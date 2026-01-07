U23 Việt Nam ra quân mãn nhãn: Báo Indo khen nức nở, báo Thái Lan "kiệm lời"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

U23 Việt Nam ra quân mãn nhãn: Báo Indo khen nức nở, báo Thái Lan "kiệm lời"

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Báo chí Đông Nam Á đã có những phản ứng trái chiều trước chiến thắng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Báo Indonesia khen U23 Việt Nam hết lời

ĐT U23 Việt Nam vừa có màn ra quân xuất sắc tại VCK U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua U23 Jordan với tỉ số 2-0, qua đó chiếm ngôi đầu bảng sau lượt thi đấu đầu tiên. Màn trình diễn của "Những chiến binh Sao Vàng" khiến cho cây viết Hery Kurniawan của tờ Bola (Indonesia) không giấu nổi sự phấn khích.

Tờ Bola của Indonesia khen U23 Việt Nam hết lời

Tờ Bola của Indonesia khen U23 Việt Nam hết lời

"Việt Nam có màn trình diễn thực sự ấn tượng! Họ mở đầu chiến dịch U23 châu Á bằng chiến thắng trước đối thủ mạnh Jordan" là tiêu đề bài viết được đăng trên tờ Bola tối qua. Hery Kurniawan không ngần ngại gọi U23 Việt Nam là ứng viên sáng giá cho biệt hiệu "Ngựa ô của giải đấu".

"ĐT U23 Việt Nam rất tự tin khi bước vào giải vô địch U23 châu Á 2026. Đội hình trẻ của 'Những chiến binh Sao Vàng' sở hữu tiềm năng ấn tượng. Trước khi tham dự giải đấu, ĐT U23 Việt Nam đã giành chiến thắng ở hai giải đấu quan trọng là giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.

Hơn nữa, ĐT U23 Việt Nam còn sở hữu một đội hình vững chắc. Nhiều cầu thủ trong số họ thậm chí đã có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia". Hery Kurniawan đưa ra đánh giá về U23 Việt Nam.

Báo chí Thái Lan "kiệm lời"

Trong khi đó, báo chí Thái Lan có phần "kiệm lời" về chiến thắng của U23 Việt Nam. Tờ Siam Sport chỉ có một bài tường thuật ngắn gọn về diễn biến trận đấu với tiêu đề "U23 Việt Nam thắng 2-0 trước U23 Jordan trong trận ra quân tại U23 châu Á".

Báo Thái Lan rất "kiệm lời" về chiến thắng của U23 Việt Nam

Báo Thái Lan rất "kiệm lời" về chiến thắng của U23 Việt Nam

Tờ Thairath cũng chỉ đưa tin ngắn gọn: "Kịch bản soạn lại với U23 Việt Nam, lần này U23 Jordan là nạn nhân. Một bàn từ phạt góc và 1 bàn từ phạt đền, U23 Việt Nam lại khởi đầu suôn sẻ ở giải châu Á".

Có vẻ như họ không muốn vô tình tạo áp lực cho U23 Thái Lan. Đội bóng này sẽ ra quân trong chiều ngày 8/1 với đối thủ là U23 Australia.

Báo Jordan thừa nhận U23 Việt Nam mạnh hơn

Trong khi đó, trang Al Nashama của Jordan thừa nhận U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn U23 Jordan. “Chúng ta phải nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng U23 Việt Nam thật sự mạnh hơn. Họ đã trừng phạt sự tự mãn của cầu thủ trẻ chúng ta và dạy chúng ta một điều rằng, phải nỗ lực vươn lên chứ đừng mãi nhớ về các kết quả ở quá khứ".

Trước đó, tờ báo này liệt kê ra thành tích của U23 Việt Nam không mấy ấn tượng khi chỉ thắng Yemen và Bangladesh lần lượt với tỉ số 1-0, 2-0. Thậm chí, "Những chiến binh Sao Vàng" còn để thua trước U23 Syria trong trận giao hữu trước thềm giải đấu. Trong khi đó, U23 Jordan có phong độ cực tốt trước thềm giải đấu khi đại thắng Đài Loan, Bhutan, rồi cầm hòa Uzbekistan, Nhật Bản.

AFC ca ngợi U23 Việt Nam khẳng định vị thế ở giải U23 châu Á (Clip tin nóng)
AFC ca ngợi U23 Việt Nam khẳng định vị thế ở giải U23 châu Á (Clip tin nóng)

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ấn tượng với chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/01/2026 07:27 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN