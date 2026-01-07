U23 Việt Nam ra quân mãn nhãn: Báo Indo khen nức nở, báo Thái Lan "kiệm lời"

Báo Indonesia khen U23 Việt Nam hết lời

ĐT U23 Việt Nam vừa có màn ra quân xuất sắc tại VCK U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua U23 Jordan với tỉ số 2-0, qua đó chiếm ngôi đầu bảng sau lượt thi đấu đầu tiên. Màn trình diễn của "Những chiến binh Sao Vàng" khiến cho cây viết Hery Kurniawan của tờ Bola (Indonesia) không giấu nổi sự phấn khích.

Tờ Bola của Indonesia khen U23 Việt Nam hết lời

"Việt Nam có màn trình diễn thực sự ấn tượng! Họ mở đầu chiến dịch U23 châu Á bằng chiến thắng trước đối thủ mạnh Jordan" là tiêu đề bài viết được đăng trên tờ Bola tối qua. Hery Kurniawan không ngần ngại gọi U23 Việt Nam là ứng viên sáng giá cho biệt hiệu "Ngựa ô của giải đấu".

"ĐT U23 Việt Nam rất tự tin khi bước vào giải vô địch U23 châu Á 2026. Đội hình trẻ của 'Những chiến binh Sao Vàng' sở hữu tiềm năng ấn tượng. Trước khi tham dự giải đấu, ĐT U23 Việt Nam đã giành chiến thắng ở hai giải đấu quan trọng là giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.

Hơn nữa, ĐT U23 Việt Nam còn sở hữu một đội hình vững chắc. Nhiều cầu thủ trong số họ thậm chí đã có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia". Hery Kurniawan đưa ra đánh giá về U23 Việt Nam.

Báo chí Thái Lan "kiệm lời"

Trong khi đó, báo chí Thái Lan có phần "kiệm lời" về chiến thắng của U23 Việt Nam. Tờ Siam Sport chỉ có một bài tường thuật ngắn gọn về diễn biến trận đấu với tiêu đề "U23 Việt Nam thắng 2-0 trước U23 Jordan trong trận ra quân tại U23 châu Á".

Báo Thái Lan rất "kiệm lời" về chiến thắng của U23 Việt Nam

Tờ Thairath cũng chỉ đưa tin ngắn gọn: "Kịch bản soạn lại với U23 Việt Nam, lần này U23 Jordan là nạn nhân. Một bàn từ phạt góc và 1 bàn từ phạt đền, U23 Việt Nam lại khởi đầu suôn sẻ ở giải châu Á".

Có vẻ như họ không muốn vô tình tạo áp lực cho U23 Thái Lan. Đội bóng này sẽ ra quân trong chiều ngày 8/1 với đối thủ là U23 Australia.

Báo Jordan thừa nhận U23 Việt Nam mạnh hơn

Trong khi đó, trang Al Nashama của Jordan thừa nhận U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn U23 Jordan. “Chúng ta phải nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng U23 Việt Nam thật sự mạnh hơn. Họ đã trừng phạt sự tự mãn của cầu thủ trẻ chúng ta và dạy chúng ta một điều rằng, phải nỗ lực vươn lên chứ đừng mãi nhớ về các kết quả ở quá khứ".

Trước đó, tờ báo này liệt kê ra thành tích của U23 Việt Nam không mấy ấn tượng khi chỉ thắng Yemen và Bangladesh lần lượt với tỉ số 1-0, 2-0. Thậm chí, "Những chiến binh Sao Vàng" còn để thua trước U23 Syria trong trận giao hữu trước thềm giải đấu. Trong khi đó, U23 Jordan có phong độ cực tốt trước thềm giải đấu khi đại thắng Đài Loan, Bhutan, rồi cầm hòa Uzbekistan, Nhật Bản.