Trực tiếp bóng đá Sevilla - Real Betis: Đội Antony phải vượt khó ở derby (La Liga)

Laliga | 22h15, 30/11 | Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla 0 - 0 Real Betis (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sevilla vs Real Betis ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vlachodimos, Sanchez, Castrin, Marcao, Suazo, Sow, Mendy, Ejuke, Fernandez, Vargas, Adams Valles, Rodriguez, Natan, Llorente, Ortiz, Roca, Deossa, Fornals, Ezzalzouli, Hernandez, Garcia

Sevilla sẽ bước vào trận derby xứ Andalusia đầy lửa với Real Betis tại thánh địa Ramon Sanchez Pizjuan. Cuộc đối đầu này diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà chỉ đang đứng thứ 10 với 16 điểm, trong khi Betis bám sát nhóm đầu bảng ở vị trí thứ 5 với 21 điểm sau 13 vòng.

Phong độ của Sevilla khiến người hâm mộ lo lắng: chỉ thắng 1 và thua tới 4 trong 5 trận gần nhất tại La Liga. Hàng thủ tiếp tục là “tử huyệt” khi đã để lọt lưới 21 lần. Ngay cả trên sân nhà, Sevilla cũng không khá hơn với 2 thắng, 1 hòa và 3 thất bại.

Ở chiều ngược lại, Real Betis đang cho thấy sự ổn định đáng nể với chuỗi 6 trận bất bại (2 thắng, 4 hòa). Betis đặc biệt nguy hiểm mỗi khi xa nhà: bất bại cả 6 trận sân khách mùa này, trong đó có 1 chiến thắng và 5 trận chia điểm. Hàng thủ chặt chẽ chỉ nhận 14 bàn thua càng giúp họ thêm tự tin.

Lịch sử đối đầu cũng cho thấy sự cân bằng, nhưng Betis đang nắm lợi thế khi ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 3/2025, họ đã thắng Sevilla 2-1 trên sân nhà.

Với phong độ ổn định hơn và bản lĩnh sân khách đáng nể, Real Betis được đánh giá nhỉnh hơn ở trận derby này. Dự đoán đây sẽ là trận đấu chặt chẽ, ít bàn thắng và nhiều toan tính.