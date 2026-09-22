U23 Việt Nam nghẹt thở đấu U23 Uzbekistan: Xuân Bắc dính chấn thương, có kịp đá tứ kết?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng đã diễn ra cực kỳ căng thẳng, quyết liệt và hấp dẫn. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn cả về thể lực lẫn kỹ chiến thuật, "Những ngôi sao vàng" đã phải gồng mình chống đỡ các đợt tấn công, và cả các pha vào bóng nguy hiểm từ đối thủ.

Xuân Bắc bị đau sau pha vào bóng của đối thủ

Phút 27, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc nhận cú tắc bóng nguy hiểm từ đối thủ. Điều đáng nói là trọng tài vẫn cho U23 Uzbekistan tiếp tục trận đấu mà không bị thổi phạt, dẫn tới một cơ hội nguy hiểm của đối thủ. Sau đó, Xuân Bắc được đội ngũ y tế điều trị. Cầu thủ này gắng gượng đến phút 34, trước khi rời sân để nhường chỗ cho Quang Vinh.

Trận này, U23 Việt Nam để thua 0-2 nhưng vẫn có vé vào tứ kết với tư cách đội xếp thứ hai bảng C. Hy vọng rằng chấn thương của Xuân Bắc không nghiêm trọng và anh có thể chơi trận tứ kết, diễn ra vào ngày 25/9.

Hy vọng Xuân Bắc kịp bình phục để chơi trận tứ kết