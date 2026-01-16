Khi U23 Việt Nam biến những điều không thể thành có thể: Mang U23 UAE lại đây!

Chưa từng vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng, tại vòng chung kết (VCK) Giải U23 châu Á 2026 - đội U23 Việt Nam đã làm được. Chưa từng đánh bại Jordan hay Ả Rập Saudi ở cấp độ U23 tại giải đấu châu Á - đội U23 Việt Nam cũng đã làm được.

Khi những giới hạn lịch sử lần lượt được xóa bỏ, việc lần đầu tiên đá bại UAE - đối thủ U23 Việt Nam chưa từng thắng sau tám lần đối đầu - không còn là điều không thể.

U23 Việt Nam với nỗi ám ảnh cũ trong bối cảnh mới

Ngay lúc này đây, tất cả đã trở thành bước tiếp theo trong một chuỗi logic đang hình thành tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, nơi "điều không thể" dần mất đi quyền lực trước đội U23 Việt Nam, thay vào đó là "điều có thể"!

U23 Việt Nam tự tin trước U23 UAE

Trong quá khứ, tám lần chạm trán trên mọi đấu trường, Việt Nam chỉ có 3 trận hòa và 5 trận thua, ghi sáu bàn nhưng thủng lưới đến 15 lần. Trận đầu tiên diễn ra từ ASIAD 14 tại Busan năm 2002, kết thúc với tỷ số 0-0. Hai trận hòa khác là giao hữu năm 2019 (1-1) và vòng bảng U23 châu Á 2020 (0-0).

Năm trận thua bắt đầu từ kết quả 1-3 ở vòng 1/8 ASIAD 17 năm 2014 dưới thời HLV Toshiya Miura rồi sau đó là thất bại 2-3 tại vòng bảng U23 châu Á 2016 với hai bàn thắng của Công Phượng và Tuấn Anh.

Buồn nhất là trận thua UAE trên chấm luân lưu tranh huy chương đồng ASIAD 18 năm 2018 dưới thời Park Hang-seo, sau đó là hai trận giao hữu thua đậm 0-3 năm 2022 và 0-4 vào năm 2023.

Những thất bại này trải dài qua nhiều thế hệ HLV và cầu thủ, từ ASIAD qua giải U23 châu Á cho đến các trận giao hữu.

U23 Việt Nam (trái) khiến cả giải đấu ngạc nhiên về chiều sâu đội hình

UAE từng được xếp cùng Uzbekistan và CHDCND Triều Tiên - những đối thủ quen mặt nhưng chưa từng thắng của bóng đá U23 Việt Nam. Tuy nhiên danh sách đó đang dần bị thu hẹp. Tại vòng bảng U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã lần lượt đá bại Jordan và Ả Rập Saudi, hai đội từng nằm trong "vùng cấm" chiến thắng của U23 Việt Nam trước đó.

Trận tứ kết lúc 22 giờ 30 phút ngày 16-1, vì thế không chỉ là cuộc so tài để tranh vé bán kết giữa Việt Nam với UAE mà còn là cuộc đối đầu trực diện với một trong những "nỗi ám ảnh lịch sử" còn sót lại.

U23 UAE không còn bất khả xâm phạm

U23 UAE bước vào tứ kết với vị trí nhì bảng B, sở hữu lực lượng đáng chú ý nhờ chính sách nhập tịch quyết liệt. Sáu cầu thủ nhập tịch, năm người đá chính trước Syria, cho thấy UAE là một trong những nền bóng đá chịu chơi, chịu chi nhất châu Á về nhân lực.

U23 Việt Nam (áo đỏ) thắng trọn vẹn ba trận vòng bảng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Dàn nhập tịch của U23 UAE trải đều ở cả các tuyến gồm thủ môn Adli Mohamed; hậu vệ Leonard Offoe Amesimeku, Richard Akonnor; tiền vệ Solomon Sosu, Hazem Mohammad Abdullah Abbas và tiền đạo Junior Salif Ndiay. Trong đó Ndiaye đang thi đấu cho CLB Montpellier thuộc Ligue 2 (Pháp), và anh đủ điều kiện khoác áo tới bốn đội tuyển: Pháp, UAE, Senegal, Cameroon, nhưng cuối cùng chân sút 20 tuổi từng khoác áo đội tuyển U17 Pháp đã chọn thi đấu cho UAE.

