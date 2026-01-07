Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Việt Nam đã chơi chuyển đổi trạng thái thế nào để đánh bại U23 Jordan?

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy ấn tượng với tỷ số 2-0 tại lượt trận đầu tiên bảng A tại VCK U23 châu Á 2026 và các con số thống kê cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik có sự uyển chuyển rất xuất sắc để đạt hiệu quả.

U23 Việt Nam thi đấu hay thế nào để hạ U23 Jordan ?

U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Jordan rất thuyết phục với tỷ số 2-0 tại lượt trận đầu tiên bảng A tại VCK U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam thể hiện lối chơi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khiến U23 Jordan không có phương án đối phó một cách hiệu quả.

Trong hiệp một, ngay từ khi được quyền giao bóng, U23 Việt Nam lập tức chơi lấn lướt. Khả năng kiểm soát bóng rất tốt và những tình huống tận dụng cơ hội giúp U23 Việt Nam có 2 bàn thắng.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Jordan. Ảnh: 24h

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Jordan. Ảnh: 24h

Điều rất đáng chú ý, U23 Việt Nam gần như áp đảo U23 Jordan trong hiệp một. Đội bạn cố gắng khoét vào điểm nào thì U23 Việt Nam có ngay cách để tạo ra phương án khắc phục.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam đã chơi phòng ngự chủ động. Cách lựa chọn này không phải "tử thủ" mà là cách thi đấu rất hợp lý của U23 Việt Nam.

Theo thống kê, U23 Việt Nam kiểm soát bóng trong 49% thời gian thi đấu. Điều này do sự lựa chọn của U23 Việt Nam bởi đội bóng của HLV Kim Sang-sik rất chủ động.

Nhìn vào các thống kê dứt điểm, U23 Việt Nam cho thấy sự hiệu quả rất cao. U23 Việt Nam có 13 lần dứt điểm, có tới 7 lần trúng khung thành và ghi được 2 bàn.

U23 Việt Nam đã thắng U23 Jordan rất ấn tượng. Ảnh: 24h

U23 Việt Nam đã thắng U23 Jordan rất ấn tượng. Ảnh: 24h

U23 Jordan thì sao? Đội bạn dứt điểm tới 20 lần nhưng chỉ có 2 lần bóng đi trúng đi trúng đích.

U23 Việt Nam thực hiện 352 đường chuyền, trong đó có 275 lần thành công, tỷ lệ là 78%. U23 Jordan có 364 đường chuyền, độ chính xác là 299 lần, đạt tỷ lệ 82%.

Số lần đá phạt góc của hai bên gần như tương đương nhau. U23 Việt Nam có 8 lần thực hiện phạt góc trong khi con số này của U23 Jordan là 9. Nhưng nếu em kỹ, U23 Việt Nam đã áp đảo từ đầu với 7 quả phạt góc ở hiệp một, ghi 2 bàn, chơi cực hay rồi mới về phòng ngự ở hiệp hai.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

