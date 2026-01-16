Khi U23 Việt Nam biến những điều không thể thành có thể: Mang U23 UAE lại đây!

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Como vs Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Milan - MIL Milan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Jordan
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Việt Nam vs U23 UAE
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Monaco vs Lorient
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Paris Saint-Germain vs Lille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Khi U23 Việt Nam biến những điều không thể thành có thể: Mang U23 UAE lại đây!

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

(NLĐO) - Điều bất ngờ lớn nhất của U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2026 không nằm ở từng chiến thắng riêng lẻ mà là biến những điều “không thể” thành “có thể”

Chưa từng vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng, tại vòng chung kết (VCK) Giải U23 châu Á 2026 - đội U23 Việt Nam đã làm được. Chưa từng đánh bại Jordan hay Ả Rập Saudi ở cấp độ U23 tại giải đấu châu Á - đội U23 Việt Nam cũng đã làm được.

Khi những giới hạn lịch sử lần lượt được xóa bỏ, việc lần đầu tiên đá bại UAE - đối thủ U23 Việt Nam chưa từng thắng sau tám lần đối đầu - không còn là điều không thể.

U23 Việt Nam với nỗi ám ảnh cũ trong bối cảnh mới

Ngay lúc này đây, tất cả đã trở thành bước tiếp theo trong một chuỗi logic đang hình thành tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, nơi "điều không thể" dần mất đi quyền lực trước đội U23 Việt Nam, thay vào đó là "điều có thể"!

U23 Việt Nam tự tin trước U23 UAE

U23 Việt Nam tự tin trước U23 UAE

Trong quá khứ, tám lần chạm trán trên mọi đấu trường, Việt Nam chỉ có 3 trận hòa và 5 trận thua, ghi sáu bàn nhưng thủng lưới đến 15 lần. Trận đầu tiên diễn ra từ ASIAD 14 tại Busan năm 2002, kết thúc với tỷ số 0-0. Hai trận hòa khác là giao hữu năm 2019 (1-1) và vòng bảng U23 châu Á 2020 (0-0).

Năm trận thua bắt đầu từ kết quả 1-3 ở vòng 1/8 ASIAD 17 năm 2014 dưới thời HLV Toshiya Miura rồi sau đó là thất bại 2-3 tại vòng bảng U23 châu Á 2016 với hai bàn thắng của Công Phượng và Tuấn Anh. 

Buồn nhất là trận thua UAE trên chấm luân lưu tranh huy chương đồng ASIAD 18 năm 2018 dưới thời Park Hang-seo, sau đó là hai trận giao hữu thua đậm 0-3 năm 2022 và 0-4 vào năm 2023.

Những thất bại này trải dài qua nhiều thế hệ HLV và cầu thủ, từ ASIAD qua giải U23 châu Á cho đến các trận giao hữu.

U23 Việt Nam (trái) khiến cả giải đấu ngạc nhiên về chiều sâu đội hình

U23 Việt Nam (trái) khiến cả giải đấu ngạc nhiên về chiều sâu đội hình

UAE từng được xếp cùng Uzbekistan và CHDCND Triều Tiên - những đối thủ quen mặt nhưng chưa từng thắng của bóng đá U23 Việt Nam. Tuy nhiên danh sách đó đang dần bị thu hẹp. Tại vòng bảng U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã lần lượt đá bại Jordan và Ả Rập Saudi, hai đội từng nằm trong "vùng cấm" chiến thắng của U23 Việt Nam trước đó.

Trận tứ kết lúc 22 giờ 30 phút ngày 16-1, vì thế không chỉ là cuộc so tài để tranh vé bán kết giữa Việt Nam với UAE mà còn là cuộc đối đầu trực diện với một trong những "nỗi ám ảnh lịch sử" còn sót lại.

U23 UAE không còn bất khả xâm phạm

U23 UAE bước vào tứ kết với vị trí nhì bảng B, sở hữu lực lượng đáng chú ý nhờ chính sách nhập tịch quyết liệt. Sáu cầu thủ nhập tịch, năm người đá chính trước Syria, cho thấy UAE là một trong những nền bóng đá chịu chơi, chịu chi nhất châu Á về nhân lực.

U23 Việt Nam (áo đỏ) thắng trọn vẹn ba trận vòng bảng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam (áo đỏ) thắng trọn vẹn ba trận vòng bảng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Dàn nhập tịch của U23 UAE trải đều ở cả các tuyến gồm thủ môn Adli Mohamed; hậu vệ Leonard Offoe Amesimeku, Richard Akonnor; tiền vệ Solomon Sosu, Hazem Mohammad Abdullah Abbas và tiền đạo Junior Salif Ndiay. Trong đó Ndiaye đang thi đấu cho CLB Montpellier thuộc Ligue 2 (Pháp), và anh đủ điều kiện khoác áo tới bốn đội tuyển: Pháp, UAE, Senegal, Cameroon, nhưng cuối cùng chân sút 20 tuổi từng khoác áo đội tuyển U17 Pháp đã chọn thi đấu cho UAE.

