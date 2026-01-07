Đối thủ của U23 Thái Lan có biến, HLV tuyên bố từ chức trước giải U23 châu Á

Chiều 6/1 (giờ Việt Nam), giới truyền thông Iraq đồng loạt đưa tin HLV trưởng đội tuyển U23 nước này, Emad Mohammed đã tuyên bố từ chức. Thông tin sốc này xuất hiện chỉ gần 1 tiếng trước khi trận mở màn giải đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra.

Emad Mohammed, HLV U23 Iraq thông báo quyết định từ chức sau khi vòng chung kết U23 châu Á khép lại

Ngay sau đó, trang Fanpage của HLV Emad Mohammed cũng xác nhận thông tin. Theo lý giải từ nhà cầm quân 43 tuổi, quyết định này xuất phát từ sự can thiệp liên tục vào công việc chuyên mô đã cản trở ông thực hiện nhiệm vụ theo cách phục vụ tốt nhất cho lợi ích của đội tuyển và đạt được các mục tiêu đề ra. Trước đó, toàn đội đã rời thủ đô Baghdad (Iraq) để lên đường sang Saudi Arabia dự giải.

Ông Emad Mohammed khẳng định, việc từ chức chỉ diễn ra sau khi cùng U23 Iraq hoàn thành nhiệm vụ ở U23 châu Á. Dù vậy, thông tin bất ngờ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần toàn đội.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, U23 Iraq nằm ở bảng D cùng U23 Australia, U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan. Đại diện Tây Á lần lượt đối đầu Trung Quốc vào ngày 8/1, Thái Lan vào ngày 11/1, và khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Australia vào ngày 14/1.

U23 Iraq được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp của bảng D lẫn ngôi vương U23 châu Á. Họ từng đăng quang trong lần đầu tiên giải đấu tổ chức năm 2013, bên cạnh 2 lần giành hạng 3 vào năm 2016 và 2024 - vòng chung kết gần nhất diễn ra.