Tuy nhiên, UAE không vượt trội tuyệt đối về thể hình như các đội Tây á khác. UAE có chiều cao trung bình 1,793 m cùng tuổi đời trung bình là 22,13 gần tương đồng với Việt Nam với các chỉ số: 1,773m và 22, 22.

Quan trọng hơn, U23 Việt Nam bước vào vòng nốc-ao với tâm thế khác: không còn đá để cầm cự hay chờ đợi sai lầm của đối thủ, mà chủ động kiểm soát thế trận bằng chính lối chơi của mình.

U23 Việt Nam với chiều sâu đội hình và cách dùng người

Nếu UAE gây chú ý bằng dàn cầu thủ nhập tịch, U23 Việt Nam thì khiến cả giải đấu ngạc nhiên bằng chiều sâu đội hình và cách dùng người của HLV Kim Sang-sik.

Xuyên suốt vòng bảng, HLV Kim Sang-sik sử dụng đến 21/23 cầu thủ đăng ký (2 tuyển thủ chưa được ra sân là hai thủ môn dự bị). Đây không phải sự xoay vòng ngẫu hứng, mà là tính toán nhằm duy trì cường độ, thể lực cùng thể trạng trước những đối thủ vượt trội về thể chất.

Những tên gọi như Ngọc Mỹ, Lê Phát hay Văn Thuận không chỉ được trao cơ hội, mà còn để lại dấu ấn rõ nét. Quan trọng hơn, phòng thay đồ của U23 Việt Nam không tồn tại khái niệm "dự bị". Ai cũng biết mình có thể ra sân và sẵn sàng cho khoảnh khắc được trao niềm tin.

Đỉnh cao của sự chuẩn bị ấy là cách Nguyễn Đình Bắc được sử dụng. Một trụ cột, nhưng sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng không có mặt ở đội hình xuất phát hai trận cuối ở vòng bảng khi chạm trán Kyrgyzstan và Saudi Arbia; nhưng khi vào sân, khi thời điểm đến, sẽ là những dấu ấn - đó là sút vào lưới Saudi Arabia - đây không chỉ là bàn thắng, mà là minh chứng cho tư duy làm bóng đá hiện đại: chiến thắng được chuẩn bị từ trước, chứ không đến từ may mắn.

Khi bất ngờ trở thành năng lực

Nếu U23 Việt Nam tiếp tục đánh bại UAE ở tứ kết, đó sẽ là cột mốc lịch sử. Nhưng ngay cả khi chưa chạm tới chiến thắng ấy, điều quan trọng hơn đã hiện hữu: U23 Việt Nam không còn tồn tại nhờ bất ngờ, mà là đội bóng sở hữu năng lực tạo ra bất ngờ.

U23 Việt Nam có gì phải sợ UAE?

Ba trận toàn thắng vòng bảng không phải sản phẩm của may rủi. Việc liên tiếp phá vỡ lịch sử trước Jordan và Saudi Arabia không phải sự trùng hợp. Đó là dấu hiệu của sự dịch chuyển từ tự ti chấp nhận giới hạn sang tự tin chủ động phá bỏ giới hạn.

U23 Việt Nam bước vào vòng nốc-ao với một đội hình không ngôi sao vượt trội, nhưng có chiều sâu, kỷ luật và niềm tin vào tập thể. Đó là nền tảng bền vững hơn bất kỳ khoảnh khắc bùng nổ cá nhân nào.

Dù kết quả ra sao, U23 Việt Nam của năm 2026 đã gửi đi một thông điệp rõ ràng cho châu lục: Việt Nam không còn là đội bóng chờ đối thủ sai lầm, mà là đội bóng biết tự tạo thời khắc của mình. Khi một đội bóng học được cách làm điều đó một cách lặp lại, thì bất ngờ - suy cho cùng - chỉ còn là cách gọi khác của năng lực.

Vậy thì, U23 Việt Nam có gì phải sợ UAE, có gì phải bị tâm lý trước bất lợi của lịch sử?

Trận tứ kết với U23 UAE vì thế không chỉ là câu chuyện thắng - thua. Nó là phép thử cho một câu hỏi lớn hơn: liệu U23 Việt Nam đã thực sự bước sang giai đoạn mà điều không thể không còn là rào cản tâm lý?