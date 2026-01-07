Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đối thủ của U23 Thái Lan có biến, HLV tuyên bố từ chức trước giải U23 châu Á

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 Bóng đá Thái Lan

Chỉ vài giờ khi trận đấu khai màn U23 châu Á của U23 Việt Nam, một ứng viên vô địch bất ngờ nhận thông báo HLV trưởng từ chức.

Chiều 6/1 (giờ Việt Nam), giới truyền thông Iraq đồng loạt đưa tin HLV trưởng đội tuyển U23 nước này, Emad Mohammed đã tuyên bố từ chức. Thông tin sốc này xuất hiện chỉ gần 1 tiếng trước khi trận mở màn giải đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra.

Emad Mohammed, HLV U23 Iraq thông báo quyết định từ chức sau khi vòng chung kết U23 châu Á khép lại

Emad Mohammed, HLV U23 Iraq thông báo quyết định từ chức sau khi vòng chung kết U23 châu Á khép lại

Ngay sau đó, trang Fanpage của HLV Emad Mohammed cũng xác nhận thông tin. Theo lý giải từ nhà cầm quân 43 tuổi, quyết định này xuất phát từ sự can thiệp liên tục vào công việc chuyên mô đã cản trở ông thực hiện nhiệm vụ theo cách phục vụ tốt nhất cho lợi ích của đội tuyển và đạt được các mục tiêu đề ra. Trước đó, toàn đội đã rời thủ đô Baghdad (Iraq) để lên đường sang Saudi Arabia dự giải.

Ông Emad Mohammed khẳng định, việc từ chức chỉ diễn ra sau khi cùng U23 Iraq hoàn thành nhiệm vụ ở U23 châu Á. Dù vậy, thông tin bất ngờ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần toàn đội.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, U23 Iraq nằm ở bảng D cùng U23 Australia, U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan. Đại diện Tây Á lần lượt đối đầu Trung Quốc vào ngày 8/1, Thái Lan vào ngày 11/1, và khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Australia vào ngày 14/1.

U23 Iraq được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp của bảng D lẫn ngôi vương U23 châu Á. Họ từng đăng quang trong lần đầu tiên giải đấu tổ chức năm 2013, bên cạnh 2 lần giành hạng 3 vào năm 2016 và 2024 - vòng chung kết gần nhất diễn ra. 

U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu khó ở vòng chung kết U23 châu Á

U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu khó ở vòng chung kết U23 châu Á

Hiểu Minh hay nhất trận thắng U23 Jordan, nhắc U23 Việt Nam giữ chân trên mặt đất
Hiểu Minh hay nhất trận thắng U23 Jordan, nhắc U23 Việt Nam giữ chân trên mặt đất

Bộ đôi Đình Bắc và Hiểu Minh có những chia sẻ đáng chú ý sau khi giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan ở trận đấu mở màn vòng chung kết U23 châu Á...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

-06/01/2026 23:26 PM (GMT+7)
