.HCM: Ngày về của Olaha Mạnh Đức (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá SLNA - Công an TP.HCM: Ngày về của Olaha Mạnh Đức (V-League) - 1
CA TP.HCM
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá SLNA - Công an TP.HCM: Ngày về của Olaha Mạnh Đức (V-League) - 1
Văn Bình, Thanh Đức, Văn Khánh, Nguyên Hoàng, Khắc Ngọc, Bá Quyền, Onoja Joseph, Văn Quý, Đức Vinh, Xuân Đại, Bruno Pereira
Trực tiếp bóng đá SLNA - Công an TP.HCM: Ngày về của Olaha Mạnh Đức (V-League) - 1
Lê Giang, Nhật Minh, Dirk Abels, Minh Quang, Gia Bảo, Quốc Cường, Đức Phú, Yamga Kevin, Cumming Steven, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức

Chủ nhà đang có phong độ tốt

SLNA vừa có 2 trận thắng liên tiếp ở đấu trường V-League, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Vì thế, ở cuộc tiếp đón CA TP.HCM trên sân Vinh, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang rất muốn giành chiến thắng, nhằm tiếp tục trụ vững trong nhóm đầu. 

Quyết trả món nợ đã vay

Một năm trước, khi CLB CA TP.HCM và SLNA gặp nhau ở sân Vinh, đội bóng TP.HCM đã có chiến thắng nghẹt thở. Từ chỗ bị dẫn 0-2 ở hiệp 1 (Olaha ghi 1 bàn), đội bóng công an đã quật khởi mạnh mẽ trong hiệp 2 và thắng ngược 3-2 nhờ cú đúp từ những cú sút xa sấm sét của Quốc Cường. Sau 1 năm, tương quan 2 đội bóng đã khác nhau nhiều.

Trận đấu đặc biệt của Olaha Mạnh Đức

Đó sẽ là trận đấu đặc biệt với cá nhân Olaha Mạnh Đức. Từ chỗ sút tung lưới CLB CA TP.HCM trong màu áo SLNA mùa trước, nay anh sẽ "về nhà" nhưng trong màu áo CLB CA TP.HCM, với mục tiêu chiến thắng và ra về với trọn vẹn 3 điểm.

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Thể lệ
CLB CAHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
CLB CAHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

CLB CAHN vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CLB.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 12:06 PM (GMT+7)
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