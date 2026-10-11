Trực tiếp bóng đá SLNA - Công an TP.HCM: Ngày về của Olaha Mạnh Đức (V-League)
(18h, 11/10, vòng 3 V-League) Ở mùa giải mày, SLNA đã mất Olaha - người thủ lĩnh gương mẫu nhiều năm gánh vác hàng công. Ở trận đấu tới, Olaha sẽ đứng bên kia chiến tuyến, trong màu áo Công an TP.HCM.
Danh sách các trận đấu HOT
V-League | 18h, 11/10 |
Điểm
Văn Bình
Thanh Đức
Văn Khánh
Nguyên Hoàng
Khắc Ngọc
Bá Quyền
Onoja Joseph
Văn Quý
Đức Vinh
Xuân Đại
Bruno Pereira
Điểm
Lê Giang
Nhật Minh
Dirk Abels
Minh Quang
Gia Bảo
Quốc Cường
Đức Phú
Yamga Kevin
Cumming Steven
Tiến Linh
Olaha Mạnh Đức
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Chủ nhà đang có phong độ tốt
SLNA vừa có 2 trận thắng liên tiếp ở đấu trường V-League, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Vì thế, ở cuộc tiếp đón CA TP.HCM trên sân Vinh, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang rất muốn giành chiến thắng, nhằm tiếp tục trụ vững trong nhóm đầu.
Quyết trả món nợ đã vay
Một năm trước, khi CLB CA TP.HCM và SLNA gặp nhau ở sân Vinh, đội bóng TP.HCM đã có chiến thắng nghẹt thở. Từ chỗ bị dẫn 0-2 ở hiệp 1 (Olaha ghi 1 bàn), đội bóng công an đã quật khởi mạnh mẽ trong hiệp 2 và thắng ngược 3-2 nhờ cú đúp từ những cú sút xa sấm sét của Quốc Cường. Sau 1 năm, tương quan 2 đội bóng đã khác nhau nhiều.
Trận đấu đặc biệt của Olaha Mạnh Đức
Đó sẽ là trận đấu đặc biệt với cá nhân Olaha Mạnh Đức. Từ chỗ sút tung lưới CLB CA TP.HCM trong màu áo SLNA mùa trước, nay anh sẽ "về nhà" nhưng trong màu áo CLB CA TP.HCM, với mục tiêu chiến thắng và ra về với trọn vẹn 3 điểm.
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CLB CAHN vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CLB.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/10/2026 12:06 PM (GMT+7)