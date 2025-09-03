Trực tiếp bóng đá U23 Indonesia - U23 Lào: Sức mạnh dàn sao chủ nhà (U23 châu Á)
(19h30, 3/9) U23 Indonesia là đội chủ nhà của bảng J và họ được đánh giá có lực lượng vượt trội so với đối thủ U23 Lào.
U23 Châu Á | 19h30, 3/9 |
Điểm
Ardiansyah
Buffon
Ferarri
Kadek Arel
Dony Tri
Fikri
Tuharea
Darwis
Struick
Hokky
Raven
Điểm
Lokphathip
Oun
Sayasuk
Khounthoumphone
Avilay
Damoth
Thongkhamsavath
Phoumsomboun
Pita
Douangvilay
Vannachone
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U23 Indonesia vừa trải qua một kỳ U23 Đông Nam Á thành công khi lọt vào chung kết và chỉ chịu thua sát nút U23 Việt Nam. Trước đó, đội bóng xứ vạn đảo gây ấn tượng mạnh với chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Brunei, hòa Thái Lan và Malaysia, cho thấy sự cân bằng cả trong tấn công lẫn phòng ngự.
Những ngôi sao như Jens Raven, Hokky Caraka hay Komang Teguh đang là niềm hy vọng lớn trên hàng công. Đặc biệt, Raven nổi bật với khả năng ghi bàn ổn định, còn Komang Teguh đã chứng minh bản lĩnh tại VCK U23 châu Á 2024. Với sự cổ vũ từ khán giả nhà, Indonesia chắc chắn sẽ muốn giành 3 điểm để có khởi đầu thuận lợi.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/09/2025 12:22 PM (GMT+7)