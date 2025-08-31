Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Villarreal: Quyết đòi ngôi đầu (La Liga)

Laliga | 22h, 31/8 | Celta Vigo 0 - 0 Villarreal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Celta Vigo vs Villarreal Villarreal Điểm Radu Fernandez Dominguez Rueda Moriba Beltran Carreira Aspas Jutgla Alvarez Alonso Điểm Junior Mourino Foyth Martin Cardona Buchanan Comesana Gueye Moleiro Pepe Eyong Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Celta Vigo Celta Vigo Villarreal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Radu, Fernandez, Dominguez, Rueda, Moriba, Beltran, Carreira, Aspas, Jutgla, Alvarez, Alonso Junior, Mourino, Foyth, Martin, Cardona, Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro, Pepe, Eyong

Villarreal tiếp tục khởi đầu mùa giải mới ấn tượng với chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Girona ở vòng 2 sau khi đánh bại Oviedo ở vòng mở màn. Tajon Buchanan tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick, trong khi Nicolas Pepe và Rafa Marin cũng ghi bàn. "Tàu ngầm vàng" đã thể hiện sự sắc bén trong tấn công và gần như không để đối phương có bất kỳ khoảng trống nào.

Celta Vigo đã giành chiến thắng trong hai trận sân nhà gần nhất trước Villarreal, nhưng kịch bản này khó thể tái diễn. Villarreal đã chơi rất xuất sắc ở giai đoạn đầu mùa giải, và tinh thần hưng phấn đủ sức giúp họ có chiến thắng.