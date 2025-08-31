Trực tiếp bóng đá Celta Vigo - Villarreal: Quyết đòi ngôi đầu (La Liga)
(22h, 31/8, vòng 3) "Tàu ngầm vàng" Villarreal đang tạm xếp vị trí thứ 2 sau Real Madrid và họ chắc chắn muốn đòi lại vị trí dẫn đầu.
Laliga | 22h, 31/8 |
Điểm
Radu
Fernandez
Dominguez
Rueda
Moriba
Beltran
Carreira
Aspas
Jutgla
Alvarez
Alonso
Điểm
Junior
Mourino
Foyth
Martin
Cardona
Buchanan
Comesana
Gueye
Moleiro
Pepe
Eyong
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Villarreal tiếp tục khởi đầu mùa giải mới ấn tượng với chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Girona ở vòng 2 sau khi đánh bại Oviedo ở vòng mở màn. Tajon Buchanan tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick, trong khi Nicolas Pepe và Rafa Marin cũng ghi bàn. "Tàu ngầm vàng" đã thể hiện sự sắc bén trong tấn công và gần như không để đối phương có bất kỳ khoảng trống nào.
Celta Vigo đã giành chiến thắng trong hai trận sân nhà gần nhất trước Villarreal, nhưng kịch bản này khó thể tái diễn. Villarreal đã chơi rất xuất sắc ở giai đoạn đầu mùa giải, và tinh thần hưng phấn đủ sức giúp họ có chiến thắng.
(Đá sớm vòng 6) Điểm nhấn của trận đấu là những pha lập công ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/08/2025 15:18 PM (GMT+7)