Trực tiếp bóng đá SLNA - Công an TP.HCM: Ngày về của Olaha Mạnh Đức (V-League)

V-League | 18h, 11/10 | SLNA 0 - 0 CA TP.HCM (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: SLNA vs CA TP.HCM CA TP.HCM Điểm Văn Bình Thanh Đức Văn Khánh Nguyên Hoàng Khắc Ngọc Bá Quyền Onoja Joseph Văn Quý Đức Vinh Xuân Đại Bruno Pereira Điểm Lê Giang Nhật Minh Dirk Abels Minh Quang Gia Bảo Quốc Cường Đức Phú Yamga Kevin Cumming Steven Tiến Linh Olaha Mạnh Đức Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận SLNA SLNA CA TP.HCM Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Bình, Thanh Đức, Văn Khánh, Nguyên Hoàng, Khắc Ngọc, Bá Quyền, Onoja Joseph, Văn Quý, Đức Vinh, Xuân Đại, Bruno Pereira Lê Giang, Nhật Minh, Dirk Abels, Minh Quang, Gia Bảo, Quốc Cường, Đức Phú, Yamga Kevin, Cumming Steven, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức

Chủ nhà đang có phong độ tốt

SLNA vừa có 2 trận thắng liên tiếp ở đấu trường V-League, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Vì thế, ở cuộc tiếp đón CA TP.HCM trên sân Vinh, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang rất muốn giành chiến thắng, nhằm tiếp tục trụ vững trong nhóm đầu.

Quyết trả món nợ đã vay

Một năm trước, khi CLB CA TP.HCM và SLNA gặp nhau ở sân Vinh, đội bóng TP.HCM đã có chiến thắng nghẹt thở. Từ chỗ bị dẫn 0-2 ở hiệp 1 (Olaha ghi 1 bàn), đội bóng công an đã quật khởi mạnh mẽ trong hiệp 2 và thắng ngược 3-2 nhờ cú đúp từ những cú sút xa sấm sét của Quốc Cường. Sau 1 năm, tương quan 2 đội bóng đã khác nhau nhiều.

Trận đấu đặc biệt của Olaha Mạnh Đức

Đó sẽ là trận đấu đặc biệt với cá nhân Olaha Mạnh Đức. Từ chỗ sút tung lưới CLB CA TP.HCM trong màu áo SLNA mùa trước, nay anh sẽ "về nhà" nhưng trong màu áo CLB CA TP.HCM, với mục tiêu chiến thắng và ra về với trọn vẹn 3 điểm.

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