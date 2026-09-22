Kết quả bóng đá U23 Philippines - U23 Kuwait: Thảm họa phòng ngự, U23 Việt Nam hưởng lợi (ASIAD)

Với nhiệm vụ phải thắng để cạnh tranh suất đi tiếp, U23 Kuwait lại nhập cuộc khá thận trọng. Ngược lại, U23 Philippines với tâm lý thoải mái đã chơi đầy chủ động và thậm chí tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 19. Hàng thủ U23 Kuwait lóng ngóng trong pha xử lý quả tạt từ bên cánh phải, Rublico đã không từ chối “món quà” để ghi bàn cho U23 Philippines.

U23 Philippines gây bất ngờ khi đánh bại U23 Kuwait

U23 Philippines tưởng chừng đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở 32. Rontini băng vào đánh đầu trong vòng cấm, nhưng thủ môn Shehab bằng cách nào đó vẫn cứu thua cho U23 Kuwait với pha cản phá bằng chân xuất thần. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, thủ môn Guimaraes của U23 Philippines mắc sai lầm trong pha băng ra xử lý bóng bổng, rất may là đồng đội đã kịp lùi về để cản phá cú sút của Almatar.

Sang hiệp hai, U23 Philippines đẩy cao đội hình lên tấn công. Trong thế trận có phần bế tắc, U23 Kuwait bất ngờ tìm được bàn gỡ. Al Enezi thực hiện quả tạt tưởng chừng không mấy nguy hiểm, nhưng Scott Woods lại phá bóng thẳng vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ U23 Philippines.

Dù vậy, U23 Kuwait vẫn không thể tạo ra thế trận khởi sắc hơn. Ngược lại, U23 Philippines vẫn miệt mài tấn công. Đúng vào phút chính thức cuối cùng, Pena đi bóng lắt léo vào vòng cấm, buộc hậu vệ U23 Kuwait phải phạm lỗi và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Aldeguer thực hiện thành công để ấn định chiến thắng cho U23 Philippines.

Kết quả này giúp U23 Philippines có được 3 điểm để rời ASIAD với vị trí thứ ba bảng C, đẩy U23 Kuwait (1 điểm) xuống bét bảng. Trong khi đó, U23 Việt Nam (4 điểm) và U23 Uzbekistan (9 điểm) dắt tay nhau vào vòng tứ kết.

Tỷ số chung cuộc: U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn

U23 Philippines: Rublico (19'), Aldeguer (90+2' phạt đền)

U23 Kuwait: Scott Woods (66' phản lưới)

Đội hình xuất phát

U23 Philippines: Guimaraes, Rosquillo, Rontini, Ortega, Baldisimo, Scott Woods, Gavin Muens, Lucero, Ethan Smith, Rublico, Aldeguer

U23 Kuwait: Shehab, Al Enezi, Al Mehtab, Eisa, Al Barazi, Shammouh, Al Abdulsalam, Almatar, Al Qaisi, Alembailesh, Al Mutairi