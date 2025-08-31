Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Villarreal: Quyết đòi ngôi đầu (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(22h, 31/8, vòng 3) "Tàu ngầm vàng" Villarreal đang tạm xếp vị trí thứ 2 sau Real Madrid và họ chắc chắn muốn đòi lại vị trí dẫn đầu.

  

Laliga | 22h, 31/8 |

Celta Vigo
Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Villarreal: Quyết đòi ngôi đầu (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Villarreal: Quyết đòi ngôi đầu (La Liga) - 1
Villarreal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Villarreal: Quyết đòi ngôi đầu (La Liga) - 1
Radu, Fernandez, Dominguez, Rueda, Moriba, Beltran, Carreira, Aspas, Jutgla, Alvarez, Alonso
Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Villarreal: Quyết đòi ngôi đầu (La Liga) - 1
Junior, Mourino, Foyth, Martin, Cardona, Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro, Pepe, Eyong

Villarreal tiếp tục khởi đầu mùa giải mới ấn tượng với chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Girona ở vòng 2 sau khi đánh bại Oviedo ở vòng mở màn. Tajon Buchanan tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick, trong khi Nicolas Pepe và Rafa Marin cũng ghi bàn. "Tàu ngầm vàng" đã thể hiện sự sắc bén trong tấn công và gần như không để đối phương có bất kỳ khoảng trống nào.

Celta Vigo đã giành chiến thắng trong hai trận sân nhà gần nhất trước Villarreal, nhưng kịch bản này khó thể tái diễn. Villarreal đã chơi rất xuất sắc ở giai đoạn đầu mùa giải, và tinh thần hưng phấn đủ sức giúp họ có chiến thắng.

Video bóng đá Celta Vigo - Betis: Cựu sao Barca mở điểm, đánh mất lợi thế (La Liga)
Video bóng đá Celta Vigo - Betis: Cựu sao Barca mở điểm, đánh mất lợi thế (La Liga)

(Đá sớm vòng 6) Điểm nhấn của trận đấu là những pha lập công ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2.

-31/08/2025 15:18 PM (GMT+7)
