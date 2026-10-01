Đua xe F1, Bahrain GP tại Malaysia: Sepang trở lại sau gần 1 thập kỷ

Sự trở lại của đường đua Sepang

Đối với các đội đua và tay đua, đây sẽ là một thử thách rất lớn, bởi chặng đua gần nhất tại Sepang diễn ra từ năm 2017, thời điểm mà cả thế hệ xe đua lẫn lốp xe đều khác biệt rõ rệt so với hiện tại.

Sepang ‘tái xuất’ F1 sau 9 năm

Nằm cách trung tâm thủ đô Kuala Lumpur khoảng 50km, đường đua có chiều dài 5,543 km, kết hợp các đoạn thẳng dài với chuỗi các góc cua tốc độ cao, tập trung ở phân đoạn giữa (sector 2). Đây là đường đua tạo ra mức năng lượng trung bình tác động lên lốp, nằm trong nhóm có độ khắc nghiệt tương đương với Spa-Francorchamps và Thượng Hải.

Với sự trở lại Kuala Lumpur lần này, Pirelli đã lựa chọn các hợp chất lốp C2, C3 và C4, tương ứng với phân loại lốp Hard (Cứng), Medium (Trung bình) và Soft (Mềm). Lựa chọn này táo bạo hơn so với bộ ba lốp cứng nhất, vốn là phương án an toàn hơn nếu dựa trên các đặc tính của đường đua. Mục tiêu là giúp cho các đội đua có lựa chọn chiến thuật rộng hơn và tạo các điều kiện rút ngắn chênh lệch thời gian giữa chiến thuật 1 lần dừng (one-stop) và 2 lần dừng (two-stop).

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli tại Sepang

Sepang sở hữu bề mặt đường khá ăn lốp, với độ nhám tương đương với Bahrain nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng. Mức độ bám đường có thể sẽ thấp trong những phiên chạy đầu tiên vào thứ Sáu nhưng sẽ cải thiện dần theo thời gian khi điều kiện mặt đường tốt hơn. Một trong những thách thức chính mà các đội phải đối mặt là quản lý nhiệt trên cả hai trục bánh xe trước và sau.

Đường đua đã trải qua một số thay đổi trong những năm gần đây. Năm 2023, khu vực từ cua 6 đến 12 đã được trải thảm lại, cùng với công đoạn cải tạo được thực hiện ở khu vực quanh cua 9. Tuy nhiên, các đặc tính của bề mặt đường — theo đánh giá của các kỹ sư Pirelli vài tuần trước — vẫn giữ nét rất tương đồng so với thông số năm 2017.

Gần đây hơn, kể từ đầu tháng 9, các công tác làm phẳng bề mặt đã được tiến hành nhằm loại bỏ các điểm gồ ghề trên mặt đường nhựa, bên cạnh các hoạt động vệ sinh nhằm cải thiện điều kiện đường đua trước sự kiện cuối tuần này.

Mặt đường được cải tạo để chuẩn bị cho chặng đua cuối tuần này

Các đội đua cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu dữ liệu khả dụng. Dù là một đường đua có bề dày lịch sử, không đội đua nào sở hữu dữ liệu tham chiếu thực sự phù hợp liên quan đến thế hệ xe F1 hiện tại.

Do đó, các phiên tập thứ Sáu sẽ trở nên quan trọng hơn thường lệ, đối với cả các tay đua — những người cần làm quen lại với một đường đua mà nhiều người trong số họ chỉ mới trải nghiệm qua trình mô phỏng. Đối với các đội đua, họ cần tìm ra cân bằng xe chính xác cũng như đánh giá hành vi của lốp.

Sự khắc nghiệt từ thời thiết

Ngoài những ẩn số kỹ thuật, thời tiết cũng là một yếu tố phức tạp khác. Những cơn mưa rào kèm sấm sét vào buổi chiều là hiện tượng thường xuyên của khu vực này vào đầu tháng 10 và có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phiên chạy nào trong chặng đua.

Thời tiết tại KL thời điểm này rất khó lường

Cái nóng gay gắt, độ ẩm cao và những cơn mưa trút xuống bất ngờ luôn là đặc trưng định hình nên Malaysian Grand Prix.

