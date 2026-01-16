Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Nguyễn Đình Bắc khác biệt với các tiền đạo còn lại của Việt Nam chỗ nào?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc

Chưa có tiền đạo nào của Việt Nam đá với các cầu thủ hàng đầu châu Á mà tự tin sử dụng tốc độ, sức mạnh như một thế mạnh của mình như Nguyễn Đình Bắc cả.

Nguyễn Đình Bắc là “của hiếm” của bóng đá Việt Nam

Cả ở SEA Games 33 lẫn 3 trận vòng bảng vừa qua của vòng bảng VCK U23 châu Á 2026, vai trò của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc trong đội hình của HLV Kim Sang-sik rất quan trọng. Có thể nói anh là con “Át chủ bài” của vị HLV này với 2 bàn thắng vào lưới U23 Jordan và U23 Ả rập Xê út, 2 lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong 14 trận gần đây nhất, anh ghi được 7 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, HLV của Nguyễn Đình Bắc ở CLB CAHN, ông Polking cũng đã từng phát biểu: “Nguyễn Đình Bắc là tương lai của bóng đá Việt Nam.”

Tiền đạo giỏi thì Việt Nam đã từng có nhiều, họ cũng ghi nhiều bàn thắng, cũng giành nhiều chiến thắng, nhưng có một thứ tố chất, mà rất lâu rồi, các tiền đạo của Việt Nam không có. Đó là tố chất gì?

Nguyễn Đình Bắc khác biệt với các tiền đạo còn lại của Việt Nam chỗ nào? - 1

Nguyễn Đình Bắc là “của hiếm” của bóng đá Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Trở lại trận đấu tạo nên một cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam trước U23 Ả rập Xê út, chúng ta sẽ cùng phân tích bàn thắng được đánh giá rất cao cả về tính quan trọng của nó đối với kết quả trận đấu lẫn kỹ thuật thực hiện của tiền đạo này.

Sau khi cướp được bóng từ các hậu vệ U23 Ả rập Xê út, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ chuyền sang cho Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo này dùng 1 chạm vừa để khống chế bóng, vừa đẩy bóng dài qua người, lọt xuống sau lưng các trung vệ đội bạn, sau nhịp không chế bằng chân phải, là nhịp sút mu chân trái hết lực vào góc gần cầu môn. Cú sút này rất hay vì nó không chỉ mạnh, mà nó gây bất ngờ cho thủ môn đối phương, cả ở nhịp sút lẫn hướng bóng, khiến thủ môn đối phương để bóng lọt lưới ở góc gần, là góc mà bàn thua thuộc lỗi của thủ môn.

Nhưng điểm hay nhất của bàn thắng này nằm ở pha chạm khống chế bóng đồng thời qua người trước đó, nó được các chuyên gia bóng đá đánh giá là pha chạm bóng tinh tế. Kỹ thuật này cũng thuộc về kỹ thuật cơ bản và hay được các cầu thủ áp dụng, kể cả ở bóng đá Việt Nam. Nhưng vấn đề là trong tình huống cụ thể như của Nguyễn Đình Bắc lúc đó, không nhiều tiền đạo Việt Nam quyết định lựa chọn phương án xử lý này.

Lý do là các tiền đạo đều hình dung ra, rằng sau nhịp chạm, đẩy bóng đó, anh ta phải đuổi theo bóng một quãng đường dài dưới sự truy đuổi của hậu vệ đối phương, phải tiếp tục độc lập xử lý bóng ở tốc độ cao trong hoàn cảnh không có sự hỗ trợ của đồng đội và đối phương áp sát sau lưng. Rằng nhịp tiếp sau đó, anh ta sẽ bắt buộc phải dùng đến khả năng vốn không phải thế mạnh của các cầu thủ Việt Nam để đối phó với đối phương, đó là tốc độ và sức mạnh. Đặc biệt, sẽ càng khó quyết định như vậy hơn, khi đối phương lại là các hậu vệ hàng đầu Châu Á. Quyết định xử lý bóng như vậy trong tình huống này thể hiện rằng Nguyễn Đình Bắc rất tự tin vào tốc độ của mình, tự tin vào khả năng giữ bóng, xử lý bóng của mình, dù đó là trước các hậu vệ của nền bóng đá top đầu châu lục.

Quan sát Nguyễn Đình Bắc thi đấu trước các cầu thủ U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Ả rập Xê út, ta nhận thấy anh không chỉ chủ động, tự tin cài người che bóng, mà còn thường xuyên xử dụng tốc độ như một thế mạnh của mình trước các cầu thủ to cao đến từ Tây Á, Trung Á, đây là điều chưa từng có ở bóng đá Việt Nam. Từ trước đến giờ, các tiền đạo Việt Nam luôn ưu tiên sử dụng kỹ thuật để đối phó với các đối thủ này, họ tránh dùng sức mạnh, tốc độ khi đối đầu với các đội bóng hàng đầu hâu Á.

Sử dụng kỹ thuật, sự khéo kéo, phối hợp đồng đội là giải pháp vẫn được dùng để đối phó với các đội bóng có thể hình, thể lực tốt hơn bấy lâu nay của bóng đá Việt Nam, nó trở thành như nét chiến thuật mang tính bản sắc của đội bóng. Nhưng khi đội bóng có một cầu thủ có khả năng tốc độ, sự càn lướt, giữ bóng, xoay sở giữa các hậu vệ đối phương… Ví dụ như trường hợp cầu thủ Nguyễn Xuân Son ở ĐT Việt Nam, khi đó, tính đa dạng chiến thuật của đội bóng sẽ thay đổi, đội bóng sẽ có nhiều phương án tấn công hơn, hiệu quả hơn. Tương tự là vai trò của Nguyễn Đình Bắc ở U23 Việt Nam bây giờ.

Tóm lại, chưa có tiền đạo nào của Việt Nam khi thi đấu với các cầu thủ Trung Á, Tây Á, mà tự tin sử dụng tốc độ, sức mạnh như một thế mạnh của mình như Nguyễn Đình Bắc cả. Có cảm nhận rằng, Nguyễn Đình Bắc giống như Son Heung-min của Việt Nam vậy.

-15/01/2026 08:10 AM (GMT+7)
