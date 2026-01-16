Sheikh Mansour - Tỷ phú được cho là treo thưởng 5 triệu euro nếu U23 UAE hạ U23 Việt Nam, giàu cỡ nào?

Đôi điều cần biết về Sheikh Mansour - tỷ phú được cho là treo thưởng 5 triệu euro nếu U23 UAE hạ U23 Việt Nam

Vào lúc 23h30 ngày 16/1, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 UAE ở vòng tứ kết U23 châu Á 2026. Màn đọ sức này diễn ra trên SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City ở thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út.

Mới đây, cộng đồng mạng đã đồng loạt lan truyền thông tin về việc tỷ phú Sheikh Mansour treo thưởng 5 triệu euro cho U23 UAE nếu đội bóng Tây Á vượt qua U23 Việt Nam trong màn đọ sức sắp tới. Thế nhưng, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Tỷ phú Sheikh Mansour. Ảnh: The National News.

Tỷ phú Sheikh Mansour tên đầy đủ là Mansour bin Zayed bin Sultan bin Zayed bin Khalifa Al Nahyan, sinh ngày 20/11/1970 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Hiện ông đang là Phó Thủ tướng UAE, Phó Thống đốc Abu Dhabi và là ông chủ của Man City. Đồng thời, tỷ phú 55 tuổi còn là thành viên hoàng gia thuộc gia tộc Al Nahyan, một trong những dòng họ giàu có nhất thế giới.

Tháng 8/2008, Sheikh Mansour gây chấn động làng bóng đá thế giới khi thông qua công ty Abu Dhabi United Group (ADUG) mua lại CLB Man City với giá khoảng 210-250 triệu bảng Anh từ tay cựu thủ tướng Thái Lan - Thaksin Shinawatra. Khi đó, Man City chỉ là một đội bóng trung bình ở Ngoại hạng Anh.

Từ khi tiếp quản, Sheikh Mansour đã rót hàng tỷ bảng vào đầu tư cho đội bóng – bao gồm mua cầu thủ đẳng cấp thế giới, xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và tuyển chọn ban huấn luyện xuất sắc. Sóng gió tài chính và những khoản đầu tư chiến lược này đã biến Man City thành một trong những đội bóng mạnh nhất nước Anh và châu Âu.

Dưới thời Sheikh Mansour, Man City đã có tới 8 lần vô địch Premier League, 3 lần đăng quang ở FA Cup, 6 League Cup, 4 Siêu cúp Anh, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Sheikh Mansour hiện không nằm trong danh sách "Tỷ phú thế giới" (The World's Billionaires) hàng năm của Forbes. Nguyên nhân do Forbes thường tập trung vào các tỷ phú có tài sản cá nhân rõ ràng và minh bạch. Đối với các thành viên hoàng gia (như gia tộc Al Nahyan của Sheikh Mansour), tài sản của họ thường được coi là tài sản quốc gia hoặc được quản lý thông qua các quỹ đầu tư nhà nước, rất khó để tách bạch đâu là tài sản cá nhân thuần túy.

Lần gần nhất xuất hiện trên Forbes vào năm 2009, tài sản của Sheikh Mansour là 4,9 tỷ USD. Tuy Forbes không đưa ra con số cập nhật hàng năm, các tổ chức tài chính và truyền thông khác thường ước tính tài sản của ông dựa trên các khoản đầu tư (như City Football Group, Virgin Galactic hay các tập đoàn dầu mỏ), tài sản cá nhân của ông hiện nay được ước tính hơn 20 tỷ USD.

Ngoài ra, gia tộc Al Nahyan được ước tính nắm giữ khối tài sản lên tới hơn 300 tỷ USD, thậm chí có nguồn tin cho rằng tổng tài sản hoàng gia có thể chạm mức 1.000 tỷ USD thông qua các quỹ như ADIA (Abu Dhabi Investment Authority).