Sự kiện sắp tới sẽ là chặng Grand Prix thứ 20 được tổ chức tại Sepang, địa điểm từng nằm trên lịch thi đấu Formula 1 từ năm 1999 đến năm 2017. Tay đua giành nhiều chiến thắng nhất tại Kuala Lumpur là Sebastian Vettel với 4 lần đăng quang, nhiều hơn 1 chiến thắng so với Michael Schumacher và Fernando Alonso. Schumacher cũng chia sẻ kỷ lục về số lần giành vị trí pole tại đường đua Malaysia với Lewis Hamilton, khi cả hai đều có 5 lần xuất phát ở vị trí P1. Trong số các đội đua, Scuderia Ferrari nắm giữ kỷ lục với 7 chiến thắng.

Trong suốt 19 năm lịch sử, Sepang luôn nổi tiếng là nơi diễn ra những chặng đua kịch tính, thời tiết khắc nghiệt và các drama nội bộ đi vào lịch sử.

Dưới đây là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Sepang qua các thời kỳ:

1. Michael Schumacher tái xuất và màn thể hiện thống trị (1999)

Chặng đua Sepang đầu tiên trong lịch sử F1 chứng kiến màn trở lại ấn tượng của Schumacher sau chấn thương gãy chân tại Silverstone. Dù nhường chiến thắng cho đồng đội Eddie Irvine để hỗ trợ cuộc đua vô địch, Schumacher đã có màn trình diễn vượt trội khi giành pole với khoảng cách tới gần 1 giây và hoàn toàn kiểm soát tốc độ suốt chặng đua.

2. Chiến thắng đầu tiên của Kimi Raikkonen (2003)

“Người tuyết” Raikkonen tại Sepang 2003

Tại Sepang 2003, tay đua trẻ Kimi Räikkönen (McLaren) đã giành chiến thắng F1 đầu tiên trong sự nghiệp. Xuất phát từ vị trí thứ 7, "Người tuyết" đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh và thi đấu bản lĩnh dưới cái nóng gay gắt của Malaysia để cán đích đầu tiên.

3. Mưa bão lịch sử và cờ đỏ dừng cuộc đua (2009)

Trận mưa trút nước đặc trưng của vùng nhiệt đới đã biến chặng đua năm 2009 thành một “đầm lầy”. Tầm nhìn giảm xuống bằng 0 khiến cuộc đua phải tạm dừng bằng cờ đỏ ở vòng 31. Do chưa hoàn thành đủ 75% quãng đường đua, các tay đua chỉ nhận được một nửa số điểm thưởng — với Jenson Button (Brawn GP) giành chiến thắng.

4. Drama "Multi 21": Sebastian Vettel vs Mark Webber (2013)

Đây là một trong những scandal nội bộ nổi tiếng nhất lịch sử F1. Bất chấp mật lệnh "Multi 21" từ ban lãnh đạo Red Bull (yêu cầu giữ nguyên vị trí: xe số 2 Webber xếp trên xe số 1 Vettel), Sebastian Vettel đã cố tình phớt lờ và lao vào giao tranh nảy lửa để vượt qua Webber, giành chiến thắng chặng. Mối quan hệ giữa hai tay đua vĩnh viễn rạn nứt từ khoảnh khắc này.

Vụ drama nội bộ “nhức nhối” nhất của nhà ‘bò húc’

5. Động cơ bốc cháy cướp đi chức vô địch của Lewis Hamilton (2016)

Khi đang dẫn đầu cuộc đua một cách thuyết phục và hướng tới chiến thắng quan trọng cho cuộc đua vô địch thế giới 2016, chiếc xe Mercedes của Lewis Hamilton bất ngờ cháy động cơ ở vòng 43. Khoảnh khắc Hamilton bàng hoàng quỳ gối bên đường chạy đã mở ra cơ hội vàng cho Daniel Ricciardo (Red Bull) giành chiến thắng, đồng thời trực tiếp giúp Nico Rosberg bảo toàn lợi thế để đăng quang vô địch thế giới cuối năm đó.