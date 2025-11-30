Trực tiếp bóng đá Sevilla - Real Betis: Đội Antony phải vượt khó ở derby (La Liga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Trực tiếp bóng đá Sevilla - Real Betis: Đội Antony phải vượt khó ở derby (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Vòng 14) Sevilla sẽ tiếp Real Betis trên sân Ramon Sanchez Pizjuan trong trận derby đầy cam go. Với phong độ phập phù và hàng thủ lỏng lẻo, đội chủ nhà khó giữ điểm trước Betis đang bất bại 6 trận liên tiếp, đặc biệt mạnh trên sân khách.

  

Laliga | 22h15, 30/11 | Ramón Sánchez Pizjuán

Sevilla
Trực tiếp bóng đá Sevilla - Real Betis: Đội Antony phải vượt khó ở derby (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Sevilla - Real Betis: Đội Antony phải vượt khó ở derby (La Liga) - 1
Real Betis
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Sevilla - Real Betis: Đội Antony phải vượt khó ở derby (La Liga) - 1
Vlachodimos, Sanchez, Castrin, Marcao, Suazo, Sow, Mendy, Ejuke, Fernandez, Vargas, Adams
Trực tiếp bóng đá Sevilla - Real Betis: Đội Antony phải vượt khó ở derby (La Liga) - 1
Valles, Rodriguez, Natan, Llorente, Ortiz, Roca, Deossa, Fornals, Ezzalzouli, Hernandez, Garcia

Sevilla sẽ bước vào trận derby xứ Andalusia đầy lửa với Real Betis tại thánh địa Ramon Sanchez Pizjuan. Cuộc đối đầu này diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà chỉ đang đứng thứ 10 với 16 điểm, trong khi Betis bám sát nhóm đầu bảng ở vị trí thứ 5 với 21 điểm sau 13 vòng.

Phong độ của Sevilla khiến người hâm mộ lo lắng: chỉ thắng 1 và thua tới 4 trong 5 trận gần nhất tại La Liga. Hàng thủ tiếp tục là “tử huyệt” khi đã để lọt lưới 21 lần. Ngay cả trên sân nhà, Sevilla cũng không khá hơn với 2 thắng, 1 hòa và 3 thất bại.

Ở chiều ngược lại, Real Betis đang cho thấy sự ổn định đáng nể với chuỗi 6 trận bất bại (2 thắng, 4 hòa). Betis đặc biệt nguy hiểm mỗi khi xa nhà: bất bại cả 6 trận sân khách mùa này, trong đó có 1 chiến thắng và 5 trận chia điểm. Hàng thủ chặt chẽ chỉ nhận 14 bàn thua càng giúp họ thêm tự tin.

Lịch sử đối đầu cũng cho thấy sự cân bằng, nhưng Betis đang nắm lợi thế khi ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 3/2025, họ đã thắng Sevilla 2-1 trên sân nhà.

Với phong độ ổn định hơn và bản lĩnh sân khách đáng nể, Real Betis được đánh giá nhỉnh hơn ở trận derby này. Dự đoán đây sẽ là trận đấu chặt chẽ, ít bàn thắng và nhiều toan tính.

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ
Messi lập siêu kỷ lục 405 kiến ​​tạo, nguy cơ bị treo giò ở chung kết MLS
Messi lập siêu kỷ lục 405 kiến ​​tạo, nguy cơ bị treo giò ở chung kết MLS

Lionel Messi đã đi vào lịch sử trong trận Inter Miami vùi dập New York City 5-1 ở chung kết MLS miền Đông.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 16:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN