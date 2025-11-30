Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Girona - Real Madrid: "Kền kền trắng" đón tin dữ (La Liga)

Sự kiện: Real Madrid Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26

(Vòng 14) Bị Barcelona chiếm ngôi đầu, Real Madrid đối mặt áp lực lớn khi hành quân tới sân Girona. Sau chuỗi trận đánh rơi điểm số, thầy trò HLV Xabi Alonso không được phép mắc sai lầm nếu muốn đòi lại vị trí số 1.

  

Girona
Trực tiếp bóng đá Girona - Real Madrid: "Kền kền trắng" đón tin dữ (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Girona - Real Madrid: "Kền kền trắng" đón tin dữ (La Liga) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Asencio đột ngột đổ bệnh ngay trước giờ lên đường

Trước thềm chuyến hành quân tới Girona, Real Madrid bất ngờ đối mặt nỗi lo lớn khi Raul Asencio không thể tham gia buổi tập gần nhất vì viêm dạ dày ruột. Sự vắng mặt đột xuất này khiến ban huấn luyện không khỏi lo lắng trước trận đấu quan trọng.

HLV Xabi Alonso ban đầu vẫn hy vọng Asencio có thể kịp bình phục để góp mặt trong danh sách thi đấu. Tuy nhiên, theo nhà báo Miguel Angel Diaz (COPE), hậu vệ trẻ sẽ không lên đường cùng toàn đội và chắc chắn bỏ lỡ chuyến đi.

Real đấu Girona

Real Madrid vừa để Barcelona vượt lên chiếm ngôi đầu La Liga sau khi đội bóng xứ Catalunya ngược dòng thắng Alaves 3-1, đồng thời chứng kiến Lamine Yamal ghi bàn đầu tiên tại Camp Nou. Trong bối cảnh đó, đoàn quân của HLV Xabi Alonso hành quân đến Municipal de Montilivi với mục tiêu duy nhất là đánh bại Girona để lấy lại vị trí số 1.

Sau chuỗi trận liên tục đánh rơi điểm ở La Liga, Real Madrid không cho phép thêm bất kỳ cú sảy chân nào tại Montilivi. Nếu không thắng, “Los Blancos” chắc chắn sẽ tiếp tục đứng dưới Barca - điều họ không hề muốn.

Trong khi đó, Girona vẫn chìm ở vị trí thứ 18, đối mặt trực tiếp với nguy cơ rơi xuống giải hạng dưới. Mùa trước, họ cũng chỉ cán đích thứ 16 và phải chiến đấu đến những vòng cuối mới trụ lại La Liga.

Dù không đứng bét bảng, Girona lại là đội có hàng thủ mong manh nhất mùa này khi để thủng lưới tới 25 bàn sau 13 vòng. Đáng nói, kể từ sau trận thắng gây sốc 4-2 trước Real Madrid hồi tháng 4/2023, họ đã chạm trán “Kền kền trắng” thêm 4 lần và toàn thua - không tài nào thoát khỏi cảnh bị khuất phục.

Arsenal & giấc mơ "ăn 3": Arteta cần làm gì để viết nên lịch sử?
Arsenal & giấc mơ "ăn 3": Arteta cần làm gì để viết nên lịch sử?

Arsenal của mùa giải 2025/26 được đánh giá là phiên bản ổn định, có chiều sâu tốt bậc nhất châu Âu. Ở thời điểm hiện tại, "Pháo thủ" có đủ tiềm lực để...

Bấm xem >>

Theo T.T

Nguồn: [Link nguồn]

30/11/2025 15:55 PM (GMT+7)
