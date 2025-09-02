Chuyển nhượng hè ầm ĩ kết thúc: Ngoại hạng Anh chao đảo vì cơn lốc mua sắm tiền đạo

Premier League lại phá kỷ lục, Liverpool chơi quá lớn

Vẫn như mọi khi, Premier League luôn là thị trường chuyển nhượng lớn nhất trong thế giới bóng đá đỉnh cao. Kỷ lục 2,5 tỷ bảng chuyển nhượng ở Premier League trong mùa hè 2023 đã bị chinh phục với cách biệt rất lớn, và từ khá lâu trước khi “chuyển nhượng mùa hè” năm nay khép lại.

Trong số 10 vụ chuyển nhượng lớn nhất hè này, chỉ có một vụ nằm ngoài Premier League. Lạ thay, đích đến của bản hợp đồng lớn thứ 6 ấy là CLB Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ (mua được Victor Osimhen từ Napoli với giá 64,8 triệu bảng).

Isak là bản hợp đồng bom tấn đắt giá nhất mùa hè này

Ngoài Galatasaray, có 4 CLB khác không thuộc Premier League lọt được vào danh sách 20 vụ chuyển nhượng lớn nhất. Đó là hùm xám Bayern Munich của Đức (đứng thứ 9, mua được Luis Diaz với giá 60,5 triệu bảng); “nhà giàu mới” Al Qadsiah của Saudi Arabia (đứng thứ 13, mua Mateo Retegui giá 56,3 triệu bảng); ĐKVĐ Champions League PSG (đứng thứ 17, mua được Illia Zabarnyi giá 54,3 triệu bảng) và “siêu CLB” Real Madrid (đứng thứ 20, mua được Dean Huijsen giá 50 triệu bảng). Premier League sở hữu 15 bản hợp đồng lớn còn lại.

Cả 3 bản hợp đồng lớn nhất trong mùa hè 2025 đều thuộc về Liverpool – đội đã 2 lần phá kỷ lục chuyển nhượng trong cơn mua sắm kinh ngạc này. Họ mua về cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB, Florian Wirtz (100 triệu bảng, nếu các điều khoản tăng giá trở thành hiện thực thì sẽ là cầu thủ đắt giá nhất nước Anh).

Rồi đến hạn chót của mùa chuyển nhượng, Liverpool lại mua Alexander Isak với giá cao hơn (125 triệu bảng). Hugo Ekitike (69 triệu bảng) là cầu thủ đắt giá thứ 3 trong đợt chuyển nhượng có tổng chi lên đến 410 triệu bảng của Liverpool.

Có rất nhiều bản hợp đồng lớn (gồm cả Isak, như vừa nêu) đã được ký kết hoặc sụp đổ trong ngày chuyển nhượng cuối cùng. Newcastle kịp hoàn tất thủ tục mua Yoane Wissa (55 triệu bảng) chỉ... 30 giây trước khi “mua sắm mùa hè” khép lại ở Anh. Marc Guehi (muốn đến Liverpool) hoặc Emiliano Martinez (muốn đến M.U) là những vụ sụp đổ đáng lưu ý vào giờ chót.

Liverpool khiến Ngoại hạng Anh chao đảo với nhiều thương vụ đáng chú ý

Sau vài năm nổi đình nổi đám nhờ sức chi tiền quá mạnh, giải Pro League của Saudi Arabia giờ đã có vẻ thất bại trong nỗ lực thu hút các ngôi sao sang Trung Đông. Kevin de Bruyne, Bruno Fernandes, Casemiro... là những tên tuổi lớn mà các CLB thuộc Pro League muốn có, nhưng họ đều khước từ đề nghị.

Mùa chuyển nhượng của các tiền đạo

Đặc điểm lớn nhất của chuyển nhượng hè 2025 là sự lên ngôi của các tiền đạo. Sau nhiều năm gần như bị khai tử, hoặc vẫn được sử dụng nhưng đã cải biên, vai trò trung phong đã hồi sinh mạnh mẽ trong bóng đá đỉnh cao. Mặt khác, hễ một đội mạnh phải bán trung phong nổi tiếng của mình thì ngay lập tức phải tìm mua trung phong khác. Cứ thế cơn lốc chuyển nhượng trung phong (và tiền đạo nói chung) bùng nổ trong mùa hè 2025.

Ekitike, Isak (Liverpool), Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha (M.U), Viktor Gyokeres, Nuno Madueke, Eberechi Eze (Arsenal), Liam Delap, Joao Pedro (Chelsea), Yoane Wissa, Nick Woltemade (Newcastle)... đều là tiền đạo. Bản hợp đồng duy nhất bên ngoài Premier League trong top 10 chuyển nhượng, Victor Osimhen đến Galatasaray, cũng là tiền đạo.

MU cũng đóng góp 3 tân binh đình đám ở kỳ chuyển nhượng hè

Bayern Munich hài lòng với bản hợp đồng lớn nhất của họ, mang tên Luis Diaz. Tương tự, vài hảo thủ hiếm hoi mà bóng đá Ả Rập mua được, như Mateo Retegui hoặc Darwin Nunez, đều là tiền đạo. Hơn nửa doanh số trong mùa chuyển nhượng kỷ lục này ở Premier League là số tiền phải chi ra cho các tiền đạo.

