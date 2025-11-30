Trực tiếp bóng đá Sevilla - Real Betis: Đội Antony phải vượt khó ở derby (La Liga)
(Vòng 14) Sevilla sẽ tiếp Real Betis trên sân Ramon Sanchez Pizjuan trong trận derby đầy cam go. Với phong độ phập phù và hàng thủ lỏng lẻo, đội chủ nhà khó giữ điểm trước Betis đang bất bại 6 trận liên tiếp, đặc biệt mạnh trên sân khách.
Laliga | 22h15, 30/11 | Ramón Sánchez Pizjuán
Điểm
Vlachodimos
Sanchez
Castrin
Marcao
Suazo
Sow
Mendy
Ejuke
Fernandez
Vargas
Adams
Điểm
Valles
Rodriguez
Natan
Llorente
Ortiz
Roca
Deossa
Fornals
Ezzalzouli
Hernandez
Garcia
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Sevilla sẽ bước vào trận derby xứ Andalusia đầy lửa với Real Betis tại thánh địa Ramon Sanchez Pizjuan. Cuộc đối đầu này diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà chỉ đang đứng thứ 10 với 16 điểm, trong khi Betis bám sát nhóm đầu bảng ở vị trí thứ 5 với 21 điểm sau 13 vòng.
Phong độ của Sevilla khiến người hâm mộ lo lắng: chỉ thắng 1 và thua tới 4 trong 5 trận gần nhất tại La Liga. Hàng thủ tiếp tục là “tử huyệt” khi đã để lọt lưới 21 lần. Ngay cả trên sân nhà, Sevilla cũng không khá hơn với 2 thắng, 1 hòa và 3 thất bại.
Ở chiều ngược lại, Real Betis đang cho thấy sự ổn định đáng nể với chuỗi 6 trận bất bại (2 thắng, 4 hòa). Betis đặc biệt nguy hiểm mỗi khi xa nhà: bất bại cả 6 trận sân khách mùa này, trong đó có 1 chiến thắng và 5 trận chia điểm. Hàng thủ chặt chẽ chỉ nhận 14 bàn thua càng giúp họ thêm tự tin.
Lịch sử đối đầu cũng cho thấy sự cân bằng, nhưng Betis đang nắm lợi thế khi ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 3/2025, họ đã thắng Sevilla 2-1 trên sân nhà.
Với phong độ ổn định hơn và bản lĩnh sân khách đáng nể, Real Betis được đánh giá nhỉnh hơn ở trận derby này. Dự đoán đây sẽ là trận đấu chặt chẽ, ít bàn thắng và nhiều toan tính.
