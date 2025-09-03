Trực tiếp bóng đá U23 Indonesia - U23 Lào: Sức mạnh dàn sao chủ nhà (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 19h30, 3/9 | U23 Indonesia 0 - 0 U23 Lào (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Indonesia vs U23 Lào U23 Lào Điểm Ardiansyah Buffon Ferarri Kadek Arel Dony Tri Fikri Tuharea Darwis Struick Hokky Raven Điểm Lokphathip Oun Sayasuk Khounthoumphone Avilay Damoth Thongkhamsavath Phoumsomboun Pita Douangvilay Vannachone Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Indonesia U23 Indonesia U23 Lào Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ardiansyah, Buffon, Ferarri, Kadek Arel, Dony Tri, Fikri, Tuharea, Darwis, Struick, Hokky, Raven Lokphathip, Oun, Sayasuk, Khounthoumphone, Avilay, Damoth, Thongkhamsavath, Phoumsomboun, Pita, Douangvilay, Vannachone

U23 Indonesia vừa trải qua một kỳ U23 Đông Nam Á thành công khi lọt vào chung kết và chỉ chịu thua sát nút U23 Việt Nam. Trước đó, đội bóng xứ vạn đảo gây ấn tượng mạnh với chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Brunei, hòa Thái Lan và Malaysia, cho thấy sự cân bằng cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Những ngôi sao như Jens Raven, Hokky Caraka hay Komang Teguh đang là niềm hy vọng lớn trên hàng công. Đặc biệt, Raven nổi bật với khả năng ghi bàn ổn định, còn Komang Teguh đã chứng minh bản lĩnh tại VCK U23 châu Á 2024. Với sự cổ vũ từ khán giả nhà, Indonesia chắc chắn sẽ muốn giành 3 điểm để có khởi đầu thuận lợi.