Trào lưu mua sắm tiền đạo liên quan đến trào lưu về lối chơi mới nhất trong làng bóng đỉnh cao. Có nghĩa, đây sẽ là đề tài chủ đạo để giới chuyên môn quan sát và phân tích trong mùa bóng này. Một mặt, vai trò trung phong thực thụ trong các sơ đồ chiến thuật đã hồi sinh mạnh mẽ. Các trung phong sẽ hoạt động trong vùng cấm địa nhiều hơn và đảm trách công việc ghi bàn (thay vì chỉ di chuyển chiến thuật hoặc lùi về phối hợp, tham gia phòng thủ).

Hậu vệ là vai trò quan trọng số 2 sau tiền đạo, xét theo doanh số chuyển nhượng trong mùa hè này. Trong khi đó, vai trò tiền vệ trung tâm từng được xem là “danh giá”, nay không còn được xem trọng nữa. Chỉ có mỗi vụ Arsenal sắm Martin Zubimendi là đáng kể. Dù đang mạnh mẽ thay đổi lực lượng để gượng dậy, M.U vẫn không mua tiền vệ nào. Ngôi sao mới Kobbie Mainoo còn bị M.U ruồng rẫy.

Trên lý thuyết, tiền vệ là vai trò đi liền với sự sáng tạo trong khi tiền đạo đòi hỏi tốc độ của sức trẻ. Trong khi bóng đá Anh đua nhau mua tiền đạo thì không ít tiền vệ lớn tuổi, như Luka Modric hoặc Kevin de Bruyne lại âm thầm gia nhập giải Serie A của Ý. Môi trường bóng đá có tốc độ thi đấu không cao và luôn xem trọng kinh nghiệm này rất thích hợp với các lão tướng. Đây cũng là chi tiêt nói lên mối quan hễ giữa vấn đề chuyển nhượng và lối chơi.

Vài “kiểm chứng” ban đầu

Benjamin Sesko – cầu thủ đắt giá nhất của M.U trong mùa chuyển nhượng này – vẫn chưa được đá chính trận nào ở Premier League. Khi HLV Ruben Amorim lần lượt rút Matheus Cunha, rồi Mason Mount, ra khỏi sân ở trận đấu gần đấy nhất (thắng Burnley 3-2), vẫn chưa đến lượt Sesko xuất hiện.

Rồi khi vào sân và có cơ hội, Sesko lại kết thúc hỏng. Nếu không có quả phạt đền mang tính “cứu tinh” ở phút 90+7 của Bruno Fernandes, người ta đã có thể phán xét: Sesko chính là cầu thủ làm cho M.U mất điểm trước Burnley. Cho đến thời điểm này, có thể kết luận Sesko là “hàng hot” gây thất vọng nhất!

Florian Wirtz (Liverpool) và Viktor Gyokeres (Arsenal) cũng chưa tạo được dấu ấn đáng kể, dù Gyokeres đã ghi 2 bàn không mấy quan trọng ở trận thắng Leeds 5-0. Wirtz thì chưa kiến tạo hoặc ghi được bàn nào ở Premier League.

Florian Wirtz và Gyokeres vẫn cần thêm thời gian hòa nhập ở Liverpool và Arsenal

Chính HLV Arne Slot của Liverpool nói rằng Wirtz chưa quen với tốc độ của bóng đá Anh. Gyokeres thì có vẻ nhạt nhòa về phong độ. Nói chung, họ không gây được áp lực đáng kể về phía hàng thủ đối phương và không có ảnh hưởng quan trọng nào trong đội bóng của mình.

Ở thái cực ngược lại, những bản hợp đồng đã nhanh chóng tỏ rõ giá trị ở đội bóng mới là Joao Pedro (Chelsea), Hugo Ekitike (Liverpool), Mohamed Kudus (Tottenham). Phần nào sau đó là cặp hộ công Bryan Mbeumo và Cunha của M.U.

Chỉ vài ngày sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng, Pedro đã liên tục ghi bàn, giúp Chelsea lên ngôi vô địch giải FIFA Club World Cup. Anh lại ghi được 2 bàn, kiến tạo 2 bàn chỉ trong 3 vòng vừa qua ở Premier League. Pedro có giá 55 triệu bảng, coi như Chelsea đã “lại vốn” nhờ tiền thưởng khủng khiếp ở Club World Cup, và từ nay trở đi sẽ là lãi ròng.

Ekitike trở thành cầu thủ đầu tiên trong hơn chục năm ghi bàn liên tiếp trong 3 trận đấu đầu tiên ở Liverpool (tính cả trận tranh Siêu cúp). Anh hòa nhập dễ dàng, và rất tự tin.

Ở M.U, cả Mbeumo lẫn Cunha đều đem lại sinh khí mới cho một hàng công đầy thất vọng ở mùa trước. Vấn đề chỉ là thành tích cụ thể của họ lại không đi đôi với đóng góp về lối chơi (chỉ có Mbeumo ghi bàn, và cũng chỉ có 1 bàn). Kudus chơi rất hay trong 2 trận đầu tiên của Tottenham (gồm cả trận thắng 2-0 trên sân Man City).

Nói chung, chuyển nhượng là một nghệ thuật, là một lĩnh vực riêng trong bóng đá đỉnh cao. Chứ chuyển nhượng không phải chỉ là khả năng chi tiền của các đội “nhà giàu”.