Tuy nhiên, UAE không vượt trội tuyệt đối về thể hình như các đội Tây á khác. UAE có chiều cao trung bình 1,793 m cùng tuổi đời trung bình là 22,13 gần tương đồng với Việt Nam với các chỉ số: 1,773m và 22, 22.

Quan trọng hơn, U23 Việt Nam bước vào vòng nốc-ao với tâm thế khác: không còn đá để cầm cự hay chờ đợi sai lầm của đối thủ, mà chủ động kiểm soát thế trận bằng chính lối chơi của mình.

U23 Việt Nam với chiều sâu đội hình và cách dùng người

Nếu UAE gây chú ý bằng dàn cầu thủ nhập tịch, U23 Việt Nam thì khiến cả giải đấu ngạc nhiên bằng chiều sâu đội hình và cách dùng người của HLV Kim Sang-sik.

Xuyên suốt vòng bảng, HLV Kim Sang-sik sử dụng đến 21/23 cầu thủ đăng ký (2 tuyển thủ chưa được ra sân là hai thủ môn dự bị). Đây không phải sự xoay vòng ngẫu hứng, mà là tính toán nhằm duy trì cường độ, thể lực cùng thể trạng trước những đối thủ vượt trội về thể chất.

Những tên gọi như Ngọc Mỹ, Lê Phát hay Văn Thuận không chỉ được trao cơ hội, mà còn để lại dấu ấn rõ nét. Quan trọng hơn, phòng thay đồ của U23 Việt Nam không tồn tại khái niệm "dự bị". Ai cũng biết mình có thể ra sân và sẵn sàng cho khoảnh khắc được trao niềm tin.

Đỉnh cao của sự chuẩn bị ấy là cách Nguyễn Đình Bắc được sử dụng. Một trụ cột, nhưng sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng không có mặt ở đội hình xuất phát hai trận cuối ở vòng bảng khi chạm trán Kyrgyzstan và Saudi Arbia; nhưng khi vào sân, khi thời điểm đến, sẽ là những dấu ấn - đó là sút vào lưới Saudi Arabia - đây không chỉ là bàn thắng, mà là minh chứng cho tư duy làm bóng đá hiện đại: chiến thắng được chuẩn bị từ trước, chứ không đến từ may mắn.

Khi bất ngờ trở thành năng lực

Nếu U23 Việt Nam tiếp tục đánh bại UAE ở tứ kết, đó sẽ là cột mốc lịch sử. Nhưng ngay cả khi chưa chạm tới chiến thắng ấy, điều quan trọng hơn đã hiện hữu: U23 Việt Nam không còn tồn tại nhờ bất ngờ, mà là đội bóng sở hữu năng lực tạo ra bất ngờ.

U23 Việt Nam có gì phải sợ UAE?

U23 Việt Nam có gì phải sợ UAE?

Ba trận toàn thắng vòng bảng không phải sản phẩm của may rủi. Việc liên tiếp phá vỡ lịch sử trước Jordan và Saudi Arabia không phải sự trùng hợp. Đó là dấu hiệu của sự dịch chuyển từ tự ti chấp nhận giới hạn sang tự tin chủ động phá bỏ giới hạn.

U23 Việt Nam bước vào vòng nốc-ao với một đội hình không ngôi sao vượt trội, nhưng có chiều sâu, kỷ luật và niềm tin vào tập thể. Đó là nền tảng bền vững hơn bất kỳ khoảnh khắc bùng nổ cá nhân nào.

Dù kết quả ra sao, U23 Việt Nam của năm 2026 đã gửi đi một thông điệp rõ ràng cho châu lục: Việt Nam không còn là đội bóng chờ đối thủ sai lầm, mà là đội bóng biết tự tạo thời khắc của mình. Khi một đội bóng học được cách làm điều đó một cách lặp lại, thì bất ngờ - suy cho cùng - chỉ còn là cách gọi khác của năng lực.

Vậy thì, U23 Việt Nam có gì phải sợ UAE, có gì phải bị tâm lý trước bất lợi của lịch sử?

Trận tứ kết với U23 UAE vì thế không chỉ là câu chuyện thắng - thua. Nó là phép thử cho một câu hỏi lớn hơn: liệu U23 Việt Nam đã thực sự bước sang giai đoạn mà điều không thể không còn là rào cản tâm lý?

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Khi U23 Việt Nam biến những điều không thể thành có thể: Mang U23 UAE lại đây! - 5

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Tú; ảnh: AFC, TV360 ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/01/2026 08:30 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giải U23 châu Á 2026
Xem thêm
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN